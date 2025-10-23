Autosportfederatie FIA is in verlegenheid gebracht nadat is gebleken dat hun systemen gevoelig zijn voor hacks. Researchers kwamen erachter dat het eenvoudig was om in te breken in de systemen, waardoor de gegevens van onder meer Max Verstappen te bereiken waren. De FIA heeft inmiddels ingegrepen.

Hackers hebben in de afgelopen periode een site van de FIA onder handen genomen. Op de platformen van de FIA was het mogelijk om toegang te krijgen tot data en informatie van meerdere coureurs, waaronder regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Het is een pijnlijke tik voor de FIA, maar het lijkt er niet op dat er iets is uitgelekt.

Wat was er aan de hand?

Security researcher Ian Carroll onthulde deze week in zijn blog dat hij met zijn team zwakke punten had ontdekt in de systemen van de FIA. De hackers kregen het voor elkaar om in te breken in de site van de Driver Categorisation van de FIA. Ze haalden volgens Carroll een aantal trucjes uit, waardoor ze toegang kregen tot gevoelige informatie.

In zijn blog schrijft Carroll dat ze stopten met het uitvoeren van tests toen ze zagen dat ze toegang konden krijgen tot foto's van het paspoort van Max Verstappen. Ze geven aan dat ze niet naar Verstappens gegevens hebben gekeken, maar dat ze wel hebben aangeklopt bij de FIA.

FIA komt met statement

Bij de FIA geven ze toe dat hun systeem lek was. In een statement dat is afgegeven aan RaceFans zijn ze duidelijk: "De FIA werd afgelopen zomer op de hoogte gebracht van een cyberincident bij de website van de Driver Categorisation. Er werden direct stappen gezet om de data van de coureurs veilig te stellen, en de FIA heeft het issue doorgegeven aan de juiste autoriteiten. De FIA heeft het kleine aantal coureurs dat getroffen was, op de hoogte gebracht. Geen enkel ander digitaal platform van de FIA is getroffen bij dit incident."