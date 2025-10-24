user icon
McLaren benadeelt Piastri: Wat is er aan de hand?
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 07:36
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training in Mexico wordt vrijdag een soort 'rookie-circus'. Maar liefst negen teams zetten een rookie in, alleen het team van Sauber laat geen jonge coureur rijden. Oscar Piastri hoeft zijn auto niet af te staan in de eerste vrije training, en daarmee neemt McLaren een risico.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Er zit geen leeftijdsgrens aan de rookieregels, en dat betekent dat de ervaren Le Mans-winnaars Ryo Hirakawa (Haas) en Antonio Fuoco (Ferrari) in Mexico zullen rijden.

O'Ward in actie

Het team van McLaren laat ook een rookie rijden in de persoon van de Mexicaanse IndyCar-coureur Patricio O'Ward. Hij zal plaatsnemen in de auto van Lando Norris, waardoor de Brit later dit jaar zijn auto niet meer hoeft af te staan. Eerder dit jaar werd hij immers al vervangen door Alex Dunne tijdens een vrije training. De Ier reed dit seizoen twee trainingen, en stapte ook al in in de auto van Piastri.

Wat is de situatie?

Dat betekent dat Piastri later dit jaar het stuur nog een keer moet afgeven aan een rookie, en dat kan een nadeel zijn. Piastri vecht immers nog steeds om de wereldtitel, en hij staat onder enorme druk. De Australiër verdedigt een kleine voorsprong ten opzichte van zijn teamgenoot Norris en Red Bull-coureur Max Verstappen. De kans is dus groot dat Piastri tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi om de titel zal vechten, en waarschijnlijk moet hij daar zijn auto afstaan aan een rookie.

Abu Dhabi enige mogelijkheid

Na Mexico staan er immers nog maar vier raceweekenden op het programma: Brazilië, Qatar, Las Vegas en Abu Dhabi. In Brazilië en Qatar wordt een sprintrace verreden, terwijl Las Vegas een risicovol circuit is waar rookies geen ervaring op hebben. Daarnaast is het asfalt hier tijdens de eerste training nog heel glad.

Abu Dhabi blijft dan als enige mogelijkheid over. Voor Piastri is het een nadeel als hij hier zijn auto moet afstaan, want als een coureur voor de titel vecht, heeft hij ritme nodig. Piastri heeft hierdoor een nadeel, en dat zal lastig worden in de titelstrijd.

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

  • Skoda F1

    Posts: 453

    Het grootste probleem is Piastri is NotNorris..

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:03
  • HermanInDeZon

    Posts: 282

    Waarom zou dat Piastri benadelen?

    Het bevoordeelt hem zelfs - hij krijgt dit weekend meer trainingstijd en dus een betere gelegenheid om het al vroeger af te maken.

    Als het op Abu Dhabi aankomt is dat toch gewoon helemaal door zijn eigen toedoen (pech even niet meegeteld)

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:55

