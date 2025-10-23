user icon
icon

McLaren trekt Norris voor: "Ze maken hier een grote fout!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren trekt Norris voor: "Ze maken hier een grote fout!"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De titelstrijd in de Formule 1 begint langzaam te ontbranden. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris krijgen nu grote concurrentie van Max Verstappen, en het belooft nog een fel duel te worden. Volgens Bernie Ecclestone maakt McLaren een fout, en trekken ze Norris voor.

Bij McLaren krijgen Piastri en Norris dezelfde kansen. Ze mogen vrij met elkaar vechten, en bij McLaren willen ze zich niet mengen in de strijd om de wereldtitel. Piastri en Norris moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', al blijft het vaak onduidelijk wat deze regels precies inhouden. McLaren grijpt sporadisch in, en dat zorgt voor verwarring en frustratie bij de coureurs. Zo vond Piastri dat Norris zijn positie moest teruggeven in Singapore, maar besloot McLaren niet aan dat verzoek te doen.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Norris, het lievelingetje?

Volgens de Duitse krant Sport Bild gaan er opvallende geruchten rond in de Formule 1-paddock. Ze stellen dat mensen in de paddock zeker weten dat Norris het 'lievelingetje' is van McLaren-CEO Zak Brown. De Britse coureur staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap, en kan dit weekend in Mexico in theorie de WK-leiding overnemen van Piastri.

Zware kritiek van Ecclestone

Bij McLaren stellen ze nog steeds dat de coureurs dezelfde kansen krijgen. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gelooft daar echter helemaal niets van. De 94-jarige Brit haalt hard uit naar McLaren, en geeft zijn mening bij Sport Bild: "Alles wijst erop dat McLaren wil dat Lando Norris wereldkampioen wordt, en niet Oscar Piastri. Ze maken hier echt een grote fout. Max Verstappen wordt op deze manier de lachende derde en zal opnieuw wereldkampioen worden."

Hoe ziet de situatie in het wereldkampioenschap eruit?

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap, en heeft 40 WK-punten achterstand op Piastri. Norris staat nog tweede, en heeft slechts een kleine achterstand op zijn Australische teamgenoot. Alles kan dit weekend weer gaan veranderen, aangezien de Grand Prix van Mexico op het programma staat.

da_bartman

Posts: 6.220

De voorsprong van Oscar op Lando had gewoon 20 ipv 14 moeten zijn.

  • 4
  • 23 okt 2025 - 18:26
F1 Nieuws Lando Norris Bernie Ecclestone McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 281

    Als Oscar gewoon op de baan sneller is dan Lando, is er helemaal geen probleem

    En dat is hij gewoon de laatste paar races niet
    Daarom is Lando aan het terugkomen op hem
    Niets met "lievelingetje" te maken

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 17:26
    • da_bartman

      Posts: 6.220

      De voorsprong van Oscar op Lando had gewoon 20 ipv 14 moeten zijn.

      • + 4
      • 23 okt 2025 - 18:26
  • misstappen

    Posts: 3.355

    Mooi toch? Max staat 'maar'26 punten achter op Lando... Scheelt toch wel een stukje..

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 17:36

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar