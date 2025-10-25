user icon
Verstappen mag blijven hopen op pole: "Norris reed met snellere modus"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 22:48
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kende geen makkelijke voorbereiding op de Grand Prix van Mexico. De Red Bull Racing-coureur worstelde in de vrije trainingen met grip, terwijl Lando Norris in zijn McLaren indruk maakte. Toch is er nog hoop voor Verstappen richting de kwalificatie in Mexico-Stad.

Op het Autódromo Hermanos Rodríguez was duidelijk te zien dat Verstappen zich niet helemaal thuis voelde in zijn RB21. In de tweede vrije training noteerde hij nog wel de snelste tijd, maar het gevoel was verre van goed. “Ik had geen grip, zowel voor als achter,” klonk het op de boardradio. Een dag later moest hij in VT3 ruim zes tienden toegeven op Norris, die overtuigend de snelste was en de favoriet lijkt voor pole position.

Verstappen mag blijven hopen op pole

Toch zijn niet alle kenners overtuigd dat McLaren het gat echt zo groot heeft gemaakt. Volgens de analisten van F1TV reed Verstappen met aanzienlijk minder motorvermogen dan Norris. “Veel coureurs klaagden over gebrek aan grip,” vertelde Formule 1-analist Chris Medland. “Het wordt interessant om te zien hoe laag de krachtmodus was van Max. Met zijn vertrouwen zal hij in de kwalificatie de limiet weer opzoeken.”

Medland gaf Red Bull ook een duidelijke waarschuwing. “Ze moeten niet dezelfde fout maken als eerder dit seizoen. Pole pakken met een snelle auto, maar dan bij de start ingehaald worden en vervolgens traag zijn in de race — dat zou een ramp zijn. Richt je op de racesnelheid, en vertrouw op de magie van Max in de kwalificatie.”

Om 23:00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie in Mexico. Verstappen neemt het dan op tegen Norris en teamgenoot Oscar Piastri in de strijd om de eerste startplek. In 2022 pakte de Nederlander één keer pole in Mexico, maar won hij de race wel vijf keer.

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

