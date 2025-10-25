user icon
icon

Norris niet tevreden met prestaties van McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris niet tevreden met prestaties van McLaren
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 14:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende op papier geen goede vrijdag in Mexico. De twee papajakleurige bolides hadden een grote achterstand op de snelste tijd van Max Verstappen. De Red Bull-coureur was niet tevreden met de auto, maar dat gold ook voor McLaren-coureur Lando Norris.

Norris sloeg op het Autodromo Hermanos Rodriguez de eerste vrije training over. Hij stond in deze sessie zijn auto af aan rookie Patricio O'Ward, en stapte in de middagsessie zelf weer in om de verloren tijd goed te maken. Hij kwam niet verder dan de vierde tijd en had een achterstand van 0,251 seconden op Max Verstappen. De longruns zagen er echter iets beter uit, en bij Red Bull maken ze zich daar zorgen over.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Wat is het gevoel bij Norris?

Norris was zelf ook niet tevreden met zijn prestaties. Toen hij sprak met Motorsport.com werd er opgemerkt dat hij een beetje worstelde met zijn auto, het lokte een duidelijke reactie uit: "Een beetje? We zitten in een goede positie, dat is zeker. Ik heb het gevoel dat ik heel erg snel op snelheid was, eigenlijk was ik best wel verrast."

Limiet snel gevonden

Norris stelt dat McLaren nog genoeg moet doen richting de kwalificatie van vandaag: "Mijn eerste ronde was best goed, en de tweede ronde was een goede stap. Ik had het gevoel dat ik de limiet best snel had gevonden. Maar dat was ook de limiet, ik vond de limiet vrij snel en dat houdt ons een beetje tegen. Het was niet dat het een slechte dag was, maar normaal zijn we heel erg goed op een vrijdag en dan komt iedereen op de zaterdag dichterbij. We liggen al een beetje achter, dus we hebben wat werk te verrichten."

Wat was er aan de hand?

Norris klaagde tijdens de training over de nodige problemen met de krachtbron. Achteraf bleek dat anders te zitten: "Het was gewoon dat de balans van de auto een beetje overal en nergens. Het is hetzelfde als de afgelopen weken: we worstelen op dit moment met de vliegende ronden. We werken hard, we proberen alles wat we kunnen doen. Dus we zullen zien wat we kunnen doen en wat we kunnen vinden."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.067

    Goede longrun is belangrijkste. De start maak je makkelijk goed met de enorme slipstream tot bocht 1

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 14:13

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar