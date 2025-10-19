user icon
Norris genoot van titanenduel: "Dit waren prachtige gevechten!"

Norris genoot van titanenduel: "Dit waren prachtige gevechten!"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 23:01
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft de schade beperkt in de Amerikaanse Grand Prix. Ver achter Max Verstappen kwam hij als tweede over de streep, maar hij kreeg het wel voor elkaar om Charles Leclerc te verslaan. De Brit keek met een goed gevoel terug op dit duel.

Norris startte de Grand Prix op de tweede plaats, naast Max Verstappen. De Brit had geen goede start, en werd direct aangevallen door Leclerc. De Ferrari haalde hem in, en sloeg direct een gaatje. Aangezien Leclerc op de zachte band reed, viel hij al snel wat terug en mocht Norris de aanval openenen.

Rondenlang kreeg Norris het niet voor elkaar om zijn Monegaskische rivaal te verschalken. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar, maar na een mislukte pitstop moest hij al het harde werk weer overdoen. Norris leek pech te hebben, want zijn banden hadden de geest gegeven. In de slotfase lukte het hem alsnog om het gat te verkleinen, en haalde hij Leclerc in.

Het duel

Dit was een enorme opluchting voor Norris, zo liet hij weten aan interviewer van dienst Martin Brundle: "Uiteindelijk ja, het heeft lang genoeg geduurd. Het was een goed gevecht met Charles, hij vocht heel erg hard. Het was echt zwaar."

"We hebben alles gedaan wat we konden. Ik dacht dat het makkelijker had kunnen gaan toen we vooraan reden en we verder konden gaan. Ik had een makkelijkere tweede poging verwacht, maar dat was niet het geval. Charles reed gewoon een geweldige race, het was leuk. Het waren mooie gevechten. Ik moest de tweede plek wel pakken, ik kon niet veel meer doen."

Wat was er met de banden?

In de slotfase had hij het lastig met zijn banden, en Norris legt uit hoe de vork in de steel steekt: "Ik was echt aan het worstelen met mijn banden. Ik nam een paar rondjes afstand, ging er nog een keertje voor en toen lukte het wel. Het was een goede strategie, lekker gereden en het was een leuke race."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Verenigde Staten 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

