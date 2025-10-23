Norris opent de aanval: Moet Piastri zich zorgen maken?

De strijd om de wereldtitel gaat dit weekend verder in Mexico. Lando Norris kan in theorie dit weekend de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Brit wil daar nog niet aan denken, en hij heeft vooral heel veel zin in de race.

Het team van McLaren verliet Austin afgelopen weekend als de grote verliezer. In de sprintrace waren Norris en Piastri uitgevallen na een startcrash, en Max Verstappen kreeg het voor elkaar om de sprint en de Grand Prix te winnen. Hierdoor staat hij nog maar 40 punten achter Piastri, terwijl ook Norris het gat naar de Australiër heeft verkleind. Hierdoor kan hij in theorie de leiding in het wereldkampioenschap overnemen als Piastri een tegenvallend weekend heeft.

Norris heeft er zin in

Norris wil zich nog niet uitlaten over die mogelijke strijd met Piastri. De Britse coureur heeft vooral veel zin in het weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik heb er heel erg veel zin in om naar Mexico te gaan. Het is een plek waar ik graag naartoe ga, en het circuit is ook heel erg leuk om op te rijden. Mexico-Stad zit vol met fans die dol zijn op de sport, dus ik heb er heel erg veel zin in om die energie te voelen."

Wat is het doel van Norris?

Norris wist de eer van McLaren enigszins te redden in Austin. De Brit kwam daar als tweede over de streep achter racewinnaar Verstappen: "Na het podium in Austin, wil ik vanaf dat punt verder gaan bouwen en wil ik dit weekend voor meer WK-punten gaan vechten."

De stand van zaken

Norris staat bij het ingaan van dit weekend op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 332 punten. Kampioenschapsleider Piastri staat op 346 punten, en heeft dus slechts 14 punten meer dan Norris. Verstappen staat derde met 306 punten.