Perez kiest kant van Verstappen in spannende titelstrijd

Perez kiest kant van Verstappen in spannende titelstrijd
  Gepubliceerd op 24 okt 2025 10:09
  6
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Mexico verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. Hij moet er hard voor vechten, maar alles lijkt nog mogelijk te zijn. Ook zijn oud-teamgenoot Sergio Perez lijkt veel vertrouwen in hem te hebben.

Perez en Verstappen waren van 2021 tot en met vorig jaar elkaars teamgenoten bij Red Bull Racing. Na een teleurstellend seizoen werd het contract van Perez ontbonden, en trok hij zich terug in zijn thuisland. De Mexicaan keert volgend jaar terug in de Formule 1, want hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac. Hij is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en hij volgt de sport nog op de voet.

Hoe kijkt Perez naar de titelstrijd?

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico babbelde Perez even met de lokale media. Op een drukbezocht persmoment met de Mexicaanse media werd Perez gevraagd naar de titelstrijd tussen zijn voormalig teamgenoot Verstappen en McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Perez heeft een duidelijke voorkeur: "Ik denk dat Max een goede kans maakt."

'Max maakt een goede kans'

De aanwezige verslaggevers nemen daar echter geen genoegen mee. Perez wordt nog een keertje gevraagd naar zijn kijk op de titelstrijd in de Formule 1. De kersverse Cadillac-coureur spreekt weer zijn steun in Verstappen uit: "Max maakt echt een goede kans op de titel. Hij is zonder twijfel de coureur die dat het meest verdient op dit moment."

De stand van zaken

Verstappen staat na zijn zeges in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten nog steeds derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 306 WK-punten achter zijn naam staan, en dat betekent dat zijn achterstand op de McLarens flink kleiner is geworden. Nummer twee Norris staat namelijk op 332 WK-punten, terwijl kampioenschapsleider Piastri tot nu toe 346 punten bij elkaar heeft gereden.

Of Verstappen nou kampioen wordt of niet,maakt mij op zich geeneens zoveel uit. Ben hem wel erkentelijk dat hij dit duffe kampioenschap nieuw leven heeft ingeblazen. Neem niet weg dat er twee coureurs zijn die best veel fouten maken,maar toevallig de beste auto hebben de meeste kans hebben.

  • 24 okt 2025 - 10:30
Reacties (6)

  Snork

    Weer zo'n succesfan....pffff

    Larry Perkins

      Lekke fietsband?

      ('t is toch geen weer om te fietsen)

    Snork

      Nee, ik zit een plastic rampetamp-pop op te blazen voor Ouw.

  jd2000

    Of Verstappen nou kampioen wordt of niet,maakt mij op zich geeneens zoveel uit. Ben hem wel erkentelijk dat hij dit duffe kampioenschap nieuw leven heeft ingeblazen. Neem niet weg dat er twee coureurs zijn die best veel fouten maken,maar toevallig de beste auto hebben de meeste kans hebben.

    NyckVrieskast

      Als een van de mclaren boys wint is het geen verrassing. Die hebben het hele jaar een snelle auto. Dus de beste auto wint dan.

  Larry Perkins

    "Checo is a legend."

    - M.V.

