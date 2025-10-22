Het team van Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Na de zege van George Russell in Singapore, kwam hij afgelopen weekend niet verder dan de zesde plaats. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat ze sportieve revanche kunnen nemen in Mexico.

Mercedes vecht met Ferrari en Red Bull Racing om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Red Bull profiteert van de successen van Max Verstappen, terwijl het bij Ferrari soms heel goed gaat en vaak heel slecht gaat. Ook Mercedes is wisselvallig, want na de zege van Russell in Singapore verwachtte men veel van de race in Austin. Russell eindigde wel op het podium in de sprintrace, maar de zesde plaats in de Grand Prix was een flinke tegenvaller. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli bleef puntloos na een incident met Carlos Sainz.

Hoe gaat het met Mercedes?

Mercedes krijgt snel de kans om terug te slaan, want aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma. Teambaas Wolff is duidelijk in de preview van Mercedes: "We scoorden een slecht resultaat in Austin, en onze rivalen hebben terrein goedgemaakt. We hebben de kans om in Mexico direct terug te slaan. Het wordt een echte strijd tot het allerlaatste moment in Abu Dhabi, en daar kijken we enorm naar uit."

Omstandigheden vormen extra uitdaging

Het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad zorgt altijd voor spektakel. Wolff weet dat het een zware strijd gaat worden: "Mexico-Stad presenteert ons een uniek uitdaging. De hoogte belast onze remmen en de Power Unit significant, terwijl de ijle lucht een set-up met hoge downforce vereist."

Wolff weet dat de verschillen weer klein zullen zijn. De Oostenrijker blijft ondanks alles toch zeer strijdbaar: "Het veld ligt dicht bij elkaar, maar we hopen op een sterke prestatie. Sterker dan in Texas."

Kleine verschillen

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 341 WK-punten. Ferrari en Red Bull hijgen Mercedes in de nek, en staan nu op 334 punten en 331 punten.