Brundle vreest het ergste voor McLaren: "De Red Bull is beter en Verstappen is in topvorm!"

Brundle vreest het ergste voor McLaren: "De Red Bull is beter en Verstappen is in topvorm!"
  Gepubliceerd op 22 okt 2025 07:36
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen doet weer helemaal mee in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Daar zijn de meeste kenners het inmiddels wel over eens. Door zijn dominante weekend in de Verenigde Staten is de Nederlander weer een flinke stap dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris gekomen in het WK-klassement. Voormalig F1-coureur Martin Brundle ziet het somber in voor McLaren.

In Austin was Verstappen ongenaakbaar. De Red Bull Racing-coureur pakte de sprintpole, won de sprintrace én schreef op zondag de Grand Prix op zijn naam. Daarmee liet de Nederlander opnieuw zien dat hij helemaal terug is in de titelstrijd. Toch zag Brundle dat Verstappen op het Circuit of the Americas niet alleen snelheid, maar ook een beetje geluk aan zijn zijde had.

'Verstappen had mazzel met Leclerc tegen Norris'

Bij de start wist Charles Leclerc Lando Norris direct te verschalken. De Ferrari-coureur hield de Brit meerdere ronden op, waardoor Verstappen vrij baan kreeg om weg te rijden. “In veel opzichten was het jammer, want Lando had Max waarschijnlijk wel kunnen uitdagen, maar dat mocht niet gebeuren”, schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports.

Brundle waarschuwt McLaren

Door zijn zege in Austin heeft Verstappen de kloof met de McLaren-coureurs flink verkleind. Piastri gaat nog aan de leiding in het kampioenschap, met veertien punten voorsprong op Norris en veertig op Verstappen. Brundle zag de Nederlander in hoog tempo naderen. “Verstappen scoorde in de laatste vijf races 119 van de 133 mogelijke punten en verkleinde de achterstand met zestig punten. Nu staat hij nog maar veertig punten achter.”

De Britse analist waarschuwt dat McLaren aan de bak moet. “Als dit zo doorgaat, is hij kampioen. Maar een aantal komende circuits moeten ervoor zorgen dat de McLaren weer op snelheid komt. De Red Bull is nu de betere allround-auto en Max verkeert in absolute topvorm.”

De titelstrijd lijkt, na een paar rustige maanden, weer helemaal open te liggen.

De RB is absoluut sterk verbeterd, maar beter dan de McLaren...? Max is zeker in topvorm, dus het worden nog wat leuke races.

