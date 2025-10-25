Het team van McLaren kende op papier geen goede vrijdag in Mexico. De twee papajakleurige bolides hadden een grote achterstand op de snelste tijd van Max Verstappen. De Red Bull-coureur was niet tevreden met de auto, maar dat gold ook voor McLaren-coureur Lando Norris.

Norris sloeg op het Autodromo Hermanos Rodriguez de eerste vrije training over. Hij stond in deze sessie zijn auto af aan rookie Patricio O'Ward, en stapte in de middagsessie zelf weer in om de verloren tijd goed te maken. Hij kwam niet verder dan de vierde tijd en had een achterstand van 0,251 seconden op Max Verstappen. De longruns zagen er echter iets beter uit, en bij Red Bull maken ze zich daar zorgen over.

Wat is het gevoel bij Norris?

Norris was zelf ook niet tevreden met zijn prestaties. Toen hij sprak met Motorsport.com werd er opgemerkt dat hij een beetje worstelde met zijn auto, het lokte een duidelijke reactie uit: "Een beetje? We zitten in een goede positie, dat is zeker. Ik heb het gevoel dat ik heel erg snel op snelheid was, eigenlijk was ik best wel verrast."

Limiet snel gevonden

Norris stelt dat McLaren nog genoeg moet doen richting de kwalificatie van vandaag: "Mijn eerste ronde was best goed, en de tweede ronde was een goede stap. Ik had het gevoel dat ik de limiet best snel had gevonden. Maar dat was ook de limiet, ik vond de limiet vrij snel en dat houdt ons een beetje tegen. Het was niet dat het een slechte dag was, maar normaal zijn we heel erg goed op een vrijdag en dan komt iedereen op de zaterdag dichterbij. We liggen al een beetje achter, dus we hebben wat werk te verrichten."

Wat was er aan de hand?

Norris klaagde tijdens de training over de nodige problemen met de krachtbron. Achteraf bleek dat anders te zitten: "Het was gewoon dat de balans van de auto een beetje overal en nergens. Het is hetzelfde als de afgelopen weken: we worstelen op dit moment met de vliegende ronden. We werken hard, we proberen alles wat we kunnen doen. Dus we zullen zien wat we kunnen doen en wat we kunnen vinden."