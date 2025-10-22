Max Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin op fenomenale wijze. Oud-coureur Robert Doornbos heeft erg veel vertrouwen in de Red Bull-coureur. Hij denkt dat Verstappen het wereldkampioenschap gaat winnen.

Volgens Doornbos is de Grand Prix van Abu Dhabi al helemaal uitverkocht, met oog op een spannende ontknoping van het seizoen. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri strijden alle drie om het wereldkampioenschap, dus het belooft spannend te worden in de laatste vijf races.

'Verstappen wint de titel'

Bij het Race Café op Ziggo Sport vertelt Robert Doornbos hoe hij naar de titeljacht van Verstappen kijkt: "Ik heb vol geloof in een titel van Max nu. Ik ben helemaal om! Als je zo'n weekend afwerkt en je scoort 33 punten. Ik hoorde jullie net zeggen dat het een bijna perfect weekend was. Nou, ik vond het een perfect weekend."

Volgens Doornbos liggen de sprintraces Verstappen perfect: "Dit geeft natuurlijk echt een megaboost aan Verstappen en het team, want dit is een lastig circuit. Ik ben ook fan van die sprintweekenden, omdat je dus maar één vrije training hebt. Iedereen was nog aan het zoeken naar de juiste afstelling tijdens de sprintrace, dus ook hoe laag de auto kan liggen. Als dat perfect valt, dan kan Verstappen zijn talent even laten gelden."

"Je ziet dat hij gewoon nog alle kans heeft op de wereldtitel. Ik sprak vandaag iemand van het circuit in Abu Dhabi. Alles daar was al uitverkocht, er was helemaal niets meer beschikbaar", zo komt Doornbos op zijn conclusie. 7 december weet iedereen wie de wereldkampioen van 2025 wordt.

"Ze blijven allemaal politiek correct", zo begint hij over McLaren. "Dat zie je ook bij Oscar Piastri. Ik zei ook al: "Waar is dat vuur in zijn ogen?" Het gaat altijd maar weer om het beschermen van het team. Je kunt zeggen: waanzinnige mediatraining, maar je mist wel een coureur die gewoon even zijn tanden laat zien."

Volgend weekend rijdt de Formule 1 in Mexico. Max Verstappen heeft daar al vijf keer gewonnen, dus ook ditmaal is een overwinning niet geheel ondenkbaar. Verstappen kan ook in Mexico weer inlopen op de McLarens.