user icon
icon

Stunt van Verstappen in de maak: "Hij wordt gewoon wereldkampioen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stunt van Verstappen in de maak: "Hij wordt gewoon wereldkampioen!"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 16:46
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin op fenomenale wijze. Oud-coureur Robert Doornbos heeft erg veel vertrouwen in de Red Bull-coureur. Hij denkt dat Verstappen het wereldkampioenschap gaat winnen. 

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Volgens Doornbos is de Grand Prix van Abu Dhabi al helemaal uitverkocht, met oog op een spannende ontknoping van het seizoen. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri strijden alle drie om het wereldkampioenschap, dus het belooft spannend te worden in de laatste vijf races.

'Verstappen wint de titel'

Bij het Race Café op Ziggo Sport vertelt Robert Doornbos hoe hij naar de titeljacht van Verstappen kijkt: "Ik heb vol geloof in een titel van Max nu. Ik ben helemaal om! Als je zo'n weekend afwerkt en je scoort 33 punten. Ik hoorde jullie net zeggen dat het een bijna perfect weekend was. Nou, ik vond het een perfect weekend."

Volgens Doornbos liggen de sprintraces Verstappen perfect: "Dit geeft natuurlijk echt een megaboost aan Verstappen en het team, want dit is een lastig circuit. Ik ben ook fan van die sprintweekenden, omdat je dus maar één vrije training hebt. Iedereen was nog aan het zoeken naar de juiste afstelling tijdens de sprintrace, dus ook hoe laag de auto kan liggen. Als dat perfect valt, dan kan Verstappen zijn talent even laten gelden."

"Je ziet dat hij gewoon nog alle kans heeft op de wereldtitel. Ik sprak vandaag iemand van het circuit in Abu Dhabi. Alles daar was al uitverkocht, er was helemaal niets meer beschikbaar", zo komt Doornbos op zijn conclusie. 7 december weet iedereen wie de wereldkampioen van 2025 wordt. 

'McLaren blijft normaal doen'

"Ze blijven allemaal politiek correct", zo begint hij over McLaren. "Dat zie je ook bij Oscar Piastri. Ik zei ook al: "Waar is dat vuur in zijn ogen?" Het gaat altijd maar weer om het beschermen van het team. Je kunt zeggen: waanzinnige mediatraining, maar je mist wel een coureur die gewoon even zijn tanden laat zien."

Volgend weekend rijdt de Formule 1 in Mexico. Max Verstappen heeft daar al vijf keer gewonnen, dus ook ditmaal is een overwinning niet geheel ondenkbaar. Verstappen kan ook in Mexico weer inlopen op de McLarens.

Larry Perkins

Posts: 60.861

Bwoah, gelukkig weten we nog niks @Leclerc Fan, en babbelboxen als Doornbos - met het te grote hoofd - helemaal niet.
Zo blijft het seizoen (m.i. langer dan verwacht) spannend.
Ben het wel met je eens (er vanuit gaande dat je dat bedoelt), dat het geneuzel daarover van al die nobody's wel flink... [Lees verder]

  • 1
  • 22 okt 2025 - 17:22
F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • dumdumdum

    Posts: 2.697

    Ik was net aan het kijken naar de punten in het kampioenschap, maar op deze site heeft Mercedes 2 punten minder dan op andere sites. En niet vergeten, Racing Point heeft 15 punten aftrek. Kunnen jullie dit even aanpassen?

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 16:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.860

      Nou je er over begint nog wat anders: Er ontbreekt nog wat onderaan in bovenstaand bericht:
      In het WK leidt Piastri met 14 punten voorsprong op Norris, terwijl Verstappen op 40 punten volgt. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 17:01
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.911

    Nu weten we het wel...

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 17:07
    • Larry Perkins

      Posts: 60.860

      Bwoah, gelukkig weten we nog niks @Leclerc Fan, en babbelboxen als Doornbos - met het te grote hoofd - helemaal niet.
      Zo blijft het seizoen (m.i. langer dan verwacht) spannend.
      Ben het wel met je eens (er vanuit gaande dat je dat bedoelt), dat het geneuzel daarover van al die nobody's wel flink wat minder kan.

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 17:22
  • 919

    Posts: 3.770

    Rustagh!

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 17:26

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar