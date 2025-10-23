McLaren draait de boel om: "Kunnen het gat naar Verstappen vergroten"

Het team van McLaren stond in de afgelopen weken flink onder druk. Ze veroverden in Singapore het constructeurskampioenschap, maar zagen wel hoe Max Verstappen het gat verkleinde. De Nederlander heeft het momentum in handen, maar McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich geen zorgen. Hij stelt dat ze kunnen uitlopen op Verstappen.

Verstappen won afgelopen weekend in Austin de sprintrace en de Grand Prix. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren; Norris en Piastri vielen uit in de sprintrace na een startcrash. Mede door deze dubbele uitvalbeurt wist Verstappen het gat naar WK-leider Piastri te verkleinen tot 40 punten. Het zorgt ervoor dat de druk er vol op staat bij de papajakleurige renstal.

Hoe kijkt McLaren naar de titelstrijd?

McLaren-teambaas Andrea Stella probeert de moed erin te houden. De Italiaan ziet kansen voor zijn team in de komende raceweekenden, zo legt hij uit aan de internationale media: "Het feit dat er nog vijf races en twee sprintraces te gaan zijn, betekent ook dat we het gat naar Max kunnen vergroten. Zo zie ik het. Ik denk dat er goede circuits voor onze auto komen, en ik denk dat er meer in de auto zat dan we eruit hebben gehaald."

Verbeterpuntje

Bij McLaren liep niet alles even lekker in de afgelopen races. Het zorgde voor de nodige frustratie bij de coureurs, en Stella geeft toe dat dit een verbeterpuntje is: "En tot op zekere hoogte erkennen de coureurs dat zelf ook, dat ze het in sommige races beter hadden kunnen doen. Dus wij zien de komende vijf races als kansen om het gat naar Max te vergroten."

Past McLaren de tactiek aan?

Stella stelt dat McLaren waarschijnlijk geen coureur gaat voortrekken: "Als het erop aankomt om een beslissing te nemen over een coureur, dan zal die alleen worden genomen op basis van de getallen. We hebben het eerder gehad over ervaring, en hoe we daarop leunen."

"Ik herinner me 2007 en 2010 nog goed, jaren waarin de derde coureur uit het kampioenschap uiteindelijk in de laatste race wereldkampioen werd. We gaan dus geen deuren sluiten, tenzij de cijfers dat voor ons doen."