McLaren laat 'intens' weekend achter zich en focust zich op titelstrijd
  Gepubliceerd op 23 okt 2025 16:46
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat het team van McLaren zwaar onder druk staat. De Britse renstal heeft de constructeurstitel al op zak, maar ze zijn nog lang niet zeker van de wereldtitel. Max Verstappen heeft zijn achterstand flink verkleind, maar McLaren-teambaas Andrea Stella wil alleen naar zichzelf kijken.

McLaren was lange tijd een klasse apart in de Formule 1. In de eerste helft van het seizoen werden Lando Norris en Oscar Piastri slechts drie keer verslagen. Bij het ingaan van de zomerstop was hun voorsprong op de andere coureurs zo groot, dat niemand meer rekening hield met een externe uitdager. Na de zomerstop heeft Verstappen echter stappen gezet, en profiteerde hij van de problemen bij de concurrenten van McLaren.

Hij won de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en afgelopen weekend ook de Amerikaanse Grand Prix. Voor McLaren was het een rampzalig weekend; beide coureurs vielen uit na een startcrash in de sprintrace, terwijl Norris tweede werd in de race op zondag.

Gaat McLaren terugslaan in Mexico?

McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt nu vooruit. Hij wil scoren in de Grand Prix van Mexico, en spreekt zich uit in de preview van McLaren: "Na een intense Amerikaanse Grand Prix, kijken we nu naar de tweede helft van deze drukke double header. De unieke natuur van het Autodromo Hermanos Rodríguez met zijn technische en snelle secties, zorgt altijd voor goede races. Daarnaast zorgt de hoogte van Mexico-Stad ook voor een andere uitdaging voor de teams."

McLaren kondigt nieuwe coureur aan

McLaren focust zich op de strijd met Verstappen, maar net als veel andere teams zetten ze ook een rookie in in de eerste vrije training. Ze laten thuisheld Patricio O'Ward rijden, en daar heeft Stella veel zin in: "We kijken ernaar uit om Pato weer welkom te heten. Hij neemt het stuur over van Lando, en hij gaat het team helpen bij het vinden van een set-up voor weer een competitief weekend. Het hele team geniet hier van de passionele fans, en we hopen dat we voor een goede race kunnen zorgen."

Snork

Posts: 21.963

“Unieke natuur”… sjezus. Hoe letterlijk en zonder check kan je vertalen?
“Unique nature” betekent “unieke eigenschappen” of “uniek karakter”.

  • 1
  • 23 okt 2025 - 17:38
Reacties (2)

  Snork

    Posts: 21.963

    “Unieke natuur”… sjezus. Hoe letterlijk en zonder check kan je vertalen?
    “Unique nature” betekent “unieke eigenschappen” of “uniek karakter”.

    • + 1
    23 okt 2025 - 17:38
    Larry Perkins

      Posts: 60.883

      Uiteraard gewoon dom van Stella om dat te zeggen, Oscar en Lando horen dat ook en gaan nu langzaam rijden om de 'unieke natuur' te bekijken...

      • + 1
      23 okt 2025 - 17:52

Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

