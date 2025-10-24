user icon
'Red Bull en McLaren sluiten vrede na spraakmakend incident'
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De teams van Red Bull en McLaren zijn met hun coureurs verwikkeld in een strijd om de wereldtitel. Alles wordt uit de kast getrokken, zo trokken Red Bull-monteurs elke keer een stukje tape van McLaren van de pitmuur. De teambazen van beide teams lijken hier nu echter een einde aan te maken.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. Na de zomerstop ging het echter steeds minder, en lieten beide coureurs steken vallen. Red Bull-coureur Max Verstappen deed dat niet, en hij wist drie Grands Prix en één sprintrace te winnen. Hierdoor heeft hij nog maar een achterstand van 40 punten op WK-leider Oscar Piastri.

Tapegate

Alle beetjes helpen, en bij Red Bull ontdekten ze dat McLaren een trucje uithaalde om Norris te helpen. Ze plakken elk weekend een stukje tape op de pitmuur, waardoor Norris precies weet waar hij op de grid moet stoppen. In Austin was een Red Bull-monteur te lang bezig met het verwijderen van de tape van McLaren. Hij bleef te lang op de grid hangen, en dat leverde Red Bull een forse boete op.

Tapegate zorgde in de in de afgelopen dagen voor de nodige hilariteit. Het was een slimme tactiek, en fans zagen dit als een nieuwe vorm van psychologische oorlogsvoering. In 2021 haalden Red Bull en Mercedes ook trucjes met elkaar uit in de felle titelstrijd.

Mekies en Stella begraven strijdbijl

Volgens The Race hebben teambazen Andrea Stella (McLaren) en Laurent Mekies (Red Bull) onderling besloten om snel te stoppen met deze spelletjes. Het medium meldt dat Mekies en Stella elkaar deze week hebben gesproken, en dat ze tapegate ook hebben besproken.

Volgens The Race hebben Stella en Mekies er een streep onder gezet. Beide teambazen zouden niet willen dat hun gevecht problematisch wordt, en dat betekent dat de Red Bull-monteurs stoppen met het verwijderen van het stukje tape van McLaren.

Reacties (1)

  • stephen

    Posts: 195

    Red Bull gaat nu meerdere tape stroken erbij plakken ;)

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 13:29

