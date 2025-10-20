user icon
Red Bull gelooft in wereldtitel Verstappen: "We zijn getuige van iets bijzonders"

Red Bull gelooft in wereldtitel Verstappen: "We zijn getuige van iets bijzonders"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 08:11
  12
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben uitstekende zaken gedaan tijdens het Formule 1-weekend in de Verenigde Staten. De Nederlander won zowel de sprintrace als de Grand Prix in Austin en blies daarmee het geloof in een vijfde wereldtitel in de F1, nieuw leven in. Teambaas Laurent Mekies keek vol bewondering toe naar de prestatie van Verstappen.

Voor de zomerstop leek Red Bull de titeldroom nog uit het hoofd te hebben gezet. Na de Grand Prix van Hongarije gaf Verstappen zelf toe dat de wereldtitel ver weg was, met Oscar Piastri en Lando Norris als dominante McLaren-rijders. Maar sinds de update aan de RB21 is alles anders. Verstappen won in Monza, Baku én nu ook in Austin en heeft het gat met de McLarens flink verkleind. Sindsdien is het geloof weer helemaal terug bij Red Bull.

Mekies gelooft in wereldtitel Verstappen

Mekies kwam na afloop van de race in Amerika superlatieven tekort. “Max heeft op een ongelooflijk niveau gereden,” zei hij bij Sky Sports. “We moeten waarschijnlijk toegeven dat we getuige zijn van iets heel bijzonders. Hij, samen met het team, heeft de ommekeer mogelijk gemaakt.”

Met nog vijf races te gaan lijkt het titelgevecht te worden beslist tussen Piastri, Norris en Verstappen. Binnen Red Bull is de focus duidelijk. “Ze weten precies wat ze moeten doen,” benadrukte Mekies. “We zijn een team dat van racen houdt. We nemen risico’s, leren van elk weekend en zorgen dat we in Mexico opnieuw de beste auto hebben. De rest volgt vanzelf.”

Verstappen kruipt intussen steeds dichter naar de McLaren-coureurs toe. In het WK leidt Piastri met 14 punten voorsprong op Norris, terwijl Verstappen op 40 punten volgt. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

Rimmer

Posts: 12.900

Max heeft niks in eigen hand.
Een lekke band, een motorprobleem, een safety car op een verkeerd moment, een slechte start, een tikkie op het achterwiel, regen op het verkeerde moment of een foutje in de afstelling en alles is alweer voorbij.
Ik snap de euforie wel maar iedereen snapt dat alle tr... [Lees verder]

  • 3
  • 20 okt 2025 - 08:52
Reacties (12)

  • Snorremans

    Posts: 79

    Volgens mij heeft Max het, op 3 punten na, volledig in handen.

    P1 is 25 punten p2 18 punten..verschil van 7x5 races =35

    2 sprintraces p1 8 punten p2 7 punten verschil van 1x2 races = 2

    Totaal 37

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 08:18
    • Rimmer

      Posts: 12.900

      Max heeft niks in eigen hand.
      Een lekke band, een motorprobleem, een safety car op een verkeerd moment, een slechte start, een tikkie op het achterwiel, regen op het verkeerde moment of een foutje in de afstelling en alles is alweer voorbij.
      Ik snap de euforie wel maar iedereen snapt dat alle troeven nog bij McLaren liggen. Zij waren dit jaar gewoon veel beter en sterker en ze slepen die titel wel binnen.
      Het binnenhalen van Mekies en daarmee de kennis en blauwdruk van de Racing Bull voorwielophanging kwamen te laat. Wat ons nu rest is een spannend gevecht tussen Oscar en Lando voor de titel met Max die nog een paar mooie dagsuccessen kan halen maar voor de rest alleen maar kan bidden en smeken dat Oscar weekend na weekend na weekend loopt te stuntelen en pech heeft. Dat is niet realistisch en daarom heeft Max dus helemaal niks in de hand. Wat hij kan doen dat doet hij en alleen Max kan dat, zoveel is wel duidelijk. Maar Max kan niet toveren, hij is maar een mens en afhankelijk van factoren. En daarvan zijn er nu nog veel te veel. Helaas.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 08:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 400

      @Rimmer

      Natuurlijk heeft Verstappen van alles in eigen hand. Ook een hoop niet, zoals je terecht zegt. De achterstand lijkt me ook net iets te groot, maar er begint toch wat hoop te gloren.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 09:02
    • Paulie

      Posts: 4.737

      Max is buitenaards, daar waren we het bij zijn debuut al over eens. Een alien, zo uit de buik van sigourney weaver de karts in. Als iemand het kan dan is hij het. Punt. Einde discussie...

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:04
    • Snorremans

      Posts: 79

      @Rimmer daarmee bedoel ik dat je (bijna) niet meer afhankelijk bent van de punten van Piastri.

      Die overige zaken heb je nooit in de hand.

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 09:04
    • Paulie

      Posts: 4.737

      Het is niet zo dat Max niks in eigen hand heeft, hij moet mikken op perfectie resterende 5 gp's, en dat is niet ondenkbaar Max kennende. De rest is geluk hebben, is Piastri het inderdaad een beetje kwijt, tetteren de McLaren jongens er nog af, kan allemaal gebeuren

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:06
    • Lulham

      Posts: 502

      Als Verstappen alles wint en Piastri wordt minimaal een keer derde, dan is Verstappen kampioen.

      Maar de kans dat Verstappen alles wint is natuurlijk niet heel groot. Als Piastri er een wint en Max wordt derde is het gat meteen bijna te groot. Het is denk ik vooral hopen dat Max kan meedoen om de overwinningen en Russell en Leclerc tussen Max en de McLarens rijden, dan gaat het hard met de punten. Maar ik zie het eigenlijk niet meer gebeuren, McLaren was voor de zomerstop te snel.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 09:27
  • Paulie

    Posts: 4.737

    Het zal mijn team nooit worden maar zeker indrukwekkend hoe RBR het tij heeft weten te keren. Begon eigenlijk allemaal met de updates voorafgaand aan Monza. Lijkt wel een totaal ander team dan het RB van de eerste seizoenshelft waar de negativiteit vanaf droop. Wordt nog een spannende eindsprint zo (hoewel het zich op de baan nog niet direct vertaalt in spannende races, gisteren ook weer zo'n slaapverwekkende pot)

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 08:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.793

      Het is maar goed dat ze die ouwe kneus van een Adrian Newey bijtijds bij AM hebben gedumpt, met ein-de-lijk l'homme au miracle (miracleman) Pierre Waché als technisch opperhoofd kan de wereldtitel dit seizoen misschien nog net worden binnen geharkt...

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 08:39
    • Paulie

      Posts: 4.737

      ik riep altijd al dat Newey (ver) over de uiterste houdbaarheidsdatum heen was. Stomme Stroll, als ik 'n pak melk koop in de supermarkt kijk ik toch ook eerst naar de datum? Pierre (Vlaamse) Hachee, nou dát is pas een engineer..

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 08:58
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 400

      Ik neem aan dat je grapje maakte of heb je bedorven pak melk op?

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:06
    • Larry Perkins

      Posts: 60.793

      Waché is Frans, Mekies is Frans, zie daar het grote succes!

      Ik zei destijds al dat Horner en Marko beter naar Cyril Abiteboul (Renault-motoren) moesten luisteren, dan was Max al vanaf 2016 continue wereldkampioen geworden...

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:11

