'Russell hoopt stiekem dat Verstappen wereldkampioen wordt'
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 12:09
  9
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen kruipt steeds dichterbij de McLaren-coureurs; daardoor maakt de Nederlander een grote kans op het wereldkampioenschap. Volgens oud-coureur Christijan Albers hoopt Mercedes-coureur George Russell dat Verstappen wereldkampioen wordt. 

De Britse Mercedes-coureur is niet de beste vriend van Verstappen. De twee coureurs kunnen het niet altijd even goed met elkaar vinden, maar volgens Albers hoopt Russell dan toch dat Verstappen wereldkampioen wordt in plaats van Oscar Piastri of Lando Norris.

'Mercedes ziet liever Red Bull winnen'

Volgens Albers geeft George Russell, als Mercedes-coureur, de voorkeur aan een overwinning van Verstappen boven die van een McLaren-coureur. Hij legt zijn mening uit in de Formule 1-podcast van De Telegraaf: "Natuurlijk. Ego in je eigen land. Je wilt natuurlijk dat je zelf eerder wereldkampioen wordt dan iemand anders." Russell staat zelf vierde en kan theoretisch gezien nog wereldkampioen worden. Hij moet alles winnen en Verstappen, Norris en Piastri mogen slechts sporadisch punten halen.

De Britse Mercedes-coureur is niet de beste vriend van Verstappen. Tijdens de GP van Qatar vorig seizoen, kregen beide coureurs het aan de stok met elkaar, nadat Russell volgens Verstappen hem een gridpenalty probeerde aan te smeren. Dit ontvouwde zich tot een mediacircus waarbij zowel Russell als Verstappen, elkaar publiekelijk afmaakten. De twee coureurs kunnen het niet altijd even goed met elkaar vinden, maar volgens Albers hoopt Russell dan toch dat Verstappen wereldkampioen wordt in plaats van Oscar Piastri of Lando Norris.

Toch voelt Verstappen wel de steun van Russell, volgens de oud-coureur: "Verstappen en Russell kunnen elkaar misschien niet echt uitstaan, maar één ding weet Verstappen zeker: diep van binnen hoopt Russell stiekem toch dat hij wereldkampioen wordt, liever hij dan Norris." Max Verstappen en George Russell hebben lange tijd gedacht te moeten vechten om de derde plek, maar Verstappen kan toch nog wereldkampioen worden dit seizoen.

Het veld ligt dicht bij elkaar

George Russell staat vierde met 252 punten; dit zijn 94 punten minder dan kampioenschapsleider Oscar Piastri. Theoretisch gezien kan de Brit dus nog wereldkampioen worden, maar het is praktisch gezien onmogelijk. Russell zou dan negentien punten per Grand Prix-weekend moeten inhalen op alle drie de coureurs die boven hem staan. 

Max Verstappen kan nog wel wereldkampioen worden, want het verschil tussen de Nederlander en de leider in het kampioenschap is momenteel nog maar 40 punten. Verstappen moet dus gemiddeld acht punten per Grand Prix-weekend inhalen op Oscar Piastri. In de afgelopen vijf races heeft de Nederlander dit drie keer gedaan, maar over het algemeen is hij meer dan acht punten per Grand Prix ingelopen. Er is dus een goede mogelijkheid voor Verstappen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.597

Klopt wat Christijan Albers hier vertelt.
Hij heeft persoonlijk vriend opgebeld om dat te vragen en vriend heeft dat idd opgebiecht.

  • 2
  • 22 okt 2025 - 12:13
Reacties (9)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.598

    Klopt wat Christijan Albers hier vertelt.
    Hij heeft persoonlijk vriend opgebeld om dat te vragen en vriend heeft dat idd opgebiecht.

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 12:13
    • Larry Perkins

      Posts: 60.853

      Ja, want 'vriend' hoopt dat Toffe Toto dan nog meer moeite gaat doen om Verstappen naar Mercedes te halen en dat hij ('vriend') dan zijn eigen stoeltje verliest.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 12:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.598

      Nee hoor.
      Vriend wil gewoon matties worden met Max en daar heeft hij Christijan voor nodig.....niets meer en niets minder.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 12:58
  • schwantz34

    Posts: 41.121

    Nou dat die matennaaier hoopt dat Max de titel pakt was in de sprintrees duidelijk te zien met zijn achterlijke Strollachtige dive bomb die een superscherpe Max nog maar net wist te ontwijken...

    • + 2
    • 22 okt 2025 - 12:35
  • reespees

    Posts: 63

    Ik vind het wel heel bijzonder om te zien hoe weinig mensen het Oscar of Lando gunnen. Zelf vind ik overigens ook niet dat ze het verdienen, dus zou liever willen dat Max nog een keer kampioen wordt. Doorgaans snakken mensen juist dat iemand anders een keer kampioen wordt na 4 jaar dezelfde winnaar, ik kan me niet herinneren dat zo weinig mensen ooit tegen een mogelijk nieuwe kampioen waren.

    • + 1
    • 22 okt 2025 - 12:36
    • Paulie

      Posts: 4.769

      Ik kan alleen maar namens mezelf praten uiteraard maar ik misgun die McLaren jongens niks, ondanks dat ik met McLaren als team niet zoveel heb. Wel heb ik van die 2 een lichte voorkeur voor Lando als ik eerlijk ben. Hoewel ik beide als goede rijders zie, heb ik qua puur talent een paar rijders toch wel hoger staan dan het McLaren duo, buiten uiteraard Verstappen zijn dat Russell en Leclerc.

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 12:53
  • shakedown

    Posts: 1.467

    Uiteraard wil Mercedes dat! Zal me niets verbazen als de Mercedes motor van de McLaren ineens rare gebreken gaat krijgen de laatste races.

    Zoals ik al vaker mijn mening heb verteld. Het raad van bestuur vind het niet tof dat een klanten team het fabrieksteam te snel af is. En als McLaren nu de wereldkampioen rijders aflevert, is dat een behoorlijke steek in de bestuurskamer van Mercedes. Die zouden mijn insziens liever zien dat Verstappen op een bijzondere manier kampioen word. Met alle media aandacht eromheen. Want let wel op, als Verstappen dat lukt, is het echt iets bijzonders en zorgt voor een mega explosie in aandacht voor de F1. En dat is goed voor Mercedes. Wordt Norris/Piastri kampioen dan is de media hype veel minder groot. En als Mercedes dan volgend jaar Verstappen kan uitdagen krijgen zij de aandacht.

    Media technisch gezien is het een win win situatie voor Mercedes als Verstappen kampioen wordt.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 12:37
    • John6

      Posts: 11.165

      Ik zie Toto al op zijn remote drukken en de engine is on 🔥.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 12:50
  • Paulie

    Posts: 4.769

    Dus volgens Albers ziet Russell liever Verstappen kampioen worden omdat Lando landgenoot is en George liever zelf de eerstvolgende Britse WK is. Apart verhaal. Sterker nog, vaag verhaal. Puur een eigen hersenspinsel lijkt me.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 12:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
