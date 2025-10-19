Norris genoot van titanenduel: "Dit waren prachtige gevechten!"

Lando Norris heeft de schade beperkt in de Amerikaanse Grand Prix. Ver achter Max Verstappen kwam hij als tweede over de streep, maar hij kreeg het wel voor elkaar om Charles Leclerc te verslaan. De Brit keek met een goed gevoel terug op dit duel.

Norris startte de Grand Prix op de tweede plaats, naast Max Verstappen. De Brit had geen goede start, en werd direct aangevallen door Leclerc. De Ferrari haalde hem in, en sloeg direct een gaatje. Aangezien Leclerc op de zachte band reed, viel hij al snel wat terug en mocht Norris de aanval openenen.

Rondenlang kreeg Norris het niet voor elkaar om zijn Monegaskische rivaal te verschalken. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar, maar na een mislukte pitstop moest hij al het harde werk weer overdoen. Norris leek pech te hebben, want zijn banden hadden de geest gegeven. In de slotfase lukte het hem alsnog om het gat te verkleinen, en haalde hij Leclerc in.

Het duel

Dit was een enorme opluchting voor Norris, zo liet hij weten aan interviewer van dienst Martin Brundle: "Uiteindelijk ja, het heeft lang genoeg geduurd. Het was een goed gevecht met Charles, hij vocht heel erg hard. Het was echt zwaar."

"We hebben alles gedaan wat we konden. Ik dacht dat het makkelijker had kunnen gaan toen we vooraan reden en we verder konden gaan. Ik had een makkelijkere tweede poging verwacht, maar dat was niet het geval. Charles reed gewoon een geweldige race, het was leuk. Het waren mooie gevechten. Ik moest de tweede plek wel pakken, ik kon niet veel meer doen."

Wat was er met de banden?

In de slotfase had hij het lastig met zijn banden, en Norris legt uit hoe de vork in de steel steekt: "Ik was echt aan het worstelen met mijn banden. Ik nam een paar rondjes afstand, ging er nog een keertje voor en toen lukte het wel. Het was een goede strategie, lekker gereden en het was een leuke race."