Piastri houdt hoofd koel ondanks slechte vrijdag: "Wordt krap met Verstappen"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 10:09
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri kende geen vlekkeloze vrijdag in Mexico. De leider in het WK-klassement moest in beide vrije trainingen meerdere concurrenten voor zich dulden, maar bleef desondanks optimistisch gestemd richting het vervolg van het weekend.

De Australiër lijkt de laatste weken niet meer in topvorm. Sinds de Grand Prix van Zandvoort wist Piastri geen race meer te winnen, en na de GP van Italië haalde hij zelfs het podium niet meer. Ook op vrijdag in Mexico-Stad kwam hij niet verder dan een vierde tijd in de eerste sessie en een twaalfde plaats in VT2. De McLaren-coureur worstelde zichtbaar met de balans van zijn bolide.

Piastri houdt hoofd koel

“Het was oké”, vertelde Piastri bij Sky Sports. “De ronde op zachte banden met weinig brandstof was behoorlijk gemiddeld, dus ik ben niet verrast door de rondetijd. Ik heb veel dingen geprobeerd, we gaan alles analyseren en zien wat werkte en wat niet. Over het algemeen voelde ik me redelijk.”

De Australiër hoopt voor de kwalificatie verbetering te vinden. “Het belangrijkste is om te kijken wat we morgen kunnen verbeteren en de auto wat consistenter te maken.”

Piastri wil herstellen van Austin

In Austin verliep het weekend voor Piastri rampzalig: hij crashte samen met teamgenoot Lando Norris in de sprint en werd in de race slechts vijfde. De jonge McLaren-rijder wil zich herpakken. “We hebben veel geleerd van Austin. Het was een rommelig weekend, maar we hebben veel kleine dingen gevonden die samen toch verschil kunnen maken. Ik denk dat we het nu beter begrijpen.”

Max Verstappen en Red Bull Racing leken vrijdag het sterkst. De Nederlander noteerde de snelste tijd in VT2, ondanks dat hij niet tevreden was over de balans. Piastri hoopt het duel met de viervoudig wereldkampioen aan te kunnen. “Ik denk het wel. Het wordt krap, zoals altijd, maar ik geloof dat we een goede auto onder ons hebben.”

Of dat vertrouwen terecht is, zal zaterdag blijken in de kwalificatie.

Reacties (3)

  • ILMOP

    Posts: 1.165

    Dit gaat het niet meer redden! Hij is het al een paar races kwijt. Hij is duidelijk onder druk aan het bezwijken.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 10:55
    • Taures

      Posts: 1.511

      Wordt krap met Norris.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 11:59
  • Larry Perkins

    Posts: 60.952

    "Over het algemeen voelde ik me redelijk.”

    Links en rechts voelt Oscar wel een pijntje maar dat is logisch zo ver in het seizoen, en Oscar is ook geen 23 meer...

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 11:07

