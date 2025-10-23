user icon
Piastri maakt zich niet druk om Norris en Verstappen: "Dat heeft geen zin"

Piastri maakt zich niet druk om Norris en Verstappen: "Dat heeft geen zin"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 21:51
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri blijft voorlopig koel onder de toenemende druk van Max Verstappen. De Australiër gaat nog altijd aan de leiding in het WK, maar ziet de Nederlander en teamgenoot Lando Norris steeds dichterbij komen. Toch weigert de McLaren-coureur zich gek te laten maken in aanloop naar de Grand Prix van Mexico.

De laatste overwinning van Piastri dateert alweer van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Sindsdien bleef McLaren droogstaan: Verstappen won in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten, terwijl George Russell zegevierde in Singapore. Daardoor is het gat tussen Piastri en Verstappen geslonken tot veertig punten, met Norris op slechts veertien punten achterstand. Piastri beseft dat zijn concurrenten dichterbij komen, maar is nog altijd blij om aan de leiding te staan in het WK.

Piastri begint met schone lei

“Iedereen houdt van een goed underdogverhaal en soms is het makkelijker om terug te komen, maar ik heb liever de leiding in het kampioenschap, want dat betekent dat je iets goed doet”, zo liet Piastri weten op de persconferentie in Mexico. “We gaan elk weekend door en ik heb een zekere verantwoordelijkheid in de sprint. We beginnen dit weekend met een schone lei aan beide kanten”, voegde hij daaraan toe.

In Austin kende de Australiër nog een lastig weekend. Piastri werd in de sprintrace uit de wedstrijd gereden en moest het in de Grand Prix doen met een vijfde plaats achter Verstappen, Norris, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Daardoor zagen Norris en Verstappen hun achterstand verder slinken.

Piastri focust zich op zichzelf

Ondanks de druk van achteren, blijft Piastri bij zijn eigen plan. De Australiër erkende dat het weinig nut heeft om zich op anderen te focussen. “Wat mij gaat helpen om dit kampioenschap te winnen, is het beste uit mezelf, het team om me heen en de auto halen. Me op iemand anders concentreren helpt niet.”

