Hamilton schrijft F1-geschiedenis en bereikt unieke mijlpaal
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 16:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton wist afgelopen weekend in Austin weer niet op het podium te finishen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als vierde over de streep, en dat was goed genoeg voor een opvallende mijlpaal. Hij heeft iets voor elkaar gekregen wat geen enkele andere coureur nog is gelukt.

Hamilton hoopte afgelopen weekend zijn eerste podiumplek te pakken in dienst van het team van Ferrari. De Brit deed er alles aan, maar kwam niet verder dan de vierde plaats. In de slotfase van de Grand Prix kwam deze prestatie nog in gevaar, want Hamilton dacht dat hij een lekke band had. Hij wist nog net de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden, en dat leverde hem twaalf WK-punten op.

Zesde plaats 

Hamilton staat nu op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit heeft 142 WK-punten bij elkaar gereden, en staat ver achter op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask staat vijfde met 192 punten. De kans is groot dat Hamilton de rest van het jaar zal doorbrengen op de zesde plaats, want nummer zeven Andrea Kimi Antonelli staat op 89 WK-punten.

Unieke mijlpaal

Hamiltons vierde plaats in Austin heeft hem nu een unieke mijlpaal opgeleverd. In zijn lange loopbaan heeft Hamilton in totaal 5004,5 WK-punten bij elkaar gereden, en daarmee is hij de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die de magische grens van 5000 WK-punten heeft overschreden. Max Verstappen staat tweede in de lijst van de meeste WK-punten ooit, hij heeft tot nu toe 3329,5 WK-punten bij elkaar gereden.

Coureurs met het hoogste totaal WK-punten:

1. Lewis Hamilton - 5004,5 punten

2. Max Verstappen - 3329,5 punten

3. Sebastian Vettel - 3098 punten

4. Fernando Alonso - 2374 punten

5. Kimi Räikkönen - 1873 punten

6. Valtteri Bottas - 1797 punten

7. Sergio Perez - 1638 punten.

Lulham

Posts: 504

Hij heeft nog een unieke mijlpaal, hij is namelijk de eerste Ferrari coureur ooit zonder podium na 19 races.

  • 8
  • 20 okt 2025 - 16:31
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.815

    Het mooie aan de halve punt die Lewis en Max hebben behaald (GP België) is dat zolang er niet nog een halve punt bijkomt het steeds weer terug doet denken aan het glansrijke wereldkampioenschap van Max in 2021, dat hij in een mindere auto veroverde op de raketmotorkampioen...

    That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
    (14,26 minuten)
    https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 16:17
  • Lulham

    Posts: 504

    Hij heeft nog een unieke mijlpaal, hij is namelijk de eerste Ferrari coureur ooit zonder podium na 19 races.

    • + 8
    • 20 okt 2025 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.815

      Da's niet helemaal fair @Piemelkippenfilet*, Luca Badoer heeft geen 19 races voor Ferrari mogen rijden, anders had hij dat record wel als eerste behaald...


      * je letterlijke nickname blijft in het filter hangen

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 17:18
  • nr 76

    Posts: 7.068

    Pakt het ene na het andere record. GOAT.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 16:48

