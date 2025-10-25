Max Verstappen kende geen makkelijke voorbereiding op de Grand Prix van Mexico. De Red Bull Racing-coureur worstelde in de vrije trainingen met grip, terwijl Lando Norris in zijn McLaren indruk maakte. Toch is er nog hoop voor Verstappen richting de kwalificatie in Mexico-Stad.

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was duidelijk te zien dat Verstappen zich niet helemaal thuis voelde in zijn RB21. In de tweede vrije training noteerde hij nog wel de snelste tijd, maar het gevoel was verre van goed. “Ik had geen grip, zowel voor als achter,” klonk het op de boardradio. Een dag later moest hij in VT3 ruim zes tienden toegeven op Norris, die overtuigend de snelste was en de favoriet lijkt voor pole position.

Verstappen mag blijven hopen op pole

Toch zijn niet alle kenners overtuigd dat McLaren het gat echt zo groot heeft gemaakt. Volgens de analisten van F1TV reed Verstappen met aanzienlijk minder motorvermogen dan Norris. “Veel coureurs klaagden over gebrek aan grip,” vertelde Formule 1-analist Chris Medland. “Het wordt interessant om te zien hoe laag de krachtmodus was van Max. Met zijn vertrouwen zal hij in de kwalificatie de limiet weer opzoeken.”

Medland gaf Red Bull ook een duidelijke waarschuwing. “Ze moeten niet dezelfde fout maken als eerder dit seizoen. Pole pakken met een snelle auto, maar dan bij de start ingehaald worden en vervolgens traag zijn in de race — dat zou een ramp zijn. Richt je op de racesnelheid, en vertrouw op de magie van Max in de kwalificatie.”

Om 23:00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie in Mexico. Verstappen neemt het dan op tegen Norris en teamgenoot Oscar Piastri in de strijd om de eerste startplek. In 2022 pakte de Nederlander één keer pole in Mexico, maar won hij de race wel vijf keer.