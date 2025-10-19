Verstappen duidelijk na zege in Austin: "De kans is er op de titel!"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten op knappe wijze gewonnen. De Nederlander wist de race voor Lando Norris en Charles Leclerc te finishen. Hij startte vanaf pole position en wist de gehele Grand Prix vooraan te rijden.

Verstappen startte de race vooraan met Lando Norris naast hem. Na een goede start wist Verstappen snel weg te rijden van de nieuwe nummer twee Leclerc. Hij maakte in ronde 34 de pitstop van de medium band naar de zachte band. Hij wist de race uiteindelijk te winnen met een voorsprong van 7,959 seconde op Norris.

Fenomenale overwinning van Verstappen

Het is alweer de 68e overwinning van de Red Bull-coureur. Verstappen werd na afloop van de race geïnterviewd door F1-pitreporter Martin Brundle: "Ja, het was een ongelooflijk weekend voor ons. Ik wist natuurlijk dat de race niet bepaald een makkie zou worden. Als je naar de hele race kijkt, lag het tempo tussen mij en Lando heel dicht bij elkaar", vertelt Verstappen.

"Ik denk dat we juist in die eerste stint het verschil maakten. Ik kon een klein gaatje dichtknijpen en dat hebben we tot het einde volgehouden. Het was ook niet makkelijk om de banden op beide stints onder controle te houden, maar we hielden de leiding en we moeten gewoon trots op iedereen zijn dat we zo'n weekend hebben neergezet."

Verstappen kruipt dichter naar Norris en Piastri

Max Verstappen heeft maar liefst 25 punten ingehaald ten opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Brundle vraagt Verstappen of er een kans is op de titel: "De kans is er. We moeten gewoon proberen dit soort weekenden tot het einde vol te houden. Dus ja, we gaan gewoon proberen wat we kunnen. Weet je, ik vind het spannend en ik ben gewoon heel enthousiast om..."

Het verschil met Oscar Piastri is nog maar 40 punten. De Formule 1 rijdt volgend Grand Prix-weekend in Mexico en Verstappen heeft hier al een paar keer gewonnen. Er is dus hoop voor de Red Bull-coureur.