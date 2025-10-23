De titelstrijd in de Formule 1 begint langzaam te ontbranden. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris krijgen nu grote concurrentie van Max Verstappen, en het belooft nog een fel duel te worden. Volgens Bernie Ecclestone maakt McLaren een fout, en trekken ze Norris voor.

Bij McLaren krijgen Piastri en Norris dezelfde kansen. Ze mogen vrij met elkaar vechten, en bij McLaren willen ze zich niet mengen in de strijd om de wereldtitel. Piastri en Norris moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', al blijft het vaak onduidelijk wat deze regels precies inhouden. McLaren grijpt sporadisch in, en dat zorgt voor verwarring en frustratie bij de coureurs. Zo vond Piastri dat Norris zijn positie moest teruggeven in Singapore, maar besloot McLaren niet aan dat verzoek te doen.

Norris, het lievelingetje?

Volgens de Duitse krant Sport Bild gaan er opvallende geruchten rond in de Formule 1-paddock. Ze stellen dat mensen in de paddock zeker weten dat Norris het 'lievelingetje' is van McLaren-CEO Zak Brown. De Britse coureur staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap, en kan dit weekend in Mexico in theorie de WK-leiding overnemen van Piastri.

Zware kritiek van Ecclestone

Bij McLaren stellen ze nog steeds dat de coureurs dezelfde kansen krijgen. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gelooft daar echter helemaal niets van. De 94-jarige Brit haalt hard uit naar McLaren, en geeft zijn mening bij Sport Bild: "Alles wijst erop dat McLaren wil dat Lando Norris wereldkampioen wordt, en niet Oscar Piastri. Ze maken hier echt een grote fout. Max Verstappen wordt op deze manier de lachende derde en zal opnieuw wereldkampioen worden."

Hoe ziet de situatie in het wereldkampioenschap eruit?

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap, en heeft 40 WK-punten achterstand op Piastri. Norris staat nog tweede, en heeft slechts een kleine achterstand op zijn Australische teamgenoot. Alles kan dit weekend weer gaan veranderen, aangezien de Grand Prix van Mexico op het programma staat.