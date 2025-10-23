user icon
Stress neemt toe: McLaren maakt zich zorgen over bepaalde races

Stress neemt toe: McLaren maakt zich zorgen over bepaalde races
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 08:11
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. In de afgelopen weken is hun voorsprong gekrompen, en heeft Max Verstappen het gat dichtgereden. Volgens David Croft maakt men zich bij McLaren zich niet zoveel zorgen.

McLaren was bezig dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. Ze waren veel sterker dan de concurrentie, en ze werden slechts drie keer verslagen. Er waren veel circuits die werken aangemerkt als 'McLaren-circuits', maar inmiddels lijkt dit niet meer het geval te zijn. Verstappen wist in zijn Red Bull-bolide drie van de laatste vijf Grands Prix te winnen, en hij zet McLaren steeds meer en meer onder druk.

Wat ging er mis bij McLaren?

Sky Sports-commentator David Croft heeft ook door dat McLaren het zwaar heeft. Na de race in Austin stapte hij op McLaren-teambaas Andrea Stella af, zo legt hij uit in de Sky-podcast 'The F1 Show': "We hebben elkaar even kort gesproken, en hij zei: 'Kijk, we hebben heel veel tijd in de garage laten liggen'. Hij wees naar allerlei gereedschap, het was een soort toespeling op het feit dat ze de auto niet zo agressief en laag konden afstellen als ze eigenlijk wilden."

Welke races worden moeilijk?

De vraag is nu hoe McLaren het gaat doen in de komende paar races. Croft vroeg dit ook aan Stella: "Ik zei: 'Hoe zien de komende weekenden eruit?' Hij reageerde met: 'Kijk, Mexico, Brazilië als het droog is, dan zouden we competitiever moeten zijn. We maken ons niet per se zorgen over Qatar en Abu Dhabi. We denken dat dat onze circuits zullen zijn, Vegas daarentegen. Vegas is een circuit waar we worstelden, maar we denken dat we iets hebben gevonden'."

"Ze waren daar vorig jaar niet competitief, afgezien van de laatste stint van Lando. Ze denken dat ze iets hebben gevonden in die laatste stint waarmee de auto meer tot leven kwam. Maar hij is niet in paniek of zo."

Rimmer

Posts: 12.914

Het voordeel voor Max:

Lando en Oscar staan zo dicht bij elkaar dat diep in hun hart beide liever Max kampioen zien worden dan hun teamgenoot. Oscar kampioen zien worden zou vrij dramatisch zijn voor Lando.
Lando alsnog kampioen zien worden zou een nog groter drama voor Oscar zijn.
Als Max kam...

  • 2
  • 23 okt 2025 - 08:38
  • Rimmer

    Posts: 12.914

    Het voordeel voor Max:

    Lando en Oscar staan zo dicht bij elkaar dat diep in hun hart beide liever Max kampioen zien worden dan hun teamgenoot. Oscar kampioen zien worden zou vrij dramatisch zijn voor Lando.
    Lando alsnog kampioen zien worden zou een nog groter drama voor Oscar zijn.
    Als Max kampioen wordt is het voor beide vervelend maar geen van beide is dan de echte loser tov de ander. Dat zal ergens heel ver weg en diep in het achterhoofd van beide mannen zitten.

    • + 2
    • 23 okt 2025 - 08:38
  • John6

    Posts: 11.168

    McLaren was zo zeker van hun zaak dat ze al een hele tijd gestopt waren met nieuwe updates te brengen, dit gaat ze echt opbreken, RBR die stoppen niet.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 08:44

