Yuki Tsunoda wil zich opofferen voor Max Verstappen

Yuki Tsunoda wil zich opofferen voor Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 11:22
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda wil Max Verstappen op iedere mogelijke manier proberen te helpen in de strijd om de wereldtitel. De Japanner is bereid om zijn strategieën, set-ups en eigen kansen te vergooien voor de titel van Verstappen. 

Er zijn nog vijf raceweekenden te gaan en Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap met veertig punten achterstand. Dat klinkt veel, maar de Nederlander is al van 64 punten ingelopen op de kampioenschapsleider Oscar Piastri. Red Bull-coureur Tsunoda wil de Nederlander op alle mogelijke manieren helpen. 

Tsunoda denkt van meerwaarde te zijn

Tsunoda vertelde de internationale media die aanwezig waren in Mexico over welke rol hij kan spelen in de titelstrijd: "Nou, ik denk dat ik op veel verschillende vlakken kan helpen. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen over deze auto en we proberen het pakket te maximaliseren door verschillende set-ups te proberen. Volgens mij hebben we dat dit jaar erg goed gedaan." 

Ook wil Tsunoda het McLaren zo lastig mogelijk maken. Hij is zich ervan bewust dat hij dan verder naar voren moet, maar wil door bijvoorbeeld langer door te rijden McLaren ophouden: "Qua baanpositie moet ik zover mogelijk naar voren staan, zodat we kunnen spelen met de strategie. Dan kan ik Max helpen of in ieder geval het leven van de concurrenten lastig maken." 

Tsunoda wil verbetering

"Ik vecht natuurlijk niet voor het kampioenschap en mijn teamgenoot doet dat wel, dus ik begrijp dat ik deze rol nu heb", vertelt Tsunoda. De Japanner wil zich dus opofferen voor de vijfde wereldtitel van Verstappen. "Maar ja, om dat te kunnen doen, moet ik er wel zijn en moet ik constant presteren. Tijdens de sprintrace in Austin lukte dat, maar in algemene zin moet ik mijn korte runs nog verbeteren"

De gemiddelde kwalificatie is niet mega goed van Tsunoda. Hij kwalificeert zich gemiddeld als twaalfde dit seizoen. Dat is in vergelijking met Verstappen, Norris en Piastri, die alle drie gemiddeld als derde kwalificeren, iets minder goed. Toch heeft Tsunoda er erg veel vertrouwen in.

Larry Perkins

Posts: 60.953

[i] Yuki kwalificeert zich "[b]iets minder goed[/b]..." [/i]

Hou er wel van, van die cynische humor op de zaterdagmorgen...

  • 5
  • 25 okt 2025 - 11:36
F1 Nieuws Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (13)

  • Canson Po

    Posts: 2.766

    harakiri stijl yo !!

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 11:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.952

    Yuki kwalificeert zich "iets minder goed..."

    Hou er wel van, van die cynische humor op de zaterdagmorgen...

    • + 5
    • 25 okt 2025 - 11:36
    • TylaHunter

      Posts: 10.580

      Kamikaze Yuki in de eerste bocht. Het zit wel bij de RB cultuur. DC reed ook weleens een aantal eraf bij een startcrash.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 11:58
    • snailer

      Posts: 30.485

      Hahahaha. Ik ga maar niet beginnen over Senna en Prost en die keeer dat het andersom was... Prost en Senna.

      Het is wel een verstappen dingetje. Montoya versus Jos.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 13:29
  • 919

    Posts: 3.779

    Ik zie maar 1 mogelijkheid, vol door de pitstraat rossen en de gehele McLaren pitcrew omver kegelen.

    Maar dat gaat misschien toch net iets te ver.
    🫣

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 11:52
    • skibeest

      Posts: 1.916

      De crew wel ja maar wat dacht je van de slangen van de wielguns kapot rijden vlak voor de pitstops van McLaren rijders?

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 12:19
  • Taures

    Posts: 1.511

    Ik heb alle mogelijke opties bekeken en daar komt Yuki helemaal niet in voor, tenzij een wonder gebeurt.🫣

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 11:58
    • Avb1

      Posts: 266

      Crashen in de muur wanneer beide McLarens een pitstop hebben gehad? Zodat er een safety car komt en Max een gratis pitstop heeft? En de McLarens dan 6/7 ofzo staan?

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 12:17
    • hupholland

      Posts: 9.316

      sportief gezien zijn er misschien weinig optie's, maar idd zoals hierboven staat een Piquetje of een Coulthard/McLaren Spa '98? Kijkend naar gisteren is het overigens ook helemaal niet ondenkbaar dat hij bij Piastri in de buurt gaat starten, dus misschien kan hij iig hem het leven zuur maken? Als ie net zo goed kan starten als in Austin...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 12:23
    • snailer

      Posts: 30.485

      Mocht hij zeg p8 kan starten, dan kan hij een 2021 Bottas bowl actie imiteren. Niet dat Bottas het expres deed. Maar het kan.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 13:33
  • SEN1

    Posts: 2.643

    Kamikaze? Eerste bocht, Lando & Piastri.

    Een variant op de bowling Bottas zeg maar.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 12:17
  • Erik FW34

    Posts: 3.768

    Ik denk niet dat Max Yuki nodig heeft.

    Max is de beste coureur. De RB is minimaal gelijk waardig aan de McL
    Dan is het gewoon langzaam elke race de puntjes in halen en aan het einde gewoon een voorspring hebben van 8 a 10 punten.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 12:26
  • mordor

    Posts: 2.065

    Wat gaat ie doen dan? Blauwe vlag negeren?

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 13:33

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
