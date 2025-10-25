Yuki Tsunoda wil zich opofferen voor Max Verstappen

Yuki Tsunoda wil Max Verstappen op iedere mogelijke manier proberen te helpen in de strijd om de wereldtitel. De Japanner is bereid om zijn strategieën, set-ups en eigen kansen te vergooien voor de titel van Verstappen.

Er zijn nog vijf raceweekenden te gaan en Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met veertig punten achterstand. Dat klinkt veel, maar de Nederlander is al van 64 punten ingelopen op de kampioenschapsleider Oscar Piastri. Red Bull-coureur Tsunoda wil de Nederlander op alle mogelijke manieren helpen.

Tsunoda denkt van meerwaarde te zijn

Tsunoda vertelde de internationale media die aanwezig waren in Mexico over welke rol hij kan spelen in de titelstrijd: "Nou, ik denk dat ik op veel verschillende vlakken kan helpen. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen over deze auto en we proberen het pakket te maximaliseren door verschillende set-ups te proberen. Volgens mij hebben we dat dit jaar erg goed gedaan."

Ook wil Tsunoda het McLaren zo lastig mogelijk maken. Hij is zich ervan bewust dat hij dan verder naar voren moet, maar wil door bijvoorbeeld langer door te rijden McLaren ophouden: "Qua baanpositie moet ik zover mogelijk naar voren staan, zodat we kunnen spelen met de strategie. Dan kan ik Max helpen of in ieder geval het leven van de concurrenten lastig maken."

Tsunoda wil verbetering

"Ik vecht natuurlijk niet voor het kampioenschap en mijn teamgenoot doet dat wel, dus ik begrijp dat ik deze rol nu heb", vertelt Tsunoda. De Japanner wil zich dus opofferen voor de vijfde wereldtitel van Verstappen. "Maar ja, om dat te kunnen doen, moet ik er wel zijn en moet ik constant presteren. Tijdens de sprintrace in Austin lukte dat, maar in algemene zin moet ik mijn korte runs nog verbeteren"

De gemiddelde kwalificatie is niet mega goed van Tsunoda. Hij kwalificeert zich gemiddeld als twaalfde dit seizoen. Dat is in vergelijking met Verstappen, Norris en Piastri, die alle drie gemiddeld als derde kwalificeren, iets minder goed. Toch heeft Tsunoda er erg veel vertrouwen in.