Mekies lyrisch over Verstappen: "Het wordt niet beter dan dit"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 23:23
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft op briljante wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De Nederlander domineerde van start tot finish op het Circuit of the Americas en leverde daarmee een nieuw meesterstuk af. Red Bull-teambaas Laurent Mekies stak na afloop de loftrompet over zijn coureur.

Verstappen en Red Bull beleefden een droomweekend in Austin. De RB21 met Verstappen achter het stuur pakte op vrijdag de sprintpole, won op zaterdag de sprintrace én veroverde pole position voor de hoofdrace. Op zondag maakte de Nederlander het kunststukje compleet met de Grand Prix-zege. Daardoor kruipt Verstappen weer dichter naar Oscar Piastri en Lando Norris in het kampioenschap. Red Bull heeft bovendien nog maar drie punten goed te maken op Ferrari bij de constructeurs.

Mekies lyrisch over Verstappen

Mekies was vol lof over zijn kopman. Volgens de Fransman reed Verstappen op een ander niveau dan de rest. “Het zal niet veel beter worden dan dit,” zei hij bij Viaplay. “Max was het hele weekend ongelofelijk sterk, in elke sessie. Ook in de race was hij dominant. Het is goed om te zien dat we nu ook op hete circuits, waar we eerder moeite hadden, konden heersen.”

Verstappen weer terug in titelgevecht

Ook Yuki Tsunoda kreeg complimenten van de teambaas. “Dat hij van achterin het veld nog zes punten weet te pakken, zegt alles. Het was een sterk weekend van het hele team.”

In het rijderskampioenschap ligt alles weer open. Verstappen heeft het gat verkleind tot 40 punten op Piastri en 26 op Norris, al wil Mekies het hoofd koel houden. “Onze aanpak verandert niet. We kijken van sessie tot sessie,” benadrukte hij. “Iedereen werkt keihard en blijft gefocust. Hopelijk hebben we in Mexico opnieuw de snelste auto bij de eerste vrije training.”

Volgende week zullen Mekies, Verstappen en Red Bull de jacht hervatten op de McLaren's. Dan staat de Grand Prix van Mexico op het programma.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

