McLaren wil momentum van Verstappen afpakken

De titelstrijd tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen gaat dit weekend verder in Mexico. Bij McLaren willen ze de dubbel pakken, en ze gaan er dan ook alles aan doen om Verstappen het leven zuur te maken.

Verstappen heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet. Door zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin staat hij nu nog slechts 40 WK-punten achter op klassementsleider Piastri. Bij McLaren zijn ze niet langer oppermachtig in de Formule 1, en moeten ze hard werken. In Singapore veroverden ze wel de constructeurstitel, maar daarna ging het eigenlijk alleen maar om interne onrust bij het team.

Zo reageerde Piastri woest toen Norris hem aantikte in Singapore, en McLaren weigerde in te grijpen. In de weken daarna maakte Norris duidelijk dat dit hem een soort maatregel had opgeleverd van McLaren, al is het nooit duidelijk geworden wat er aan de hand was. In Mexico werd echter duidelijk dat de 'straf' van Norris is opgeheven, en er weer vrij gevochten mag worden.

Alles is weer goed

McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigde tegenover Motorsport.com dat zijn coureurs weer vrij kunnen vechten: "Zoals altijd bespreken we de dingen met het team en de coureurs op een zeer open manier. We zijn van mening dat de beste manier om verder te gaan, een manier is waarbij we met een schone lei werken. Het enige waar we ons op willen focussen is ervoor zorgen dat de wereldtitel papaja wordt."

Verstappen onder druk zetten

Stella en zijn mensen doen er alles aan om de ruis weg te halen. De Italiaan wil nu de aanval gaan openen op Verstappen, hij wil de druk opvoeren. Hij gaat verder over de interne situatie: "Verder is de rest nu minder belangrijk, en we hebben ook te maken met iemand met een geweldig momentum. Onze missie is om dit momentum te stoppen en het momentum naar de kant van de papaja's te brengen."