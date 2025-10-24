Max Verstappen kon er wel om lachen: de inmiddels beruchte tape-gate tussen Red Bull Racing en Lando Norris. Het team van de viervoudig wereldkampioen kreeg na de Grand Prix van de Verenigde Staten een fikse geldboete, nadat een monteur van Red Bull een stukje tape van McLaren van de vangrail had gehaald. Verstappen zag vooral de humor van de situatie in.

Bij McLaren plakken ze al langer een stukje tape op de vangrail als referentiepunt voor Norris bij de start. Dat gebeurde ook in Austin, maar dit keer besloot een Red Bull-monteur het weg te halen — een ludiek bedoeld geintje dat verkeerd uitpakte. De FIA vond het minder grappig en legde Red Bull een boete op van 50.000 euro, omdat de monteur zich op een verboden plek bevond.

Verstappen en Norris lachen om tape-gate

“Dat is al een paar wedstrijden zo het geval,” zei Verstappen met een glimlach tegenover Viaplay. “Ik vind het op zich best wel grappig. Het zijn de spelletjes die je speelt. Dit keer liep het misschien een beetje uit de hand, want de monteur stond te lang op de grid. Dan weet je dat je de regels overtreedt.”

Ook Norris kon de actie wel waarderen. “Het maakt mij helemaal niets uit,” reageerde de Brit met een knipoog. “Ik heb de tape niet eens gebruikt, dus dat maakte het extra grappig. Dat ze daar dan zo’n straf voor krijgen, is eigenlijk nog leuker.”

De sfeer tussen Red Bull en McLaren lijkt er in elk geval niet minder op te worden. Verstappen won drie van de laatste vier races en mengt zich weer vol in de titelstrijd in de Formule 1. Komend weekend in Mexico kan hij opnieuw jagen op Oscar Piastri en Norris in het WK-klassement.