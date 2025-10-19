Max Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf poleposition en krijgt zo de kans om opnieuw toe te slaan in Austin. De Nederlander kan zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris verder verkleinen en lijkt uitstekend voorbereid op de race.

Het weekend verloopt tot dusver uitstekend voor de Red Bull Racing-coureur. Verstappen won de sprintrace vanaf pole en zag hoe beide McLaren-rijders uitvielen. Ook in de kwalificatie was hij de concurrentie te snel af. Met het oog op de hoofdrace is Verstappen duidelijk over zijn doel: winnen.

Verstappen jaagt op Piastri en Norris

“We zullen kijken wat we vandaag kunnen doen,” vertelde hij tijdens de drivers parade. “Het is daar wat anders nu, maar we hopen een hele sterke race te rijden.”

De openingsfase in Austin belooft spannend te worden. De eerste bocht staat bekend om zijn verschillende racelijnen en incidenten bij de start. Verstappen weet wat hem te doen staat. “Laten we gewoon een goede start hebben en dan zien we het wel. Er kan veel gebeuren in de eerste bocht – iedereen heeft gezien wat er gisteren gebeurde. Dat wil natuurlijk niemand,” verwees hij naar de crash tussen Nico Hülkenberg, Piastri en Norris in de sprintrace.

Wat kan Verstappen in Austin?

Verstappen heeft bovendien een uitstekend trackrecord op het Circuit of The Americas, dat onlangs een nieuw contract kreeg tot en met 2034. De viervoudig wereldkampioen won er al drie keer eerder en hoopt daar zondag een vierde overwinning aan toe te voegen.

De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 21.00 uur Nederlandse tijd van start. Na zijn sprintzege en het uitvallen van de McLarens bedraagt Verstappens achterstand in het kampioenschap nu 55 punten op Piastri en 33 punten op Norris.