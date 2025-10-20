user icon
icon

McLaren burgeroorlog explodeert in Austin - is titelstrijd nu onhoudbaar?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren burgeroorlog explodeert in Austin - is titelstrijd nu onhoudbaar?
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 06:08
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De crash tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de Austin sprintrace is het grootste verhaal van het weekend. Niet omdat het gebeurde, maar vanwege wat het betekent. De Papaya Oorlog die in Singapore begon, is nu volledig geëxplodeerd. CEO Zak Brown noemde het rijgedrag "amateur hour driving" - en hield daarmee zijn eigen coureurs deels uit de wind. 

Zak Brown's verbluffende "amateur hour" uitspraak 

Zak Brown koos zijn woorden zorgvuldig na de sprintrace-crash. Door het rijgedrag van andere coureurs "amateur hour driving" te noemen, verschoof hij de schuld weg van zijn eigen team. 

Meer over McLaren Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Een opvallende tactiek van de McLaren CEO. In plaats van zijn coureurs publiekelijk te berispen, richtte hij de aandacht op de hectische omstandigheden van de sprintrace. 

Maar achter de schermen is de realiteit anders. De crash tussen Norris en Piastri was geen toeval, het was het kookpunt van weken opgebouwde spanning. 

Brown's strategie: 

● Noemt andere coureurs "amateur hour" 

● Beschermt eigen coureurs publiekelijk 

● Erkent impliciet interne problemen 

● Probeert druk naar buiten te verleggen 

● Maar spanning blijft intern sluimeren 

● Austin-weekend blootlegt diepe scheuren

Norris' veelzeggende angst voor de hoofdrace 

Lando Norris maakte zich na de sprintrace vooral zorgen om één ding: "Don't get hit" bij de start van de hoofdrace. Die uitspraak toont de spanning die er nu heerst. 

De Brit vertrouwt zijn teamgenoot niet meer. Na Singapore en nu Austin is elk vertrouwen verdwenen. Elke actie op de baan wordt gezien door de lens van de interne strijd. 

Norris reed defensiever dan normaal in de hoofdrace. Hij nam minder risico's bij inhaalacties op Piastri. De psychologische schade van de crash is duidelijk zichtbaar. 

Piastri's vormcrisis verergert situatie 

Oscar Piastri heeft geen podium meer behaald in zijn laatste drie races. Zijn voorsprong op Norris in het kampioenschap krimpt race na race. 

De druk op de Australiër neemt toe. Hij voelt dat zijn titelkansen wegglippen. Dat maakt hem vatbaarder voor fouten en agressiever in gevechten met zijn teamgenoot. 

Piastri's situatie: 

● Geen podium in laatste 3 races 

● Voorsprong op Norris krimpt 

● Titelkansen lijken weg te glippen 

● Groeiende frustratie zichtbaar 

● Agressiever rijgedrag 

● Austin-crash symptoom van grotere problemen 

Psychologische breuk nu compleet 

De psychologische breuk tussen Norris en Piastri is nu compleet. Wat begon als vriendschappelijke rivaliteit, is nu openlijke vijandschap geworden. 

McLaren probeert de boel bij elkaar te houden, maar de scheuren worden met elke race groter. De Papaya Rules die eerlijkheid moesten garanderen, hebben juist wantrouwen gecreëerd. 

Management staat machteloos 

Andrea Stella en zijn team staan machteloos. Ze kunnen de coureurs niet meer controleren zonder één van beiden te benadelen. 

Elke beslissing wordt nu gezien als partijdigheid. Papaya Rules toepassen betekent één coureur helpen. Niet ingrijpen betekent chaos accepteren. 

McLaren's dilemma: 

● Kan niet meer neutraal managen 

● Elke beslissing benadeelt iemand

● Papaya Rules vertrouwen volledig weg 

● Coureurs nemen het heft in eigen hand 

● Team heeft controle verloren 

● Titelkansen in gevaar door interne strijd 

 Is de titelstrijd nog houdbaar? 

De vraag die iedereen zich stelt: is deze titelstrijd nog houdbaar? Kunnen Norris en Piastri samen blijven racen zonder elkaar uit te schakelen? 

Austin toonde aan dat het antwoord "nee" is. De volgende crash is niet een kwestie van óf, maar van wanneer. 

F1 Nieuws Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar