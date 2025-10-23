user icon
icon

Norris opent de aanval: Moet Piastri zich zorgen maken?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris opent de aanval: Moet Piastri zich zorgen maken?
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 18:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De strijd om de wereldtitel gaat dit weekend verder in Mexico. Lando Norris kan in theorie dit weekend de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Brit wil daar nog niet aan denken, en hij heeft vooral heel veel zin in de race.

Het team van McLaren verliet Austin afgelopen weekend als de grote verliezer. In de sprintrace waren Norris en Piastri uitgevallen na een startcrash, en Max Verstappen kreeg het voor elkaar om de sprint en de Grand Prix te winnen. Hierdoor staat hij nog maar 40 punten achter Piastri, terwijl ook Norris het gat naar de Australiër heeft verkleind. Hierdoor kan hij in theorie de leiding in het wereldkampioenschap overnemen als Piastri een tegenvallend weekend heeft.

Meer over Lando Norris Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Norris heeft er zin in

Norris wil zich nog niet uitlaten over die mogelijke strijd met Piastri. De Britse coureur heeft vooral veel zin in het weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik heb er heel erg veel zin in om naar Mexico te gaan. Het is een plek waar ik graag naartoe ga, en het circuit is ook heel erg leuk om op te rijden. Mexico-Stad zit vol met fans die dol zijn op de sport, dus ik heb er heel erg veel zin in om die energie te voelen."

Wat is het doel van Norris?

Norris wist de eer van McLaren enigszins te redden in Austin. De Brit kwam daar als tweede over de streep achter racewinnaar Verstappen: "Na het podium in Austin, wil ik vanaf dat punt verder gaan bouwen en wil ik dit weekend voor meer WK-punten gaan vechten."

De stand van zaken

Norris staat bij het ingaan van dit weekend op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 332 punten. Kampioenschapsleider Piastri staat op 346 punten, en heeft dus slechts 14 punten meer dan Norris. Verstappen staat derde met 306 punten.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Mexico 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar