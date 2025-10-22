user icon
Nieuw hoofdstuk in Alpine-ruzie: Colapinto maakt opvallende draai

Nieuw hoofdstuk in Alpine-ruzie: Colapinto maakt opvallende draai
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 18:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Franco Colapinto zorgde afgelopen weekend in Austin voor de nodige onrust. Hij negeerde een teamorder van Alpine, en daar was zijn teamgenoot Pierre Gasly niet blij mee. Ook Alpine kwam met een opvallend bericht naar buiten, en Colapinto geeft toe dat hij is bijgedraaid.

Colapinto en Gasly reden afgelopen weekend rond in het achterveld. Alpine nam de race zeer serieus, en ze vroegen aan Colapinto of hij zijn positie wilde vasthouden. Hij reed op dat moment echter vlak achter Gasly, en de Argentijn besloot actie te ondernemen. Hij passeerde Gasly, die cynisch reageerde. Ook bij Alpine waren ze niet blij, en ze deelden een bericht op sociale media waarin ze stelden dat ze het intern gingen afhandelen. Deze boodschap werd echter al snel verwijderd.

Colapinto gaat door het stof

Colapinto leek na de Amerikaanse Grand Prix geen probleem te hebben met zijn actie. In de preview van Alpine toont hij berouw: "De teamsituatie van zondag is intern besproken en het is duidelijk dat de instructies van het team altijd moeten worden opgevolgd, wat er ook gebeurt. We moeten het samen doen en zijn nog steeds verenigd in ons doel: elke sessie en elk raceweekend weer beter worden."

Zoeken naar aanknopingspunten

Alpine is bezig met een rampzalig seizoen en ze staan tiende en laatste in het constructeurskampioenschap. Colapinto is nog puntloos, maar hij probeert wel strijdbaar te blijven: "Het was een uitdagend weekend in Austin, waar ik veel moeite had met de auto. Slechts één training, de lastige omstandigheden en het niet kunnen vinden van de juiste balans hebben allemaal bijgedragen aan de moeizame race."

"We moeten beter begrijpen waarom we zoveel moeite hadden met de auto en we moeten ontdekken hoe we dit in de toekomst kunnen oplossen. Daarbij zijn we ons er wel van bewust dat we met dit pakket een lastige laatste fase van het seizoen tegemoet gaan."

Astfgl

Posts: 953

Ach, in de F1 is het altijd beter om achteraf om vergiffenis te vragen dan vooraf om toestemming. Dus in dat opzicht snapt Franco wel hoe het spelletje werkt.

  • 4
  • 22 okt 2025 - 18:30
Reacties (3)

  • Astfgl

    Posts: 953

    Ach, in de F1 is het altijd beter om achteraf om vergiffenis te vragen dan vooraf om toestemming. Dus in dat opzicht snapt Franco wel hoe het spelletje werkt.

    • + 4
    • 22 okt 2025 - 18:30
  • Snorremans

    Posts: 91

    Ik zie, op prestige na, het probleem niet. Gasly kan vechten met Tsunoda om P16
    Het verschil tussen beide is 8 punten maar heeft geen enkele meer waarde voor het WDC.

    Voor het WCC staat Alpine steevast onderaan met 28 punten achterstand op Haas. Beide coureurs kunnen makkelijk in alle opzichten de strijd aan gaan met wie dan ook zonder dat het verder invloed heeft.

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 19:19
  • Avb1

    Posts: 248

    Daarom ben ik alleen fan van Max de rest zijn robots en sch...ters

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 20:06

