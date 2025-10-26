Het team van Alpine heeft nog altijd niet bekendgemaakt wie hun tweede coureur wordt voor 2026. Franco Colapinto heeft dit seizoen nog geen sterke prestaties op de mat gelegd, maar hij lijkt wel de grote favoriet te zijn voor het zitje naast Pierre Gasly. In de Zuid-Amerikaanse media zijn ze in ieder geval zeer positief.

Colapinto liet vorig jaar mooie dingen zien in dienst van het team van Williams. Als vervanger van Logan Sargeant maakte hij een goede indruk, en voor dit jaar werd hij uitgeleend aan Alpine. Hij fungeerde daar in eerste instantie als derde coureur, maar kreeg na de Grand Prix van Miami promotie. Hij verving de slecht presterende Jack Doohan, maar heeft sindsdien weinig goede dingen laten zien.

Colapinto is nog puntloos, en zorgde vorige week voor ophef toen hij in Austin een teamorder negeerde. Het zorgde voor onrust en frustratie, ook bij Alpine. Ze deelden zelfs een statement waarin ze hard waren voor de Argentijnse coureur. Ondanks het akkefietje in Austin, lijkt Colapinto zich weinig zorgen te hoeven maken voor 2026.

Wie is de rivaal van Colapinto?

Alpine-kopstuk Flavio Briatore liet eerder al doorschemeren dat er wat hem betreft slechts twee kanshebbers zijn voor het tweede zitje: Colapinto en Paul Aron. In Mexico zaten deze twee coureurs dan ook achter het stuur in de eerste vrije training. Alpine gebruikte de training om Aron de kans te geven als rookie, maar het was ook een goede manier om beide coureurs met elkaar te vergelijken. Meerdere media stelden dan ook dat het een belangrijke sessie was met het oog op de toekomst.

'Colapinto heeft een belangrijk duel gewonnen'

Colapinto noteerde op de vrijdag in Mexico een snellere tijd dan Aron, en dit zorgde voor een jubelstemming in de Zuid-Amerikaanse media. De Argentijnse krant El Grafico stelde dat Colapinto een strijd had gewonnen die hij moest winnen. De krant jubelde dat hij ongevoelig lijkt voor druk. Dezelfde gevoelens overheersten bij andere media. Zo stelde Diaro Uno zelfs dat het een publiek geheim is dat Colapinto zijn contract met Alpine gaat verlengen.

Alpine heeft echter nog niets officieel gecommuniceerd, maar in Zuid-Amerika weten ze het zeker: Colapinto blijft. In Mexico, en eerder in Austin, rijdt Alpine ook rond met één van de sponsors van Colapinto op een prominente plek op de auto.