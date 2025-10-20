Max Verstappen en Red Bull Racing hebben uitstekende zaken gedaan tijdens het Formule 1-weekend in de Verenigde Staten. De Nederlander won zowel de sprintrace als de Grand Prix in Austin en blies daarmee het geloof in een vijfde wereldtitel in de F1, nieuw leven in. Teambaas Laurent Mekies keek vol bewondering toe naar de prestatie van Verstappen.

Voor de zomerstop leek Red Bull de titeldroom nog uit het hoofd te hebben gezet. Na de Grand Prix van Hongarije gaf Verstappen zelf toe dat de wereldtitel ver weg was, met Oscar Piastri en Lando Norris als dominante McLaren-rijders. Maar sinds de update aan de RB21 is alles anders. Verstappen won in Monza, Baku én nu ook in Austin en heeft het gat met de McLarens flink verkleind. Sindsdien is het geloof weer helemaal terug bij Red Bull.

Mekies gelooft in wereldtitel Verstappen

Mekies kwam na afloop van de race in Amerika superlatieven tekort. “Max heeft op een ongelooflijk niveau gereden,” zei hij bij Sky Sports. “We moeten waarschijnlijk toegeven dat we getuige zijn van iets heel bijzonders. Hij, samen met het team, heeft de ommekeer mogelijk gemaakt.”

Met nog vijf races te gaan lijkt het titelgevecht te worden beslist tussen Piastri, Norris en Verstappen. Binnen Red Bull is de focus duidelijk. “Ze weten precies wat ze moeten doen,” benadrukte Mekies. “We zijn een team dat van racen houdt. We nemen risico’s, leren van elk weekend en zorgen dat we in Mexico opnieuw de beste auto hebben. De rest volgt vanzelf.”

Verstappen kruipt intussen steeds dichter naar de McLaren-coureurs toe. In het WK leidt Piastri met 14 punten voorsprong op Norris, terwijl Verstappen op 40 punten volgt. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.