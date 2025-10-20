Hamilton schrijft F1-geschiedenis en bereikt unieke mijlpaal

Lewis Hamilton wist afgelopen weekend in Austin weer niet op het podium te finishen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als vierde over de streep, en dat was goed genoeg voor een opvallende mijlpaal. Hij heeft iets voor elkaar gekregen wat geen enkele andere coureur nog is gelukt.

Hamilton hoopte afgelopen weekend zijn eerste podiumplek te pakken in dienst van het team van Ferrari. De Brit deed er alles aan, maar kwam niet verder dan de vierde plaats. In de slotfase van de Grand Prix kwam deze prestatie nog in gevaar, want Hamilton dacht dat hij een lekke band had. Hij wist nog net de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden, en dat leverde hem twaalf WK-punten op.

Zesde plaats

Hamilton staat nu op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit heeft 142 WK-punten bij elkaar gereden, en staat ver achter op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde met 192 punten. De kans is groot dat Hamilton de rest van het jaar zal doorbrengen op de zesde plaats, want nummer zeven Andrea Kimi Antonelli staat op 89 WK-punten.

Unieke mijlpaal

Hamiltons vierde plaats in Austin heeft hem nu een unieke mijlpaal opgeleverd. In zijn lange loopbaan heeft Hamilton in totaal 5004,5 WK-punten bij elkaar gereden, en daarmee is hij de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die de magische grens van 5000 WK-punten heeft overschreden. Max Verstappen staat tweede in de lijst van de meeste WK-punten ooit, hij heeft tot nu toe 3329,5 WK-punten bij elkaar gereden.

Coureurs met het hoogste totaal WK-punten:

1. Lewis Hamilton - 5004,5 punten

2. Max Verstappen - 3329,5 punten

3. Sebastian Vettel - 3098 punten

4. Fernando Alonso - 2374 punten

5. Kimi Räikkönen - 1873 punten

6. Valtteri Bottas - 1797 punten

7. Sergio Perez - 1638 punten.