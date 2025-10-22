'Russell hoopt stiekem dat Verstappen wereldkampioen wordt'

Max Verstappen kruipt steeds dichterbij de McLaren-coureurs; daardoor maakt de Nederlander een grote kans op het wereldkampioenschap. Volgens oud-coureur Christijan Albers hoopt Mercedes-coureur George Russell dat Verstappen wereldkampioen wordt.

De Britse Mercedes-coureur is niet de beste vriend van Verstappen. De twee coureurs kunnen het niet altijd even goed met elkaar vinden, maar volgens Albers hoopt Russell dan toch dat Verstappen wereldkampioen wordt in plaats van Oscar Piastri of Lando Norris.

'Mercedes ziet liever Red Bull winnen'

Volgens Albers geeft George Russell, als Mercedes-coureur, de voorkeur aan een overwinning van Verstappen boven die van een McLaren-coureur. Hij legt zijn mening uit in de Formule 1-podcast van De Telegraaf: "Natuurlijk. Ego in je eigen land. Je wilt natuurlijk dat je zelf eerder wereldkampioen wordt dan iemand anders." Russell staat zelf vierde en kan theoretisch gezien nog wereldkampioen worden. Hij moet alles winnen en Verstappen, Norris en Piastri mogen slechts sporadisch punten halen.

Toch voelt Verstappen wel de steun van Russell, volgens de oud-coureur: "Verstappen en Russell kunnen elkaar misschien niet echt uitstaan, maar één ding weet Verstappen zeker: diep van binnen hoopt Russell stiekem toch dat hij wereldkampioen wordt, liever hij dan Norris." Max Verstappen en George Russell hebben lange tijd gedacht te moeten vechten om de derde plek, maar Verstappen kan toch nog wereldkampioen worden dit seizoen.

Het veld ligt dicht bij elkaar

George Russell staat vierde met 252 punten; dit zijn 94 punten minder dan kampioenschapsleider Oscar Piastri. Theoretisch gezien kan de Brit dus nog wereldkampioen worden, maar het is praktisch gezien onmogelijk. Russell zou dan negentien punten per Grand Prix-weekend moeten inhalen op alle drie de coureurs die boven hem staan.

Max Verstappen kan nog wel wereldkampioen worden, want het verschil tussen de Nederlander en de leider in het kampioenschap is momenteel nog maar 40 punten. Verstappen moet dus gemiddeld acht punten per Grand Prix-weekend inhalen op Oscar Piastri. In de afgelopen vijf races heeft de Nederlander dit drie keer gedaan, maar over het algemeen is hij meer dan acht punten per Grand Prix ingelopen. Er is dus een goede mogelijkheid voor Verstappen.