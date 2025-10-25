In de Formule 1-wereld ging het in de afgelopen dagen veelvuldig over tapegate. In Austin werd Red Bull beboet nadat een teamlid te lang op de grid was blijven hangen om een stuk tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Lachend kiest Mercedes-coureur George Russell de kant van Red Bull in deze ietwat vreemde discussie.

Het team van McLaren plakt regelmatig een stukje tape op de pitmuur naast de startpositie van Lando Norris. Dit wordt gedaan om aan Norris duidelijk te maken waar hij moet stoppen op de grid. Bij Red Bull kregen ze dit door, en daarom besloten ze de tape van de pitmuur te trekken. In Austin duurde dit te lang, waardoor ze te lang bleven hangen op de grid, wat tegen de regels is.

Het incident zorgde voor de nodige hilariteit, en bij Red Bull en McLaren konden ze er ook wel om lachen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakte echter een einde aan deze tactiek, en legde in Mexico uit dat het niet meer gaat gebeuren. De Fransman zou met McLaren-teambaas Andrea Stella om tafel hebben gezeten, waarna is besloten om de strijd niet te fel te maken zoals in 2021 ook gebeurde.

'Ik zou het ook doen'

In Mexico werden de andere coureurs gevraagd naar hun mening over tapegate. Mercedes-coureur George Russell moest er hard om lachen in gesprek met de internationale media: "Ik weet niet wat de echte waarheid is achter dat verhaal. Ik heb een beetje OCD. Als ik een stukje tape aan de zijkant van een mooi gespoten muur zou zien, dan zou ik het waarschijnlijk ook verwijderen! Misschien was de monteur gewoon helemaal onschuldig."

Russell vindt het onnodig

Russell vindt verder wel dat het een beetje onnodig was. Hij gaat wat serieuzer in op de zaak: "Ik weet het niet, misschien is het ook niet onschuldig. Ik denk echter wel dat ze ervaren genoeg zijn om geen spelletjes te hoeven spelen om te winnen of een voordeel te behalen. Maar misschien ben ik gewoon naïef."

Kan Russell nog de titel winnen?

In theorie kan Russell dit seizoen ook nog wereldkampioen worden, alleen dan moeten zowel Piastri, Norris als Verstappen zeer slecht gaan presteren in de komende vijf Grand Prix-weekenden. Russell staat nu vierde in het kampioenschap met 252 WK-punten, terwijl Verstappen derde staat met 306 punten. Piastri voert de titelstrijd aan met 346 punten.