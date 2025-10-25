user icon
icon

McLaren wil momentum van Verstappen afpakken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren wil momentum van Verstappen afpakken
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 17:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De titelstrijd tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en Red Bull-coureur Max Verstappen gaat dit weekend verder in Mexico. Bij McLaren willen ze de dubbel pakken, en ze gaan er dan ook alles aan doen om Verstappen het leven zuur te maken.

Verstappen heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet. Door zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin staat hij nu nog slechts 40 WK-punten achter op klassementsleider Piastri. Bij McLaren zijn ze niet langer oppermachtig in de Formule 1, en moeten ze hard werken. In Singapore veroverden ze wel de constructeurstitel, maar daarna ging het eigenlijk alleen maar om interne onrust bij het team.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Zo reageerde Piastri woest toen Norris hem aantikte in Singapore, en McLaren weigerde in te grijpen. In de weken daarna maakte Norris duidelijk dat dit hem een soort maatregel had opgeleverd van McLaren, al is het nooit duidelijk geworden wat er aan de hand was. In Mexico werd echter duidelijk dat de 'straf' van Norris is opgeheven, en er weer vrij gevochten mag worden.

Alles is weer goed

McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigde tegenover Motorsport.com dat zijn coureurs weer vrij kunnen vechten: "Zoals altijd bespreken we de dingen met het team en de coureurs op een zeer open manier. We zijn van mening dat de beste manier om verder te gaan, een manier is waarbij we met een schone lei werken. Het enige waar we ons op willen focussen is ervoor zorgen dat de wereldtitel papaja wordt."

Verstappen onder druk zetten

Stella en zijn mensen doen er alles aan om de ruis weg te halen. De Italiaan wil nu de aanval gaan openen op Verstappen, hij wil de druk opvoeren. Hij gaat verder over de interne situatie: "Verder is de rest nu minder belangrijk, en we hebben ook te maken met iemand met een geweldig momentum. Onze missie is om dit momentum te stoppen en het momentum naar de kant van de papaja's te brengen."

Runningupthathill

Posts: 18.444

Dus jij vindt dat ze het momentum van Verstappen moeten afpakken door een crash van Verstappen in de eerste bocht?

Dat is nou ook niet wat je moet willen...

  • 6
  • 25 okt 2025 - 19:03
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 3.781

    Stella; team work makes the dream work! 💪✌️👌

    Norris&Piastri; Every man for himself!!!! 🤌🖕👋

    Ben benieuwd 🍿

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 17:31
    • Snork

      Posts: 21.988

      Max: “Hoor ik een lama schijten?” 💩

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 17:59
  • Avb1

    Posts: 267

    Crash in de eerste bocht 🙏🙏

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 18:38
    • Runningupthathill

      Posts: 18.444

      Dus jij vindt dat ze het momentum van Verstappen moeten afpakken door een crash van Verstappen in de eerste bocht?

      Dat is nou ook niet wat je moet willen...

      • + 6
      • 25 okt 2025 - 19:03
    • Robin

      Posts: 2.877

      Idd… zeer triest aangezien dit pas gebeurd is en je wenst het opnieuw.

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 19:05
    • SennaS

      Posts: 10.662

      Wat een niveau weer.

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 19:08
  • SennaS

    Posts: 10.662

    Dan moet je de auto sneller maken zoals 5 races geleden.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 19:10

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar