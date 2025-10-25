user icon
icon

Russell kiest kant van Red Bull in opmerkelijke discussie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell kiest kant van Red Bull in opmerkelijke discussie
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 18:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

In de Formule 1-wereld ging het in de afgelopen dagen veelvuldig over tapegate. In Austin werd Red Bull beboet nadat een teamlid te lang op de grid was blijven hangen om een stuk tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Lachend kiest Mercedes-coureur George Russell de kant van Red Bull in deze ietwat vreemde discussie.

Het team van McLaren plakt regelmatig een stukje tape op de pitmuur naast de startpositie van Lando Norris. Dit wordt gedaan om aan Norris duidelijk te maken waar hij moet stoppen op de grid. Bij Red Bull kregen ze dit door, en daarom besloten ze de tape van de pitmuur te trekken. In Austin duurde dit te lang, waardoor ze te lang bleven hangen op de grid, wat tegen de regels is.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Het incident zorgde voor de nodige hilariteit, en bij Red Bull en McLaren konden ze er ook wel om lachen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakte echter een einde aan deze tactiek, en legde in Mexico uit dat het niet meer gaat gebeuren. De Fransman zou met McLaren-teambaas Andrea Stella om tafel hebben gezeten, waarna is besloten om de strijd niet te fel te maken zoals in 2021 ook gebeurde.

'Ik zou het ook doen'

In Mexico werden de andere coureurs gevraagd naar hun mening over tapegate. Mercedes-coureur George Russell moest er hard om lachen in gesprek met de internationale media: "Ik weet niet wat de echte waarheid is achter dat verhaal. Ik heb een beetje OCD. Als ik een stukje tape aan de zijkant van een mooi gespoten muur zou zien, dan zou ik het waarschijnlijk ook verwijderen! Misschien was de monteur gewoon helemaal onschuldig."

Russell vindt het onnodig

Russell vindt verder wel dat het een beetje onnodig was. Hij gaat wat serieuzer in op de zaak: "Ik weet het niet, misschien is het ook niet onschuldig. Ik denk echter wel dat ze ervaren genoeg zijn om geen spelletjes te hoeven spelen om te winnen of een voordeel te behalen. Maar misschien ben ik gewoon naïef."

Kan Russell nog de titel winnen?

In theorie kan Russell dit seizoen ook nog wereldkampioen worden, alleen dan moeten zowel Piastri, Norris als Verstappen zeer slecht gaan presteren in de komende vijf Grand Prix-weekenden. Russell staat nu vierde in het kampioenschap met 252 WK-punten, terwijl Verstappen derde staat met 306 punten. Piastri voert de titelstrijd aan met 346 punten.

skibeest

Posts: 1.917

Goed politiek antwoord

  • 1
  • 25 okt 2025 - 18:16
F1 Nieuws George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • reespees

    Posts: 74

    Russell is naïef.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 18:15
  • skibeest

    Posts: 1.917

    Goed politiek antwoord

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 18:16
  • 919

    Posts: 3.781

    Hij zit gewoon te dollen, net zoals in VT1 gister.
    Wat overigens best grappig was.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 18:27
  • Regenrace

    Posts: 2.057

    Als iemand steunzolen nodig heeft, pak je die steunzolen toch ook niet af?

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 19:51

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 965
  • Podiums 23
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar