Oscar Piastri heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico-Stad bevestigd dat de sancties binnen het team van McLaren zijn ingetrokken. De Australiër en teamgenoot Lando Norris krijgen de vrije hand om opnieuw vol voor de winst te gaan – en dat betekent ook een direct duel met Max Verstappen.

De voorbije weken rommelde het flink binnen het Britse team. Na interne frustraties en een kostbare dubbele uitvalbeurt in Austin besloot McLaren de teugels tijdelijk aan te trekken. Beide coureurs kregen beperkingen opgelegd in hoe fel ze elkaar mochten bestrijden. Maar volgens Piastri is die maatregel nu verleden tijd.

Piastri laat zich uit over papaya-rules

“We hebben er weer naar gekeken, we kijken ieder weekend wat er is gebeurd. Ik denk dat de verantwoordelijkheid van de sprintrace daar een voorbeeld van was,” vertelde hij in gesprek met de aanwezige media, doelend op het mislukte weekend in Texas.

Piastri benadrukte dat de lucht binnen het team is geklaard. “We beginnen nu met een schone lei,” aldus de jonge Australiër, die dit seizoen al meermaals indruk maakte met zijn constante prestaties.

McLaren wil racen in Mexico

McLaren heeft het constructeurskampioenschap al in de tas, maar in de strijd om de wereldtitel ligt alles nog open. Piastri en Norris staan dicht bij elkaar, terwijl Verstappen door zijn recente zeges nadrukkelijk aan het aankloppen is. “We gaan gewoon weer racen en we zien wel wie er bovenaan eindigt,” zei Piastri nuchter. "De consequenties zijn afgeschaft. Er waren meerdere factoren, maar deze keuze is nu gemaakt."

Dat de interne strijd bij McLaren weer volledig losbarst, belooft spektakel voor het weekend in Mexico-Stad. Met Verstappen die in topvorm verkeert en de McLarens die elkaar niets gunnen, kan het titelgevecht zomaar een nieuwe wending krijgen. Eén ding is zeker: de teugels zijn los, en dat maakt het gevecht om de wereldtitel alleen maar spannender.