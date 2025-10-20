Lando Norris hekelt FIA-regels en pleit voor verandering

Lando Norris vocht afgelopen weekend in Austin een mooi duel uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Norris moest echter opletten, want hij balanceerde op de rand van een tijdstraf vanwege het overschrijden van de track limits. De Britse McLaren-coureur is geen fan van deze regels, en hij zou het graag anders zien.

Norris werd tijdens zijn duels met Leclerc meermaals gewaarschuwd vanaf de pitmuur. Hij overschreed drie keer de track limits, en dat betekende dat hij bij een nieuwe overtreding een tijdstraf zou krijgen. Hij moest hierdoor het duel met Leclerc anders aanpakken, en was dus niet meer in staat om vrij te racen. Norris was zeker niet de enige coureur die over de witte lijnen ging tijdens de race.

Domme regels

Norris kan zich niet vinden in de regelgeving omtrent de track limits. Na afloop was hij kritisch in gesprek met de internationale media: "Eén van mijn overtredingen, was omdat ik aan het racen was. Ik denk dat dit één van de dommere regels is die we hebben."

Wat klopt er niet?

Norris vindt de regels nogal tegenstrijdig: "We worden uitgenodigd om te racen, maar als je te veel aan het racen bent, dan krijg je er een straf voor. Ik kreeg een track limit-waarschuwing, omdat ik buitenom probeerde te gaan en tijd verloor op Charles. Het maakt dus niet zoveel uit als je aan het racen bent. Het maakte mijn leven in ieder geval wel wat lastiger."

Wind zorgt voor nog meer frustratie

Volgens Norris zorgde de wind in Austin er ook voor dat het lastiger werd: "Vooral in bocht 19, met de wind... Het was best inconsistent. Het is lastig om altijd op de limiet te rijden, en geen fouten te maken. Ik maakte er overduidelijk een paar aan het begin. Ik moest aan het einde van de race iets voorzichtiger zijn, want ik wist dat ik me geen straf kon veroorloven. Maar ik heb de risico's genomen die ik moest nemen."