De eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zit erop. In een sessie vol met rookies werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli was net iets langzamer en noteerde de tweede tijd, terwijl Nico Hülkenberg de top drie compleet maakte.

Op een stoffig circuit in Mexico-Stad ging de eerste vrije training van start. Zonder grote namen zoals Max Verstappen, Lewis Hamilton en Lando Norris werd de sessie afgetrapt, ze werden alle drie vervangen door rookies. In totaal verschenen er negen rookies op de baan, maar ze maakten geen brokken in de eerste fase van de sessie.

Mercedes-rookie Frederik Vesti kwam als eerste coureur de baan op, en hij kreeg gezelschap van vrijwel alle andere coureurs. Max Verstappen nam bij Red Bull plaats aan de pitmuur, en zag vanaf daar hoe de 18-jarige Arvid Lindblad het zeker niet slecht deed aan het begin van de training.

Verder gebeurde er weinig, en werden er geen enorme risico's genomen. Voor veel van de invallers was het dan ook zaak om geen brokken te rijden, en vooral veel data te verzamelen.

Eerste snelle tijd

Na een halfuurtje gooide WK-leider Oscar Piastri het balletje op, en kwam hij de baan op op de zachte banden. Hij noteerde direct de snelste tijd, maar werd al snel verslagen door Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan kon pushen, terwijl zijn teamgenoot George Russell vanuit de pitlane moest toezien. Hij werd vervangen door Vesti, die het rustig aan deed.

Bij het team van Sauber zaten beide vaste coureurs achter het stuur, en Nico Hülkenberg begon voortreffelijk aan de sessie. Na Antonelli was hij de snelste coureur, al moesten veel coureurs op dat moment nog een rondetijd noteren op de zachte banden.

Lindblad laat Red Bull schrikken

Lindblad zorgde voor een kleine hartaanval bij Verstappen en de rest van het Red Bull-team. De jonge Brit ging wijd bij het inrijden van het Foro Sol-stadion, raakte de kerb, maar wist zijn RB21 onder controle te houden. Net als Patricio O'Ward en Antonio Fuoco was hij aan het begin van de training niet bezig met het rijden van snelle tijden. Eén foutje zou voor problemen in de rest van het weekend kunnen zorgen.

Lindblad was niet de enige coureur die even buiten de baan belandde. Ook Franco Colapinto betrad de uitloopzone, de Argentijn reed door het stof, maar kon zijn weg vervolgen. Ook Isack Hadjar maakte een foutje, en hij zorgde voor de eerste gele vlag van de sessie. De Franse Racing Bulls-coureur schoot rechtdoor in bocht 12, maar hield de auto uit de muur.

Weinig actie

Verder bleef het rustig, en was het opmerkelijkste moment een helmwissel van Hülkenberg. Het is de verwachting dat er meer actie zal zijn in de tweede training. De omstandigheden zijn dan beter te vergelijken met die van de kwalificatie en de race, en de grote kanonnen nemen dan ook weer plaats achter het stuur.

Lindblad sneller dan Tsunoda

Eén van de toppers die tijdens de eerste vrije training aan de pitmuur zat, was dus Verstappen. Tevreden zag hij hoe Lindblad in de laatste tien minuten van de training op de zachte banden een tijd noteerde die goed genoeg was voor de top tien. Opvallend genoeg was de 18-jarige coureur op dat moment sneller dan vaste coureur Yuki Tsunoda.

Ook Oscar Piastri had niet de makkelijkste sessie, en hij wist zijn auto nog maar net onder controle te houden. Hij verloor bijna de macht over het stuur, schoot door de uitloopzone, maar kon uiteindelijk opgelucht ademhalen.