user icon
icon

Te midden van geruchten: Leclerc's podium is politiek statement voor Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Te midden van geruchten: Leclerc's podium is politiek statement voor Ferrari
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 07:44
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Ferrari's podium met Charles Leclerc (P3) en sterke P4 van Lewis Hamilton in Austin is een goed resultaat. Maar het achterliggende verhaal is veel interessanter. Dit sportieve succes is een direct antwoord op de intense politieke druk en geruchtenmolen rond het team. 

 Leclerc's sterke race en tevreden reactie 

Begin met de prestatie op de baan. Leclerc reed een sterke race in Austin. De Monegask maakte geen fouten en profiteerde optimaal van de chaos bij McLaren

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Zijn tevreden reactie na de race was opvallend. "We hadden een goede strategie en de pace om mee te vechten," zei hij. Een coureur die confidence heeft in zijn team. 

Die uitspraak is belangrijker dan het lijkt. Het toont een team dat weer geloof heeft in zijn pakket. 

 Elkann's publieke steunbetuiging aan Vasseur 

Maar het échte verhaal speelde zich af op zaterdag. Ferrari-voorzitter John Elkann sprak publiekelijk zijn "volledige vertrouwen" uit in teambaas Fred Vasseur. 

Dit was een overduidelijk statement om de aanhoudende geruchten over de komst van Christian Horner de kop in te drukken. 

Elkann's timing was perfect: 

● Statement op zaterdag voor de race 

● Precies wanneer Horner-geruchten piekten 

● Publieke steun voor Vasseur ongebruikelijk 

● Duidelijke boodschap aan media en paddock 

● Zondag volgde sportief succes 

● Politiek én sportief statement compleet

Horner-geruchten eindelijk bedwongen 

De Horner-geruchten hadden wekenlang rondgewaard in de paddock. Elk slecht resultaat van Ferrari voedde nieuwe speculatie over een mogelijk vertrek van Vasseur. 

Elkann's publieke steun was nodig om die geruchten te stoppen. De Ferrari-voorzitter kiest zelden het podium, dus zijn uitspraak droeg extra gewicht. 

Het podium op zondag gaf Elkann gelijk. Ferrari laat zien dat ze de goede richting inslaan onder Vasseur's leiding. 

Sportief succes rechtvaardigt politieke keuze 

Het mooie aan dit weekend is hoe het sportieve succes de politieke keuze rechtvaardigt. Elkann steunt Vasseur op zaterdag, zondag levert het team resultaat. 

Leclerc P3 en Hamilton P4 is precies wat het team nodig had om het momentum vast te houden richting de laatste races. 

Ferrari's weekend: 

● Zaterdag: politiek statement Elkann 

● Zondag: sportief statement op baan 

● Leclerc en Hamilton beide sterk 

● Punten gepakt in strijd om P2 

● Momentum richting Mexico positief 

● Druk op Vasseur verminderd 

 Hamilton ook sterk in vierde race voor Ferrari 

Lewis Hamilton's P4 wordt vaak over het hoofd gezien, maar is ook belangrijk. De Brit toonde goede pace en hield Red Bull's Perez achter zich. 

Hamilton en Leclerc werken goed samen. Geen interne problemen zoals bij McLaren. Ferrari heeft stabiliteit in het rijdersduo. 

 

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.622
  • Podiums 49
  • Grand Prix 168
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar