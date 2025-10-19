user icon
Verstappen duidelijk na zege in Austin: "De kans is er op de titel!"

Verstappen duidelijk na zege in Austin: "De kans is er op de titel!"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 22:55
  • comments 26
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten op knappe wijze gewonnen. De Nederlander wist de race voor Lando Norris en Charles Leclerc te finishen. Hij startte vanaf pole position en wist de gehele Grand Prix vooraan te rijden. 

Verstappen startte de race vooraan met Lando Norris naast hem. Na een goede start wist Verstappen snel weg te rijden van de nieuwe nummer twee Leclerc. Hij maakte in ronde 34 de pitstop van de medium band naar de zachte band. Hij wist de race uiteindelijk te winnen met een voorsprong van 7,959 seconde op Norris. 

Fenomenale overwinning van Verstappen

Het is alweer de 68e overwinning van de Red Bull-coureur. Verstappen werd na afloop van de race geïnterviewd door F1-pitreporter Martin Brundle: "Ja, het was een ongelooflijk weekend voor ons. Ik wist natuurlijk dat de race niet bepaald een makkie zou worden. Als je naar de hele race kijkt, lag het tempo tussen mij en Lando heel dicht bij elkaar", vertelt Verstappen.

"Ik denk dat we juist in die eerste stint het verschil maakten. Ik kon een klein gaatje dichtknijpen en dat hebben we tot het einde volgehouden. Het was ook niet makkelijk om de banden op beide stints onder controle te houden, maar we hielden de leiding en we moeten gewoon trots op iedereen zijn dat we zo'n weekend hebben neergezet."

Verstappen kruipt dichter naar Norris en Piastri

Max Verstappen heeft maar liefst 25 punten ingehaald ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Brundle vraagt Verstappen of er een kans is op de titel: "De kans is er. We moeten gewoon proberen dit soort weekenden tot het einde vol te houden. Dus ja, we gaan gewoon proberen wat we kunnen. Weet je, ik vind het spannend en ik ben gewoon heel enthousiast om..."

Het verschil met Oscar Piastri is nog maar 40 punten. De Formule 1 rijdt volgend Grand Prix-weekend in Mexico en Verstappen heeft hier al een paar keer gewonnen. Er is dus hoop voor de Red Bull-coureur.

NicoS

Posts: 19.482

Ik blijf het vreemd vinden waar die oppermachtige pace van McLaren is gebleven, tot en met Zandvoort speelden ze met de rest van het veld, en nu vechten ze met Mercedes en Ferrari, waar ze eigenlijk het hele seizoen geen kind aan hadden.
104 punten achterstand naar 40 in vijf races…..alleen dit...

  • 9
  • 19 okt 2025 - 23:17
Reacties (26)

  • Adenauer Forst

    Posts: 1.173

    23 punten!

    • + 7
    • 19 okt 2025 - 23:03
    • Cicero

      Posts: 1.551

      Je rekent altijd naar degene die op 1 staat als je kampioen wil worden.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 23:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 397

      AF heeft gelijk: 23 punten

      • + 6
      • 19 okt 2025 - 23:17
  • schwantz34

    Posts: 41.106

    Max en RBR zijn on fire, en gaan er simply lovely 5 op een rij van maken!

    • + 4
    • 19 okt 2025 - 23:05
  • Hagueian

    Posts: 8.188

    Game on!

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 23:12
  • Snorremans

    Posts: 76

    "Max Verstappen heeft maar liefst 25 punten"

    Even terug naar de tekentafel.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 23:14
  • nr 76

    Posts: 7.060

    50%!!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 23:15
  • NicoS

    Posts: 19.481

    Ik blijf het vreemd vinden waar die oppermachtige pace van McLaren is gebleven, tot en met Zandvoort speelden ze met de rest van het veld, en nu vechten ze met Mercedes en Ferrari, waar ze eigenlijk het hele seizoen geen kind aan hadden.
    104 punten achterstand naar 40 in vijf races…..alleen dit al zie je vrijwel nooit.
    Piastri heeft een flinke tik gehad, na Baku is het eigenlijk niet meer goed gekomen, en is hij structureel langzamer dan Norris.
    Niemand had een cent gegeven voor de kansen van Max, maar het is nu toch echt game on……

    • + 9
    • 19 okt 2025 - 23:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.925

      Zover ik weet hebben ze behoorlijk wat upgrades geskipt of gecancelled. Zelfde geldt overigens voor Ferrari, zoals een nieuwe vloer om maximale capaciteit op 2026 te gooien.

      Het is overigens vaker gebeurd in de geschiedenis dat je deze swing hebt gezien in performance. Ik heb de jaartallen niet maar sowieso 2009 en zelfs recent 2021 waar Red Bull de eerste seizoenshelft absoluut de betere was en Mercedes de tweede seizoenshelft absoluut de betere was.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 23:24
    • Klus

      Posts: 2.346

      Ik zet mijn geld op een deal dat ze een of ander foefje (rondom banden management waarschijnlijk) na de zomer van de wagen moesten halen. Norris was de snellere voordat McLaren die sprong voorwaarts maakte. Vanaf dat moment was Piastri ineens de betere. Sinds een paar races zijn de rollen ineens weer omgedraaid en zijn ze de snelheid kwijt. 1+1. Natuurlijk hebben andere teams iets verbeterd maar ik geloof niet dat dat het volledige verhaal is.

