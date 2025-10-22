user icon
Wolff opent de aanval op Red Bull: "Dit wordt een echte strijd!"

Wolff opent de aanval op Red Bull: "Dit wordt een echte strijd!"
  Gepubliceerd op 22 okt 2025 13:22
  Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Na de zege van George Russell in Singapore, kwam hij afgelopen weekend niet verder dan de zesde plaats. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat ze sportieve revanche kunnen nemen in Mexico.

Mercedes vecht met Ferrari en Red Bull Racing om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Red Bull profiteert van de successen van Max Verstappen, terwijl het bij Ferrari soms heel goed gaat en vaak heel slecht gaat. Ook Mercedes is wisselvallig, want na de zege van Russell in Singapore verwachtte men veel van de race in Austin. Russell eindigde wel op het podium in de sprintrace, maar de zesde plaats in de Grand Prix was een flinke tegenvaller. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli bleef puntloos na een incident met Carlos Sainz.

Hoe gaat het met Mercedes?

Mercedes krijgt snel de kans om terug te slaan, want aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma. Teambaas Wolff is duidelijk in de preview van Mercedes: "We scoorden een slecht resultaat in Austin, en onze rivalen hebben terrein goedgemaakt. We hebben de kans om in Mexico direct terug te slaan. Het wordt een echte strijd tot het allerlaatste moment in Abu Dhabi, en daar kijken we enorm naar uit."

Omstandigheden vormen extra uitdaging

Het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad zorgt altijd voor spektakel. Wolff weet dat het een zware strijd gaat worden: "Mexico-Stad presenteert ons een uniek uitdaging. De hoogte belast onze remmen en de Power Unit significant, terwijl de ijle lucht een set-up met hoge downforce vereist."

Wolff weet dat de verschillen weer klein zullen zijn. De Oostenrijker blijft ondanks alles toch zeer strijdbaar: "Het veld ligt dicht bij elkaar, maar we hopen op een sterke prestatie. Sterker dan in Texas."

Kleine verschillen

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 341 WK-punten. Ferrari en Red Bull hijgen Mercedes in de nek, en staan nu op 334 punten en 331 punten.

Snorremans

Posts: 88

Laat Mercedes maar P2 pakken voor Ferrari en RB. RB op P4 heb ik geen moeite mee. Ze hebben zelf de keuze gemaakt voor een zeer zwakke P2 coureur maar buiten dat vind ik het belangrijker dat men met een P4 meer windtunnel tijde hebben in '26.

Dus Mercedes en Ferrari...go 4 it!

  • 22 okt 2025 - 13:30
  • Snorremans

    Posts: 87

    Laat Mercedes maar P2 pakken voor Ferrari en RB. RB op P4 heb ik geen moeite mee. Ze hebben zelf de keuze gemaakt voor een zeer zwakke P2 coureur maar buiten dat vind ik het belangrijker dat men met een P4 meer windtunnel tijde hebben in '26.

    Dus Mercedes en Ferrari...go 4 it!

    • + 5
    • 22 okt 2025 - 13:30
    • snailer

      Posts: 30.396

      Owww. Dit gaat om de stand in het WCC?

      Antonelli is overigens ook niet al te constant. Wat dat betreft zou ik zeggen dat Ferrari het meer verdient. Alleen wint niet altijd de verdiende persoon of het verdiende team.

      Zelf ben ik 0 geinteresseerd in het WCC. En ja. Ik weet dat de teams het constructeurskampioenschap het belangrijkst vinden.

      • + 3
      • 22 okt 2025 - 13:39
    • patrob

      Posts: 1.598

      @Snailer zelfs dat de teams dan vinden geloof ik eigenlijk niet meer. De topteams houden sinds de budgetcap zoveel geld over van hun oude budgetten dat dat prijzengeld niet zo heel belangrijk meer is.

      Coureurs kampioenschap zal ook voor de teams het meest prestigieuze zijn.

      Wellicht dat de motorfabrikanten zoals Mercedes en Ferrari er anders over denken, maar zelfs die vinden het volgens mij prestigeuzer als een coureur in hun auto WK wordt.

      • + 2
      • 22 okt 2025 - 14:04
    • Snorremans

      Posts: 87

      Vind ik, met het oog op budgetcap en ontwikkelingstijd, te kort door de bocht. Met de komst van het BC is voor de teams de windtunneltijd voor het jaar erop zeer interresant te noemen. Dat hoe lager de ranking hoe meer tijd in o.a. windtunnel. Wat weer van invloed is op de teams en dus de coureurs.

      Met Mercedes op een evt P2 hebben zij minder ontwikkelingstijd dan P3 en lager. Aangezien Mercedes zelf aangeeft dat zij vooralsnog geen problemen ondervinden met het oog op de ontwikkeling van de '26 wagen zie ik de beperking van de ontwikkelingstijd enigszins als een goede compensatie t.o.v. Ferrari en Red Bull.

      • + 2
      • 22 okt 2025 - 14:04
    • snailer

      Posts: 30.396

      Denk dat je gelijk hebt. RBR wil de WDC op de foto hebben met die blikjes in de handen. En dan nummer 1 op de cap en de kleding.

      Mercedes wil een prachtige foto van de Mercedes en de twee rijders er op.

      De belangen zijn inderdaad verschillend.

      @Snorremans. Duidelijk nu wat je bedoelt! Je streeft naar gelijkwaardige auto's zo te lezen.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 14:11
    • Polleke2

      Posts: 1.773

      En noem eens een betere coureur op dan?
      Die zijn er niet.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 14:11
  • Snorremans

    Posts: 87

    @pol dan moet je (RB) wat doen aan de ontwikkeling en/of aanstelling van betere coureurs. RB was jarenlang een bakermat van goede coureurs maar de laatste jaren vind ik ze behoorlijk de mist ingegaan zijn danwel misgegrepen hebben.

    Het continue wisselen van coureurs zegt eigenlijk al voldoende. Verstappen is een buiten categorie maar er zijn wel degelijk goede coureurs met soort gelijke rij eigenschappen als Verstappen...dan moet je ze als team wel kunnen strikken (en de knip durven trekken).

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 14:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
