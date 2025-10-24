Max Verstappen niet de titelfavoriet: "Hij is wel een kanshebber!"

Max Verstappen gaat dit weekend verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat nog 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri, en veel mensen denken dat hij kans maakt op de titel. Ook Juan Pablo Montoya deelt die mening, maar hij stelt dat Verstappen niet de favoriet is.

Verstappen heeft na de zomerstop enorme stappen gezet. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris was zeer groot, maar Verstappen wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan. Bij McLaren ging het daarna niet lekker, en afgelopen weekend wist Verstappen in Austin te profiteren van tegenvallende resultaten van de papajakleurige bolides. Verstappen won de sprintrace en de Grand Prix, en heeft daardoor het gat flink verkleind.

'Hij maakt geen fouten'

Oud-coureur Juan Pablo Montoya is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Colombiaan wijst bij Joe Fortune naar de consistentie van Verstappen: "Hij maakt geen fouten, houdt zich goed aan de track limits en pakt de starts die hij moet pakken. Alles wat hij doet, is echt gericht op het heroveren van het kampioenschap. Je kan hem gewoon niet uitsluiten."

Is Verstappen de favoriet?

Verstappen staat momenteel nog derde in het wereldkampioenschap. Hij staat immers niet alleen achter Piastri, maar ook op diens McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Brit kan ook niet aan de prestaties van Verstappen tippen, maar kwam afgelopen weekend wel als tweede over de streep.

Montoya vindt het dan ook niet logisch om te stellen dat Verstappen zomaar met de titel naar huis gaat: "Verstappen is zeker niet de favoriet voor de titel, maar hij is wel een kanshebber!"

Wat staat er nog op het programma?

Dit weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma, en in de weken daarna staan er nog vier raceweekenden op de planning. In Brazilië en Qatar worden er nog sprintraces verreden, en er kan dus nog genoeg gebeuren.