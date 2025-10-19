Max Verstappen heeft op briljante wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De Nederlander domineerde van start tot finish op het Circuit of the Americas en leverde daarmee een nieuw meesterstuk af. Red Bull-teambaas Laurent Mekies stak na afloop de loftrompet over zijn coureur.

Verstappen en Red Bull beleefden een droomweekend in Austin. De RB21 met Verstappen achter het stuur pakte op vrijdag de sprintpole, won op zaterdag de sprintrace én veroverde pole position voor de hoofdrace. Op zondag maakte de Nederlander het kunststukje compleet met de Grand Prix-zege. Daardoor kruipt Verstappen weer dichter naar Oscar Piastri en Lando Norris in het kampioenschap. Red Bull heeft bovendien nog maar drie punten goed te maken op Ferrari bij de constructeurs.

Mekies lyrisch over Verstappen

Mekies was vol lof over zijn kopman. Volgens de Fransman reed Verstappen op een ander niveau dan de rest. “Het zal niet veel beter worden dan dit,” zei hij bij Viaplay. “Max was het hele weekend ongelofelijk sterk, in elke sessie. Ook in de race was hij dominant. Het is goed om te zien dat we nu ook op hete circuits, waar we eerder moeite hadden, konden heersen.”

Verstappen weer terug in titelgevecht

Ook Yuki Tsunoda kreeg complimenten van de teambaas. “Dat hij van achterin het veld nog zes punten weet te pakken, zegt alles. Het was een sterk weekend van het hele team.”

In het rijderskampioenschap ligt alles weer open. Verstappen heeft het gat verkleind tot 40 punten op Piastri en 26 op Norris, al wil Mekies het hoofd koel houden. “Onze aanpak verandert niet. We kijken van sessie tot sessie,” benadrukte hij. “Iedereen werkt keihard en blijft gefocust. Hopelijk hebben we in Mexico opnieuw de snelste auto bij de eerste vrije training.”

Volgende week zullen Mekies, Verstappen en Red Bull de jacht hervatten op de McLaren's. Dan staat de Grand Prix van Mexico op het programma.