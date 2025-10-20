Piastri is het kwijt: "Ik kon niet in mijn ritme komen"

Oscar Piastri is de grote verliezer van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Australiër zag zijn voorsprong in het wereldkampioenschap slinken, en kwam slechts als vijfde over de streep. Hij probeert het hoofd echter omhoog te houden, en hoopt dat McLaren de oorzaak van het mindere weekend gaat achterhalen.

Piastri beleeft een mindere fase van het seizoen. Hij begon aan de zomer als de grote titelfavoriet, maar ziet nu hoe Max Verstappen het momentum in handen heeft. De Nederlander won in Austin de sprintrace én de Grand Prix, terwijl Piastri uitviel op zaterdag en vijfde werd op zondag. Piastri had in de race geen goede racepace, en kon zich op geen enkel moment mengen in een gevecht. Het was een bittere teleurstelling voor de Australiër.

Wat ging er mis bij Piastri?

Balend sprak Piastri zich na afloop uit. Bij Sky Sports werd hij gevraagd hoe hij terug kan slaan: "We moeten gaan proberen uit te vogelen hoe de auto dit weekend niet werkte. Ik denk dat dat de eerste stap is. Het was gewoon lastig om in een ritme te komen, en het verschil was groot vergeleken met de andere circuits waar we zijn geweest."

Moet McLaren gaan ingrijpen?

Verstappen is door zijn zege in Austin nog dichterbij gekomen in het wereldkampioenschap. Piastri moet ook rekening houden met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en de vraag is dan ook of het Britse team nu gaat ingrijpen.

Piastri werd hier dan ook naar gevraagd; moet McLaren ingrijpen? "Ik weet het niet. Ik denk het niet. We liggen nog steeds heel erg dicht bij elkaar, en we hebben allebei gezegd dat we de kans willen hebben om voor de titel te vechten. We verdienen dat namelijk. Ik denk dat het op dit moment zeker nog te close is om de ene coureur boven de andere coureur te verkiezen."