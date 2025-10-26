user icon
icon

Verstappen genadeloos voor Red Bull na slechte kwalificatie: "Totaal mislukt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen genadeloos voor Red Bull na slechte kwalificatie: "Totaal mislukt"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 00:52
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft in Mexico geen beste kwalificatie achter de rug. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam de Red Bull Racing-coureur niet verder dan een vijfde startplaats. De Nederlander oogde gefrustreerd en maakte zich weinig illusies over zijn kansen op de overwinning.

Lando Norris was oppermachtig in Mexico-Stad. De Brit van McLaren greep met vlag en wimpel pole position, gevolgd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen moest genoegen nemen met P5, achter George Russell, en liet na afloop duidelijk merken dat er weinig positiefs te melden viel.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Verstappen in zak en as na afloop

“Het was heel lastig,” begon Verstappen bij Viaplay. “Ik had een moment in bocht 9, die sector was gewoon niet te doen. Er zat geen balans in, ik kon niet aanvallen. Ik zat alleen maar te glijden — onderstuur, overstuur, het was niet goed.”

De viervoudig wereldkampioen spaarde zijn team daarna ook niet. “We waren overal slecht. In sector 2, als je naar mijn onboards kijkt, dan weet je genoeg. We waren bizar slecht in de snelle bochten, alleen maar overstuur,” aldus een teleurgestelde Verstappen.

Vooraf had Verstappen nog vertrouwen in de snelheid over één ronde, maar dat bleek onterecht. “Anderen gingen gisteren nog niet voluit. Vandaag voelde geen enkele ronde goed aan. Geen balans, geen grip, en ik verwacht dat het morgen alleen maar erger wordt.”

Verstappen niet hoopvol voor de race

De Nederlander kijkt met weinig hoop naar de race, waarin hij de schade zal moeten beperken. “Alle longruns waren slecht, dat gaat niet beter worden met deze balans. Het is totaal mislukt,” sloot Verstappen af.

De Grand Prix van Mexico start zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen, die veertig punten achterstand heeft op WK-leider Oscar Piastri, zal flink aan de bak moeten om nog mee te doen in de titelstrijd.

Glasvezelcoureur

Posts: 437

Ik verwacht morgen alle accounts die de afgelopen races muisstil waren weer actief hier. Kon wel eens eindigen in de dramatisch weekend voor Verstappen....

  • 5
  • 26 okt 2025 - 01:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 605

    Morgen genieten bij de start en de hongerige wolven voor hem richting bocht 1.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 01:06
  • John6

    Posts: 11.188

    Het kan snel veranderen in 1 week tijd, winnen dat zie ik Max ook niet doen, we zien het wel wat hij er van kan maken.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 01:06
  • schwantz34

    Posts: 41.163

    Hopelijk zijn de rapen voor Max tijdens de rees wat minder gaar dan in de kwalificatie...

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 01:13
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 437

    Ik verwacht morgen alle accounts die de afgelopen races muisstil waren weer actief hier. Kon wel eens eindigen in de dramatisch weekend voor Verstappen....

    • + 5
    • 26 okt 2025 - 01:19
  • mordor

    Posts: 2.069

    De handdoek in de ring. Het waren 3 hoopvolle weekeinden, masr de rangorde is weer hersteld. Mooi dat ferrari nog wat strijd kan leveren. Wordt gezellig in de 1e bocht morgen

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 01:39
    • John6

      Posts: 11.188

      kan morgen wel weer anders verlopen dan je verwacht, het ziet er niet zo goed uit voor Max, ik denk niet dat het een saaie race gaat worden.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 02:03

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar