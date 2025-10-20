user icon
icon

Lando Norris hekelt FIA-regels en pleit voor verandering

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lando Norris hekelt FIA-regels en pleit voor verandering
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris vocht afgelopen weekend in Austin een mooi duel uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Norris moest echter opletten, want hij balanceerde op de rand van een tijdstraf vanwege het overschrijden van de track limits. De Britse McLaren-coureur is geen fan van deze regels, en hij zou het graag anders zien.

Norris werd tijdens zijn duels met Leclerc meermaals gewaarschuwd vanaf de pitmuur. Hij overschreed drie keer de track limits, en dat betekende dat hij bij een nieuwe overtreding een tijdstraf zou krijgen. Hij moest hierdoor het duel met Leclerc anders aanpakken, en was dus niet meer in staat om vrij te racen. Norris was zeker niet de enige coureur die over de witte lijnen ging tijdens de race.

Meer over Lando Norris Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt

Domme regels

Norris kan zich niet vinden in de regelgeving omtrent de track limits. Na afloop was hij kritisch in gesprek met de internationale media: "Eén van mijn overtredingen, was omdat ik aan het racen was. Ik denk dat dit één van de dommere regels is die we hebben."

Wat klopt er niet?

Norris vindt de regels nogal tegenstrijdig: "We worden uitgenodigd om te racen, maar als je te veel aan het racen bent, dan krijg je er een straf voor. Ik kreeg een track limit-waarschuwing, omdat ik buitenom probeerde te gaan en tijd verloor op Charles. Het maakt dus niet zoveel uit als je aan het racen bent. Het maakte mijn leven in ieder geval wel wat lastiger."

Wind zorgt voor nog meer frustratie

Volgens Norris zorgde de wind in Austin er ook voor dat het lastiger werd: "Vooral in bocht 19, met de wind... Het was best inconsistent. Het is lastig om altijd op de limiet te rijden, en geen fouten te maken. Ik maakte er overduidelijk een paar aan het begin. Ik moest aan het einde van de race iets voorzichtiger zijn, want ik wist dat ik me geen straf kon veroorloven. Maar ik heb de risico's genomen die ik moest nemen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Warlord

    Posts: 2.472

    Buiten de baan inhalen mag toch niet dus wat heb je er te zoeken Lando.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 14:12
  • NicoS

    Posts: 19.496

    Als iedereen buiten de lijntjes mag kleuren, wat verandert dat dan?
    Beetje een zeur verhaal dit…

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 14:15
  • KiekisNL

    Posts: 2.148

    Gewoon grindbakken naast de baan, dan denkende wel 2x na om binnen de lijnen te blijven

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 14:25
  • Mr Marly

    Posts: 7.838

    Had je niet zelf 2 keer daarvoor niet over de lijn moeten rijden, tegels zijn voor iedereen hetzelfde. Niet zeuren Norris.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 14:26

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.339
  • Podiums 41
  • Grand Prix 147
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar