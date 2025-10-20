user icon
icon

Tsunoda slaat terug: hoe sterke race in Austin toekomst van drie coureurs op scherp zet

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda slaat terug: hoe sterke race in Austin toekomst van drie coureurs op scherp zet
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 09:36
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Austin was meer dan een race voor Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Het was een openbare auditie voor de felbegeerde stoeltjes bij Red Bull en Racing Bulls voor 2026. De druk was immens, en Tsunoda kwam als winnaar uit de strijd. 

Tsunoda's ijzersterke P7-prestatie 

Yuki Tsunoda's P7 in Austin was een ijzersterke prestatie. De Japanner scoorde cruciale punten voor Racing Bulls en versloeg zijn directe concurrent Liam Lawson (P11).

Meer over Yuki Tsunoda Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson

Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson

18 okt
 Marko geeft belangrijke update over Red Bull-toekomst Tsunoda

Marko geeft belangrijke update over Red Bull-toekomst Tsunoda

19 okt

Dit is precies wat Tsunoda nodig had. Na weken van speculatie over zijn toekomst, liet hij op de baan zien waarom hij een F1-stoeltje verdient. 

De Japanner reed foutloos, verdedigde sterk tegen snellere auto's en maximaliseerde het resultaat. Geen fouten, geen drama, gewoon solide punten pakken. 

Tsunoda's weekend: 

● P7 in race, beste resultaat Racing Bulls 

● Versloeg teamgenoot Lawson duidelijk 

● Cruciale punten voor team 

● Foutloze race onder druk 

● Antwoord op speculatie over toekomst 

● Statement richting Red Bull-management 

Direct antwoord op toekomst-speculatie 

Deze prestatie is een direct antwoord op de constante speculatie over Tsunoda's toekomst. Zeker met de recente geruchten over de komst van Alex Dunne naar het Red Bull-programma. 

Helmut Marko heeft openlijk interesse getoond in Dunne. Dat zet Tsunoda en Lawson onder druk. Beide coureurs weten dat hun stoeltje niet zeker is. 

Austin was hun kans om te laten zien waarom zij moeten blijven. Tsunoda greep die kans, Lawson niet. 

Lawson's P11 teleurstellend in directe vergelijking 

Liam Lawson's P11 was teleurstellend, vooral in directe vergelijking met zijn teamgenoot. De Nieuw-Zeelander had gehoopt punten te scoren. 

Lawson werd gehinderd door een slechte kwalificatie. Hij moest zich van achteren naar voren vechten, maar slaagde er niet in de punten te bereiken. 

Voor iemand die vecht voor een Red Bull-promotie, is dit niet goed genoeg. Tsunoda toonde aan dat punten mogelijk waren met deze auto. 

Lawson vs Tsunoda Austin: 

● Tsunoda: P7, 6 punten 

● Lawson: P11, 0 punten 

● Direct gevecht in zelfde auto 

● Tsunoda duidelijk sneller 

● Lawson miste kansen 

● Verhoudingen in 2026-discussie verschoven 

Alex Dunne-factor vergroot druk exponentieel

De Alex Dunne-geruchten vergroten de druk op Tsunoda en Lawson exponentieel. Als het Ierse talent naar Red Bull komt, moet er iemand plaats maken. 

Helmut Marko heeft Dunne publiekelijk geprezen als "snel en agressief - precies wat Red Bull zoekt". Dat zijn geen woorden die huidige coureurs gerust stellen. 

Tsunoda weet dat één slechte reeks races genoeg kan zijn om zijn stoeltje kwijt te raken. Daarom was Austin zo cruciaal. 

Elke race nu openbare auditie 

Voor Tsunoda en Lawson is elke resterende race een openbare auditie. Red Bull kijkt mee, analyseert elk detail, weegt de opties. 

De druk is immens. Elke fout wordt vergroot. Elke goede prestatie wordt afgewogen tegen de potentie van jonger talent. 

2026 silly season update: 

● Tsunoda deed zichzelf veel goed in Austin 

● Lawson moet volgende races scoren 

● Dunne wacht op kans in F2 

● Marko houdt opties open 

● Elke race telt voor beide huidig coureurs 

● Mexico wordt volgende test 

 

F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 117
  • Podiums 0
  • Grand Prix 109
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar