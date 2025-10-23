user icon
icon

McLaren draait de boel om: "Kunnen het gat naar Verstappen vergroten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren draait de boel om: "Kunnen het gat naar Verstappen vergroten"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren stond in de afgelopen weken flink onder druk. Ze veroverden in Singapore het constructeurskampioenschap, maar zagen wel hoe Max Verstappen het gat verkleinde. De Nederlander heeft het momentum in handen, maar McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich geen zorgen. Hij stelt dat ze kunnen uitlopen op Verstappen.

Verstappen won afgelopen weekend in Austin de sprintrace en de Grand Prix. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren; Norris en Piastri vielen uit in de sprintrace na een startcrash. Mede door deze dubbele uitvalbeurt wist Verstappen het gat naar WK-leider Piastri te verkleinen tot 40 punten. Het zorgt ervoor dat de druk er vol op staat bij de papajakleurige renstal.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Hoe kijkt McLaren naar de titelstrijd?

McLaren-teambaas Andrea Stella probeert de moed erin te houden. De Italiaan ziet kansen voor zijn team in de komende raceweekenden, zo legt hij uit aan de internationale media: "Het feit dat er nog vijf races en twee sprintraces te gaan zijn, betekent ook dat we het gat naar Max kunnen vergroten. Zo zie ik het. Ik denk dat er goede circuits voor onze auto komen, en ik denk dat er meer in de auto zat dan we eruit hebben gehaald."

Verbeterpuntje

Bij McLaren liep niet alles even lekker in de afgelopen races. Het zorgde voor de nodige frustratie bij de coureurs, en Stella geeft toe dat dit een verbeterpuntje is: "En tot op zekere hoogte erkennen de coureurs dat zelf ook, dat ze het in sommige races beter hadden kunnen doen. Dus wij zien de komende vijf races als kansen om het gat naar Max te vergroten."

Past McLaren de tactiek aan?

Stella stelt dat McLaren waarschijnlijk geen coureur gaat voortrekken: "Als het erop aankomt om een beslissing te nemen over een coureur, dan zal die alleen worden genomen op basis van de getallen. We hebben het eerder gehad over ervaring, en hoe we daarop leunen."

"Ik herinner me 2007 en 2010 nog goed, jaren waarin de derde coureur uit het kampioenschap uiteindelijk in de laatste race wereldkampioen werd. We gaan dus geen deuren sluiten, tenzij de cijfers dat voor ons doen."

ILMOP

Posts: 1.161

Pff...ik ben dit soort zoetsappige praatjes van Zak en Stella beu. Ze doen beiden aan Mohammed Saïd al-Sahaf alias Comical Ali denken. Toen journalisten destijds in Bagdad verslag deden van Amerikaanse tanks die de stad binnenreden gaf Al-Sahaf op de televisie nog steeds te kennen dat de strijd ... [Lees verder]

  • 2
  • 23 okt 2025 - 10:14
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.161

    Pff...ik ben dit soort zoetsappige praatjes van Zak en Stella beu. Ze doen beiden aan Mohammed Saïd al-Sahaf alias Comical Ali denken. Toen journalisten destijds in Bagdad verslag deden van Amerikaanse tanks die de stad binnenreden gaf Al-Sahaf op de televisie nog steeds te kennen dat de strijd voor het Iraakse regime voorspoedig verliep.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 10:14
    • snailer

      Posts: 30.411

      De opdracht is gewoon 5 maal zo eenvoudig dan die van Verstappen.

      Ik ben groot Verstappen fan en ik zou hem graag alles zien winnen. Echter de nuchterheid die ik van de Nederlanders heb overgenomen na hier heel mijn leven te hebben gewoond (Niet geheel waar.), die nuchterheid vertelt me dat de kans erg klein is dat hij kampioen gaat worden.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 10:42
  • John6

    Posts: 11.169

    Nogmaals Good Luck.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 10:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.603

    Andrea Stella: "Ik denk dat er meer in de auto zat dan we eruit hebben gehaald."

    Kijk, dat zal Max niet gebeuren.
    Die haalt meer uit de auto dan erin zit.....soms wel 4sec. per ronde.

    Max krijgt het zelfs voor elkaar om uit 'n pot waar 100 snoepjes in zitten er toch nog 6 of 7 meer uit te halen......dat kan alleen de allergrootsten.

    Ik ken twee mannen die dat voor mekaar hebben gekregen en Max is daar één van.
    De andere was Jezus, die kon ook met 'n handvol vissen en 'n paar broden bijna 1.000.000.000.000 mensen voeden.

    Vergelijk ik nu Max met Jezus?......zou zomaar kunnen.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 10:46

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.330
  • Podiums 122
  • Grand Prix 228
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar