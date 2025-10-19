user icon
Leclerc en Ferrari lachen weer: "Heb zeker genoten van gevecht met Norris"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 22:53
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc reed een ijzersterke race tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Ferrari-coureur vocht rondenlang met Lando Norris en pakte uiteindelijk de derde plaats op het Circuit of the Americas. Na afloop was de Monegask zichtbaar tevreden.

Het weekend begon nog moeizaam voor Leclerc in Austin. Ferrari kwam flink tekort op McLaren en Red Bull Racing en speelde in de sprintrace nauwelijks een rol van betekenis. Toch vond de Scuderia iets in de afstelling, want Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton kwalificeerden zich als derde en vijfde.

Bij de start wist Leclerc Norris te verschalken, maar de McLaren bleek over de raceafstand toch een maatje te groot. De Ferrari-coureur verdedigde fel, maar moest zijn meerdere erkennen in de Brit. “Goed om weer op het podium te staan, we hebben goed werk geleverd dit weekend”, klonk het op de boardradio.

Leclerc tevreden met derde plaats in Austin

Na afloop straalde Leclerc. “Ik maakte me wat zorgen toen ik zag dat ik de enige was die op zachte banden startte, maar het pakte goed uit. Ik nam wat risico, maar dat hoort erbij,” zei hij. “Ik wilde met die zachte band wat vrije lucht pakken, al was dat misschien wat optimistisch met twee auto’s voor me.”

De Monegask keek met een goed gevoel terug. “Ik ben heel blij. Als je ziet hoe het eerste halfjaar verliep en de problemen die we vrijdag hadden met de versnellingsbak, dan mogen we trots zijn. We hebben ons goed hersteld.”

Leclerc genoot van gevecht met Norris 

Ook het duel met Norris smaakte naar meer. “Ik heb ervan genoten. Helaas trok ik aan het kortste eind, maar het was een mooi gevecht.”

Voor Leclerc en Ferrari is het podium in Austin een welkome opsteker. Na de mislukte race in Singapore leek het vertrouwen even zoek, en er werd zelfs gespeculeerd over de toekomst van de 28-jarige bij Ferrari. Het sterke optreden in de Verenigde Staten zal de rust in Maranello ongetwijfeld goed doen.

Max Verstappen was overigens oppermachtig in Austin. De Nederlander won overtuigend en komt daarmee weer iets dichter bij Oscar Piastri en Norris in het F1-klassement.

Hagueian

Posts: 8.188

Vandaag was duidelijk te zien dat Leclerc een betere coureur is dan Norris. Hij verdiend een betere auto. Wie weet komt zijn tijd nog.

  • 5
  • 19 okt 2025 - 23:20
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Canson Po

    Posts: 2.746

    Dod voor mij, knap gereden op een Hamilton track had Lewis niks in te brengen tov Leclerc had een mooie beloning geweest mocht hij 2de zijn geworden maar die Mclaren is duidelijk te snel voor Ferrari, wat ik wel niet snapte was het lomp ophouden van Hamilton net voor de stop altijd zelfde met Ferrari wat een geklungel ronde te laat naar binnen dus ..

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 22:58
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.925

    Ik snap niet wat er te lachen valt behalve dat de strategie van Charles en zijn verdedigende werk t.o.v. Norris absoluut top waren.

    Opnieuw moest men lift & coast toepassen, zoals al het hele seizoen buitensporig moet gebeuren. Een nieuwe vloer die gecancelled is.

    Hamilton kon simpelweg niet meer dan dit, de Ferrari had geen overspeed dat zag je ook bij Charles dus de strategie van Charles was simpelweg beter. Alleen de start van Hamilton was goed daar Piastri gewoon in totale matigheid opereerde dit weekend en dus niks te duchten had. Anders was het gewoon P4 en P5 geweest.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 23:15
    • Robin

      Posts: 2.872

      Sorry….. onzin en gebaseerd op 1 race waar Leclerc opgejaagd werd.
      Alsof Norris zomaar iemand er voorbij laat.
      Ook Leclerc is zeker niet foutloos trouwens.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 00:22
  • ILMOP

    Posts: 1.158

    Pfff... een kinderhand is gauw gevuld. Ongelooflijk dat je hier blij mee moet zijn. Ik schaam mij als fan zijn voor het wanbeleid binnen zo'n mooie team. Jammer!

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 23:34
    • Larry Perkins

      Posts: 60.782

      Vermoed dat Leclerc het ook niet hoger inschat dan een lichtpuntje tussen alle ellende @ILMOP, en dat hij blij is even een keer wat positiefs te kunnen zeggen, meer is het niet, helaas...

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 00:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.622
  • Podiums 49
  • Grand Prix 168
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
