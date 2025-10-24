user icon
icon

Verstappen moet lachen om tape-gate met Norris: "Vond het wel grappig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen moet lachen om tape-gate met Norris: "Vond het wel grappig"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 21:11
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kon er wel om lachen: de inmiddels beruchte tape-gate tussen Red Bull Racing en Lando Norris. Het team van de viervoudig wereldkampioen kreeg na de Grand Prix van de Verenigde Staten een fikse geldboete, nadat een monteur van Red Bull een stukje tape van McLaren van de vangrail had gehaald. Verstappen zag vooral de humor van de situatie in.

Bij McLaren plakken ze al langer een stukje tape op de vangrail als referentiepunt voor Norris bij de start. Dat gebeurde ook in Austin, maar dit keer besloot een Red Bull-monteur het weg te halen — een ludiek bedoeld geintje dat verkeerd uitpakte. De FIA vond het minder grappig en legde Red Bull een boete op van 50.000 euro, omdat de monteur zich op een verboden plek bevond.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Verstappen en Norris lachen om tape-gate

“Dat is al een paar wedstrijden zo het geval,” zei Verstappen met een glimlach tegenover Viaplay. “Ik vind het op zich best wel grappig. Het zijn de spelletjes die je speelt. Dit keer liep het misschien een beetje uit de hand, want de monteur stond te lang op de grid. Dan weet je dat je de regels overtreedt.”

Ook Norris kon de actie wel waarderen. “Het maakt mij helemaal niets uit,” reageerde de Brit met een knipoog. “Ik heb de tape niet eens gebruikt, dus dat maakte het extra grappig. Dat ze daar dan zo’n straf voor krijgen, is eigenlijk nog leuker.”

De sfeer tussen Red Bull en McLaren lijkt er in elk geval niet minder op te worden. Verstappen won drie van de laatste vier races en mengt zich weer vol in de titelstrijd in de Formule 1. Komend weekend in Mexico kan hij opnieuw jagen op Oscar Piastri en Norris in het WK-klassement.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (1)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar