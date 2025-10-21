Oscar Piastri leek na de zomerstop onbedreigbaar. De McLaren-coureur had 104 punten voorsprong op Max Verstappen. Vier races later is dat dramatisch gekrompen tot 40 punten. De Australiër wordt van twee kanten aangevallen en begint zichtbaar te wankelen.

Verstappen ruikt bloed

Max Verstappen wint niet zomaar races meer. Hij vernietigt de hoop van zijn tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen straalt nu een geloof uit dat hij eerder dit seizoen miste.

Sky Sports-commentator David Croft vatte het perfect samen. Verstappen is de T-Rex die de jeep met McLaren-coureurs achtervolgt. Die metafoor kleeft als angst aan de binnenkant van de MCL39.

Martin Brundle formuleerde het nog scherper. "Hij leeft nu in de hoofden van de McLaren-spelers," zei de F1-analist. Die constante dreiging vreet aan het zelfvertrouwen van Piastri.

De cijfers liegen niet:

● Voorsprong Piastri na zomerstop: 104 punten

● Huidige voorsprong: slechts 40 punten

● Verlies in 4 races: 64 cruciale punten

● Crashes door druk: Azerbeidzjan en Austin sprint

De vijand in eigen garage

De grootste bedreiging komt niet van Red Bull. Die komt uit de andere kant van de McLaren-garage. Lando Norris jaagt zijn teamgenoot op zonder genade.

De crash in de sprintrace Austin was geen ongeluk. Het was het kookpunt van een escalerende rivaliteit. Singapore, Monza, en nu Austin. Het patroon is duidelijk.

McLaren weigert in te grijpen. CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella willen geen nummer één aanwijzen. Die nobele filosofie verhoogt de druk op Piastri exponentieel.

"Dat is naïef en suïcidaal"

Piastri's poging tot een switchback in bocht 1 was wanhoop. Analisten en fans waren eensgezind. "Naïef" en "suïcidaal" waren de meest gebruikte omschrijvingen.

Dit is geen fout van een coureur in topvorm. Dit is overcompensatie van iemand die voelt dat de grip op het kampioenschap wegglipt. Piastri neemt onnodige risico's omdat de druk ondraaglijk wordt.

Voormalig teambaas Guenther Steiner waarschuwde al. Deze aanpak kan McLaren de titel kosten. De geschiedenis herhaalt zich. In 2007 vernielden Hamilton en Alonso elkaar. Räikkönen pakte de kroon.

"Ik zit liever waar ik zit"

Na de race in Austin klampte Piastri zich vast aan zijn positie. "Ik zit liever waar ik zit dan die andere twee," zei hij. De vraag is of dit vertrouwen echt is of een masker voor kwetsbaarheid.

Het volgende gevecht komt in Mexico City. Dat wordt niet alleen een test van snelheid. Het wordt Piastri's zwaarste psychologische beproeving tot nu toe.

Verstappen ruikt kansen. Norris accepteert geen nummer twee. Piastri staat alleen.

Breekpunt of keerpunt?

Was Austin het moment waarop de druk te groot werd? Of dwingt dit Piastri juist om de mentale weerbaarheid te tonen die echte kampioenen hebben?

De volgende vier races geven het antwoord. McLaren heeft de snelste auto. Maar snelheid alleen wint geen titels als de coureur onder de druk bezwijkt.

De tweefrontenoorlog is begonnen. Piastri moet beide gevechten winnen.