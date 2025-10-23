FIA negeert Verstappen: Red Bull-coureur afwezig bij belangrijk moment

Het raceweekend in Mexico gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez melden de coureurs zich in de paddock om een spannend weekend af te trappen. De FIA heeft besloten om Max Verstappen niet op te roepen voor de gebruikelijke persconferenties.

Verstappen is momenteel de hoofdrolspeler in de Formule 1. Hij won afgelopen weekend in Austin de sprintrace en de Grand Prix, en liep verder in op zijn McLaren-concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris. De titelstrijd ligt nu weer helemaal open, en Verstappen staat dit weekend in Mexico weer in de spotlights. Toch hoeft hij zich in eerste instantie niet te melden in de perszaal.

Géén Verstappen, wél Piastri

Verstappen zat vorige week bijna elke dag op de witte sofa om te babbelen met de internationale pers. Nu hoeft hij zich niet te melden in de perszaal, want de FIA heeft andere coureurs opgeroepen. De persconferentie begint om 13:30 lokale tijd en Verstappens titelrivaal Oscar Piastri mag aanschuiven. Hij krijgt gezelschap van Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda en Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Saillant detail: Tsunoda en Lawson strijden om het overgebleven Racing Bulls-zitje voor 2026.

Tijd voor vuurwerk

Na een halfuurtje mogen Piastri, Lawson en Tsunoda weer vertrekken, en moeten ze plaatsmaken voor een ander trio. Sauber-coureur Nico Hülkenberg krijgt gezelschap van Williams-coureur Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. Sainz en Antonelli zorgden in Austin voor vuurwerk door elkaar te raken, wat de Williams-coureur een gridstraf opleverde voor de Grand Prix van Mexico.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op vrijdag roept de FIA ook vertegenwoordigers van de teams naar de perszaal. Tussen de vrije trainingen door mogen Haas-teambaas Ayao Komatsu, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en Sauber-teambaas Jonathan Wheatley van zich laten horen in de perszaal.

Aangezien er dit weekend weer wordt gewerkt met het 'normale' format, hoeven de coureurs uit de top drie zich alleen te melden na de kwalificatie en de Grand Prix.