Max Verstappen niet de titelfavoriet: "Hij is wel een kanshebber!"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 08:11
  5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat nog 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri, en veel mensen denken dat hij kans maakt op de titel. Ook Juan Pablo Montoya deelt die mening, maar hij stelt dat Verstappen niet de favoriet is.

Verstappen heeft na de zomerstop enorme stappen gezet. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris was zeer groot, maar Verstappen wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan. Bij McLaren ging het daarna niet lekker, en afgelopen weekend wist Verstappen in Austin te profiteren van tegenvallende resultaten van de papajakleurige bolides. Verstappen won de sprintrace en de Grand Prix, en heeft daardoor het gat flink verkleind.

'Hij maakt geen fouten'

Oud-coureur Juan Pablo Montoya is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Colombiaan wijst bij Joe Fortune naar de consistentie van Verstappen: "Hij maakt geen fouten, houdt zich goed aan de track limits en pakt de starts die hij moet pakken. Alles wat hij doet, is echt gericht op het heroveren van het kampioenschap. Je kan hem gewoon niet uitsluiten."

Is Verstappen de favoriet?

Verstappen staat momenteel nog derde in het wereldkampioenschap. Hij staat immers niet alleen achter Piastri, maar ook op diens McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Brit kan ook niet aan de prestaties van Verstappen tippen, maar kwam afgelopen weekend wel als tweede over de streep.

Montoya vindt het dan ook niet logisch om te stellen dat Verstappen zomaar met de titel naar huis gaat: "Verstappen is zeker niet de favoriet voor de titel, maar hij is wel een kanshebber!" 

Wat staat er nog op het programma?

Dit weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma, en in de weken daarna staan er nog vier raceweekenden op de planning. In Brazilië en Qatar worden er nog sprintraces verreden, en er kan dus nog genoeg gebeuren.

Reacties (5)

  • Underkutter

    Posts: 589

    Hij is de viervoudig wereldkampioen en dus dik favoriet. Nu de Red Bull weer loopt mogen de McLarens de kruimels oprapen,. Als de huidige trend zich voortzet loopt Verstappen zelfs al meer dan 20 punten uit per GP dus is het voor Abu Dhabi al lang bekeken.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:23
  • schwantz34

    Posts: 41.131

    Juist doordat hij zich nooit verstapt en er altijd het maximale uithaalt is er wmb nog maar één echt grote titelkandidaat Bovendien komt hij eraan denderen in een ongekende bloedvorm, en voelt hij totaal geen druk omdat hij sinds de zomerstop uit een door iedereen kansloos geachte positie een mega achterstand aan het goedmaken is van hier tot aan Timboektoe, en daardoor alles voor hem alleen maar een dikke vette bonus is.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:40
  • HermanInDeZon

    Posts: 284

    Tuurlijk is hij na de afgelopen paar races favoriet, hij heeft het momentum mee
    Gaan ze bij Red Bull natuurlijk niet toegeven, altijd makkelijker de underdog te zijn

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 08:57
    • Pietje Bell

      Posts: 31.593

      Je weet dat die uitspraak van Montoya komt en niet van RBR?

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 09:01
    • HermanInDeZon

      Posts: 284

      Ja, ging er mij om dat ze bij Red Bull de afgelopen weken al een paar keren hun eigen kansen enorm aan het downplayen was

      Is het klassieke spelletje van de achtervolger natuurlijk :)

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 09:02

