Charles Leclerc reed een ijzersterke race tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Ferrari-coureur vocht rondenlang met Lando Norris en pakte uiteindelijk de derde plaats op het Circuit of the Americas. Na afloop was de Monegask zichtbaar tevreden.

Het weekend begon nog moeizaam voor Leclerc in Austin. Ferrari kwam flink tekort op McLaren en Red Bull Racing en speelde in de sprintrace nauwelijks een rol van betekenis. Toch vond de Scuderia iets in de afstelling, want Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton kwalificeerden zich als derde en vijfde.

Bij de start wist Leclerc Norris te verschalken, maar de McLaren bleek over de raceafstand toch een maatje te groot. De Ferrari-coureur verdedigde fel, maar moest zijn meerdere erkennen in de Brit. “Goed om weer op het podium te staan, we hebben goed werk geleverd dit weekend”, klonk het op de boardradio.

Leclerc tevreden met derde plaats in Austin

Na afloop straalde Leclerc. “Ik maakte me wat zorgen toen ik zag dat ik de enige was die op zachte banden startte, maar het pakte goed uit. Ik nam wat risico, maar dat hoort erbij,” zei hij. “Ik wilde met die zachte band wat vrije lucht pakken, al was dat misschien wat optimistisch met twee auto’s voor me.”

De Monegask keek met een goed gevoel terug. “Ik ben heel blij. Als je ziet hoe het eerste halfjaar verliep en de problemen die we vrijdag hadden met de versnellingsbak, dan mogen we trots zijn. We hebben ons goed hersteld.”

Leclerc genoot van gevecht met Norris

Ook het duel met Norris smaakte naar meer. “Ik heb ervan genoten. Helaas trok ik aan het kortste eind, maar het was een mooi gevecht.”

Voor Leclerc en Ferrari is het podium in Austin een welkome opsteker. Na de mislukte race in Singapore leek het vertrouwen even zoek, en er werd zelfs gespeculeerd over de toekomst van de 28-jarige bij Ferrari. Het sterke optreden in de Verenigde Staten zal de rust in Maranello ongetwijfeld goed doen.

Max Verstappen was overigens oppermachtig in Austin. De Nederlander won overtuigend en komt daarmee weer iets dichter bij Oscar Piastri en Norris in het F1-klassement.