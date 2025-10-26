Max Verstappen heeft in Mexico geen beste kwalificatie achter de rug. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kwam de Red Bull Racing-coureur niet verder dan een vijfde startplaats. De Nederlander oogde gefrustreerd en maakte zich weinig illusies over zijn kansen op de overwinning.

Lando Norris was oppermachtig in Mexico-Stad. De Brit van McLaren greep met vlag en wimpel pole position, gevolgd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen moest genoegen nemen met P5, achter George Russell, en liet na afloop duidelijk merken dat er weinig positiefs te melden viel.

Verstappen in zak en as na afloop

“Het was heel lastig,” begon Verstappen bij Viaplay. “Ik had een moment in bocht 9, die sector was gewoon niet te doen. Er zat geen balans in, ik kon niet aanvallen. Ik zat alleen maar te glijden — onderstuur, overstuur, het was niet goed.”

De viervoudig wereldkampioen spaarde zijn team daarna ook niet. “We waren overal slecht. In sector 2, als je naar mijn onboards kijkt, dan weet je genoeg. We waren bizar slecht in de snelle bochten, alleen maar overstuur,” aldus een teleurgestelde Verstappen.

Vooraf had Verstappen nog vertrouwen in de snelheid over één ronde, maar dat bleek onterecht. “Anderen gingen gisteren nog niet voluit. Vandaag voelde geen enkele ronde goed aan. Geen balans, geen grip, en ik verwacht dat het morgen alleen maar erger wordt.”

Verstappen niet hoopvol voor de race

De Nederlander kijkt met weinig hoop naar de race, waarin hij de schade zal moeten beperken. “Alle longruns waren slecht, dat gaat niet beter worden met deze balans. Het is totaal mislukt,” sloot Verstappen af.

De Grand Prix van Mexico start zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen, die veertig punten achterstand heeft op WK-leider Oscar Piastri, zal flink aan de bak moeten om nog mee te doen in de titelstrijd.