<b> Uitslag VT1 Mexico: </b> Leclerc noteert snelste tijd in saaie sessie zonder Verstappen
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 21:30
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zit erop. In een sessie vol met rookies werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli was net iets langzamer en noteerde de tweede tijd, terwijl Nico Hülkenberg de top drie compleet maakte.

Op een stoffig circuit in Mexico-Stad ging de eerste vrije training van start. Zonder grote namen zoals Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris werd de sessie afgetrapt, ze werden alle drie vervangen door rookies. In totaal verschenen er negen rookies op de baan, maar ze maakten geen brokken in de eerste fase van de sessie.

Mercedes-rookie Frederik Vesti kwam als eerste coureur de baan op, en hij kreeg gezelschap van vrijwel alle andere coureurs. Max Verstappen nam bij Red Bull plaats aan de pitmuur, en zag vanaf daar hoe de 18-jarige Arvid Lindblad het zeker niet slecht deed aan het begin van de training. 

Verder gebeurde er weinig, en werden er geen enorme risico's genomen. Voor veel van de invallers was het dan ook zaak om geen brokken te rijden, en vooral veel data te verzamelen.

Eerste snelle tijd

Na een halfuurtje gooide WK-leider Oscar Piastri het balletje op, en kwam hij de baan op op de zachte banden. Hij noteerde direct de snelste tijd, maar werd al snel verslagen door Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan kon pushen, terwijl zijn teamgenoot George Russell vanuit de pitlane moest toezien. Hij werd vervangen door Vesti, die het rustig aan deed.

Bij het team van Sauber zaten beide vaste coureurs achter het stuur, en Nico Hülkenberg begon voortreffelijk aan de sessie. Na Antonelli was hij de snelste coureur, al moesten veel coureurs op dat moment nog een rondetijd noteren op de zachte banden. 

Lindblad laat Red Bull schrikken

Lindblad zorgde voor een kleine hartaanval bij Verstappen en de rest van het Red Bull-team. De jonge Brit ging wijd bij het inrijden van het Foro Sol-stadion, raakte de kerb, maar wist zijn RB21 onder controle te houden. Net als Patricio O'Ward en Antonio Fuoco was hij aan het begin van de training niet bezig met het rijden van snelle tijden. Eén foutje zou voor problemen in de rest van het weekend kunnen zorgen.

Lindblad was niet de enige coureur die even buiten de baan belandde. Ook Franco Colapinto betrad de uitloopzone, de Argentijn reed door het stof, maar kon zijn weg vervolgen. Ook Isack Hadjar maakte een foutje, en hij zorgde voor de eerste gele vlag van de sessie. De Franse Racing Bulls-coureur schoot rechtdoor in bocht 12, maar hield de auto uit de muur.

Weinig actie

Verder bleef het rustig, en was het opmerkelijkste moment een helmwissel van Hülkenberg. Het is de verwachting dat er meer actie zal zijn in de tweede training. De omstandigheden zijn dan beter te vergelijken met die van de kwalificatie en de race, en de grote kanonnen nemen dan ook weer plaats achter het stuur.

Lindblad sneller dan Tsunoda

Eén van de toppers die tijdens de eerste vrije training aan de pitmuur zat, was dus Verstappen. Tevreden zag hij hoe Lindblad in de laatste tien minuten van de training op de zachte banden een tijd noteerde die goed genoeg was voor de top tien. Opvallend genoeg was de 18-jarige coureur op dat moment sneller dan vaste coureur Yuki Tsunoda.

Ook Oscar Piastri had niet de makkelijkste sessie, en hij wist zijn auto nog maar net onder controle te houden. Hij verloor bijna de macht over het stuur, schoot door de uitloopzone, maar kon uiteindelijk opgelucht ademhalen.

F1Grand Prix Mexico - Vrije training 1

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 24 oktober 2025

Larry Perkins

Posts: 60.924

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

[b] [i] Arvid Lindblad heeft de auto van
[/i] MAX VERSTAPPEN [i] niet beschadigd! [/i]
S T R A A T F E E S T ! [/b]

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


* 🛣️ = straat, 🥳 ...

  • 7
  • 24 okt 2025 - 21:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (9)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.924

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

    Arvid Lindblad heeft de auto van
    MAX VERSTAPPEN niet beschadigd!
    S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 7
    • 24 okt 2025 - 21:31
    • monzaron

      Posts: 637

      De updates cq nieuwe vloer wordt gemonteerd voor 2e training 🎉😁

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 21:44
  • SennaS

    Posts: 10.652

    Zeker straatfeest voor RBR.
    Arvid beste rookie van de 10 en is sneller dan Yuki en slechts op 0,2 sec van Piastri op p6.
    Zegt heel veel over de snelheid van de rbr auto en over Arvid.
    Geef em een paar races en hij doet een gooi naar p1 waarschijnlijk ;-)

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 21:37
  • schwantz34

    Posts: 41.137

    Wtf, Max en Lando zijn zo langzaam dat ze niet eens op de tijdenlijs staan, dus als Oscar zich niet weer verstapt kan hij gouden zaken doen Zondag!

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 21:37
    • SennaS

      Posts: 10.652

      Die zijn afgeschreven voor het wk Oscar en Lindblad zijn nu de mannen

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 21:40
  • Avb1

    Posts: 262

    Tsunoda..... Is niks

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:38
    • SennaS

      Posts: 10.652

      Hoezo niet meer? Hij wordt als maatstaaf voor de rbr auto gezien.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 21:43
  • Larry Perkins

    Posts: 60.924

    Krijg na tieten!

    Drie Kamikazepiloten in vt1 en geen enkele crash...

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:43
  • Skoda F1

    Posts: 458

    Piastri leek het niet erg eens te worden met zijn auto! Stond ook erg vaak in de pit.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 21:43

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
