Het geheim ontrafeld: hoe "andere filosofie" de RB21 transformeerde
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 06:48
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft drie van de laatste vier Grands Prix gewonnen. Dat is het nieuws. Maar het verhaal dat nog niet verteld is, is de technische ommekeer die hieraan ten grondslag ligt. Red Bull heeft de "narrow operating window" van de RB21 opgelost met een fundamenteel andere aanpak. 

Dominante overwinning op voorheen moeilijk circuit 

Begin met de dominante overwinning in Austin, een circuit waar de auto eerder dit seizoen waarschijnlijk had geworsteld. Verstappen won met overmacht, niet met geluk. 

De Nederlander controleerde de race van start tot finish. Geen moment leek de overwinning in gevaar. Dit is een wereld van verschil met races eerder dit seizoen. 

Austin is bekend om zijn hobbelige asfalt en langzame sectoren. Precies de omstandigheden waar de RB21 eerder problemen mee had. 

Verstappen onthult "andere filosofie" 

Verstappen zelf sprak na de race over een "andere filosofie" en een nieuwe werkwijze die de ware potentie van de auto heeft ontsloten. 

Dit suggereert dat het niet alleen om upgrades gaat. Het is een fundamenteel ander begrip van de auto. Red Bull heeft doorgebroken naar een nieuw niveau van begrip. 

Wat Verstappen onthulde: 

● "Andere filosofie" in benadering auto 

● Nieuwe werkwijze met engineers 

● Beter begrip van operating window 

● Niet alleen upgrades, fundamentele shift 

● Ware potentie eindelijk ontsloten 

● Confidence terug in pakket 

Operating window probleem eindelijk opgelost 

De RB21 had een berucht smalle "operating window". De auto was razendsnel als alles perfect was, maar moeilijk te besturen als de setup niet exact klopte. 

Red Bull heeft maandenlang geworsteld om deze window te verbreden. Nu lijkt dat eindelijk gelukt. De auto is voorspelbaarder en consistenter geworden. 

Technische doorbraak: 

● Smalle operating window verbreed 

● Auto voorspelbaarder op verschillende circuits 

● Setup-gevoeligheid verminderd 

● Meer margin for error voor coureur 

● Consistentie over raceweekend 

● Confidence boost voor team

Niet alleen upgrades, maar begrip 

Wat Red Bull heeft bereikt, gaat verder dan hardware-upgrades. Het is een beter begrip van hoe de auto te gebruiken. 

De engineers hebben doorgebroken naar een nieuw niveau van begrip. Ze weten nu hoe ze het maximale uit de auto moeten halen op elk circuit.

Van crisis naar dominantie in zes races 

De transformatie van de RB21 in zes races is opmerkelijk. Van een auto die worstelde in Singapore tot dominantie in Austin. 

Verstappen's recent scorebord spreekt boekdelen. Drie zeges in vier races. Geen geluk, maar resultaat van technische vooruitgang. 

Timeline comeback: 

● Singapore: worsteling met setup 

● Japan: eerste tekenen verbetering 

● Qatar: tweede zege op rij 

● Austin sprint: dominantie 

● Austin race: controlerende overwinning 

● Verstappen weer titelkandidaat 

Verstappen weer reële titelkandidaat 

Met deze vorm is Verstappen weer een reële titelkandidaat. De achterstand op Piastri en Norris is nog groot, maar niet onoverbrugbaar. 

Als McLaren blijft imploderen en Red Bull deze vorm vasthoudt, kan er nog een spannende titelstrijd ontstaan. 

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
