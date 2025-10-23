McLaren laat 'intens' weekend achter zich en focust zich op titelstrijd

Het is geen geheim dat het team van McLaren zwaar onder druk staat. De Britse renstal heeft de constructeurstitel al op zak, maar ze zijn nog lang niet zeker van de wereldtitel. Max Verstappen heeft zijn achterstand flink verkleind, maar McLaren-teambaas Andrea Stella wil alleen naar zichzelf kijken.

McLaren was lange tijd een klasse apart in de Formule 1. In de eerste helft van het seizoen werden Lando Norris en Oscar Piastri slechts drie keer verslagen. Bij het ingaan van de zomerstop was hun voorsprong op de andere coureurs zo groot, dat niemand meer rekening hield met een externe uitdager. Na de zomerstop heeft Verstappen echter stappen gezet, en profiteerde hij van de problemen bij de concurrenten van McLaren.

Hij won de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en afgelopen weekend ook de Amerikaanse Grand Prix. Voor McLaren was het een rampzalig weekend; beide coureurs vielen uit na een startcrash in de sprintrace, terwijl Norris tweede werd in de race op zondag.

Gaat McLaren terugslaan in Mexico?

McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt nu vooruit. Hij wil scoren in de Grand Prix van Mexico, en spreekt zich uit in de preview van McLaren: "Na een intense Amerikaanse Grand Prix, kijken we nu naar de tweede helft van deze drukke double header. De unieke natuur van het Autodromo Hermanos Rodríguez met zijn technische en snelle secties, zorgt altijd voor goede races. Daarnaast zorgt de hoogte van Mexico-Stad ook voor een andere uitdaging voor de teams."

McLaren kondigt nieuwe coureur aan

McLaren focust zich op de strijd met Verstappen, maar net als veel andere teams zetten ze ook een rookie in in de eerste vrije training. Ze laten thuisheld Patricio O'Ward rijden, en daar heeft Stella veel zin in: "We kijken ernaar uit om Pato weer welkom te heten. Hij neemt het stuur over van Lando, en hij gaat het team helpen bij het vinden van een set-up voor weer een competitief weekend. Het hele team geniet hier van de passionele fans, en we hopen dat we voor een goede race kunnen zorgen."