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 23:29
    • da_bartman

      Posts: 6.214

      Ik heb eenmalig ergens gelezen dat bij de uitvalbeurt van Lando op Zandvoort de FIA toevallig iets bij de McLaren hadden gezien dat tegen het illegale aanzat. McLaren is verzocht dat aan te passen zodat ze daar geen werk van hoefden te maken. Maar later heb ik daar nooit meer iets over gehoord of gelezen.

      • + 4
      • 19 okt 2025 - 23:30
    • Avb1

      Posts: 226

      Red Bull was helemaal niet de betere in 2021 GEEN ENKEL MOMENT.
      Alleen van Silverstone? Kwam Mercedes met de welbekende illegale moter die ze sinds 2014 gebruikten en toen.....
      Oh ja vergeet Ferrari niet in 2019 met hun illegale moter en dus: illegale Pole positions van Leclerc en race wins die niet tellen.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 23:33
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.474

    40 punten is nog altijd veel. Piastri zit wel in een dip waar hij snel uit moet als hij dat wk wil binnenhalen. Als hij volgend weekend weer zo een klap krijgt in de stand dan vrees ik ervoor.

    Norris had zonder zijn uitvalbeurt in Zandvoort nu gewoon terug 4 punten voor hem gestaan in de stand.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 23:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.195

      Het is nu niet alleen Norris verslaan, Max zetten we ook even op het lijstje en dan met de vorm waar hij nu in zit gaat dat nooit gebeuren geloof me.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 23:28
    • Avb1

      Posts: 226

      Hij heeft 64 punten goedgemaakt in 4 races.....
      Dus nee het is niet veel stop hiermee

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 23:34
    • Avb1

      Posts: 226

      Max had zonder uitval beurt in Oostenrijk en wat er gebeurde met Russel nu net achter piastri gestaan.

      • + 4
      • 19 okt 2025 - 23:35
  • Snorremans

    Posts: 76

    Denk dat er morgen wel een spoedvergadering in Woking wordt belegd. Zakje vindt dit echt niet oke.
    Volgens mij moeten de McLarens ook nog een penalty pakken op de PU's en dacht ergens gelezen te hebben dat Max de rit met de huidige PU's kan uitzitten.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 23:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.195

      Denk even goed na, waar heb je dat gelezen.. even delen anders..

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 23:29
    • Larry Perkins

      Posts: 60.776

      Lando, Oscar en Max staan alle drie 'op scherp' @Snorremans, maar niemand heeft nog aangegeven dat het een probleem gaat worden...

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 23:36
  • Chauvinist

    Posts: 731

    Geweldig weekend zo. Of Verstappen het nu gaat redden of niet. Voor het kampioenschap is dit allemaal wel mooi. Norris ingelopen op Piastri.
    Het wordt interessant en de spanning zal stijgen bij de McLarens.

    Tóch vraag ik mij af of Verstappen Norris van zich af kon houden als leclerc er niet tussen was gekropen.

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 23:24
    • WC MAX

      Posts: 7.088

      Norris had tot 2 keer toe ontzettend veel moeite om Leclerc voorbij te komen, zelfs met een behoorlijk bandenvoordeel.
      Dus ik denk dat Max dit wel tot aan de finish had volgehouden.
      Neemt niet weg dat Norris in de vrije lucht sneller was dan Max in de RB en ook leek de McLaren beter voor de banden te zijn. Had op het laatst dus nog spannend kunnen zijn.

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 23:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.776

    Verstappen - Piastri: 40 punten.
    Verstappen - Norris: 26 punten.
    Norris - Piastri: 14 punten.

    Het wordt steeds mooier!

    • + 5
    • 19 okt 2025 - 23:24
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 397

    Gemiddeld genomen betekent het dat Verstappen acht punten per race moet inlopen... Ja, er zit een sprintrace tussen, maar da's nog altijd een zeer lastige taak...

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 23:41
    • schwantz34

      Posts: 41.106

      Welnee, Max zijn ervaring, stressbestendigheid, en gruwelijke foutloosheid zullen uiteindelijk de doorslag geven.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 23:46
  • Larry Perkins

    Posts: 60.776

    Verstappen is hiermee ook de eerste F1-coureur die zeven Grands Prix in de Verenigde Staten heeft gewonnen: 4x in Austin, 2x in Miami en 1x in Las Vegas.
    Hoe sterk zijn reeks is geweest? Enorm: van de maximale 133 punten in de afgelopen vijf raceweekenden heeft hij er 119 gepakt.
    Vier races geleden keek Verstappen nog tegen een achterstand van 104 punten aan, nu zijn dat er nog slechts 40. (MS)

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 23:44

