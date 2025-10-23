user icon
FIA in de problemen: Hackers hebben toegang tot privégegevens Verstappen

FIA in de problemen: Hackers hebben toegang tot privégegevens Verstappen
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 10:46
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA is in verlegenheid gebracht nadat is gebleken dat hun systemen gevoelig zijn voor hacks. Researchers kwamen erachter dat het eenvoudig was om in te breken in de systemen, waardoor de gegevens van onder meer Max Verstappen te bereiken waren. De FIA heeft inmiddels ingegrepen.

Hackers hebben in de afgelopen periode een site van de FIA onder handen genomen. Op de platformen van de FIA was het mogelijk om toegang te krijgen tot data en informatie van meerdere coureurs, waaronder regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Het is een pijnlijke tik voor de FIA, maar het lijkt er niet op dat er iets is uitgelekt.

Wat was er aan de hand?

Security researcher Ian Carroll onthulde deze week in zijn blog dat hij met zijn team zwakke punten had ontdekt in de systemen van de FIA. De hackers kregen het voor elkaar om in te breken in de site van de Driver Categorisation van de FIA. Ze haalden volgens Carroll een aantal trucjes uit, waardoor ze toegang kregen tot gevoelige informatie.

In zijn blog schrijft Carroll dat ze stopten met het uitvoeren van tests toen ze zagen dat ze toegang konden krijgen tot foto's van het paspoort van Max Verstappen. Ze geven aan dat ze niet naar Verstappens gegevens hebben gekeken, maar dat ze wel hebben aangeklopt bij de FIA.

FIA komt met statement

Bij de FIA geven ze toe dat hun systeem lek was. In een statement dat is afgegeven aan RaceFans zijn ze duidelijk: "De FIA werd afgelopen zomer op de hoogte gebracht van een cyberincident bij de website van de Driver Categorisation. Er werden direct stappen gezet om de data van de coureurs veilig te stellen, en de FIA heeft het issue doorgegeven aan de juiste autoriteiten. De FIA heeft het kleine aantal coureurs dat getroffen was, op de hoogte gebracht. Geen enkel ander digitaal platform van de FIA is getroffen bij dit incident."

Paulie

Posts: 4.778

Wij hebben hier iemand die Max z'n meest gevoelige privé zaken neer plempt hihi
wij weten alles al

  • 6
  • 23 okt 2025 - 11:11
Reacties (15)

  • DutchTifosi

    Posts: 2.765

    De McLaren-Max rivaliteit begint nu wel een beetje uit de hand te lopen.

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 10:59
    • reespees

      Posts: 67

      Ze zijn zelf begonnen bij Red Bull door die tape te verwijderen, dit lijkt me een prima gepaste response van McLaren.

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 12:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.605

    Die privegegevens van Max wisten we al.

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 11:02
    • snailer

      Posts: 30.418

      Ouw heeft natte nel op pad gestuurd om die te achterhalen. Nu hebben Natte nel en Verstappen samen een dochter schijnt het.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 11:22
    • VestAan

      Posts: 740

      Alleen nog niet zijn BSN. Grote kans dat die ook in te zien was, net als zijn privé handtekening.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 11:39
    • Skoda F1

      Posts: 450

      Ben niet zo van petjes en t shirt's! Maar zijn bsn nummer met handtekening is dan wel weer een leuke Merchandise om te hebben

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 12:52
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.803

    Die gegevens zijn bijna openbaar voor iedereen.. zeker die van Verstappen. We weten inmiddels wat hij eet, waar hij op zijn vrije dagen te vinden is, waar en hoe vaak hij door Kelly op haar knieën wordt entertaint enz.
    Kortom, principe dat de gegevens gehackt kunnen worden is een no-go-area maar puur qua prive details is het allang bij iedereen bekend.

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 11:07
    • Paulie

      Posts: 4.778

      Wij hebben hier iemand die Max z'n meest gevoelige privé zaken neer plempt hihi
      wij weten alles al

      • + 6
      • 23 okt 2025 - 11:11
    • snailer

      Posts: 30.418

      Ze weten zelfs hoe vaak Verstappen en kelly ramperen. Ze tellen alle reistijd, race tijd, sim tijd van 24 maal 365 af en ze weten hoe lang hij aan het trainen is op of onder Kelly. Tijdens schrikkeljaren gebruiken ze een andere formule, he. Ze moeten wel accuraat zijn.

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 11:25
  • LEPPIE

    Posts: 112

    Ik zou zeggen Max-imale beveiliging

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 11:15
  • Skoda F1

    Posts: 450

    Ze moeten die doofpot eens hacken van de fia!

    • + 4
    • 23 okt 2025 - 11:22
    • Skoda F1

      Posts: 450

      Zo op de foto te zien is dat al gebeurd el dictator staat met het zweet op zijn voorhoofd Max te smeken om genade..

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 11:26
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.323

    Royalere is een hacker ?!!!

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 11:51
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.912

    Dus daar komt de info van Pietje weg?

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 12:19
  • Freek-Willem

    Posts: 6.307

    Ze hebben zijn startnummer achterhaald heb ik begrepen

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 12:41

