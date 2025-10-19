user icon
Verstappen heropent jacht op McLaren's in Austin: "Hopen op een sterke race"

Verstappen heropent jacht op McLaren's in Austin: "Hopen op een sterke race"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 19:17
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf poleposition en krijgt zo de kans om opnieuw toe te slaan in Austin. De Nederlander kan zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris verder verkleinen en lijkt uitstekend voorbereid op de race.

Het weekend verloopt tot dusver uitstekend voor de Red Bull Racing-coureur. Verstappen won de sprintrace vanaf pole en zag hoe beide McLaren-rijders uitvielen. Ook in de kwalificatie was hij de concurrentie te snel af. Met het oog op de hoofdrace is Verstappen duidelijk over zijn doel: winnen.

Verstappen jaagt op Piastri en Norris

“We zullen kijken wat we vandaag kunnen doen,” vertelde hij tijdens de drivers parade. “Het is daar wat anders nu, maar we hopen een hele sterke race te rijden.”

De openingsfase in Austin belooft spannend te worden. De eerste bocht staat bekend om zijn verschillende racelijnen en incidenten bij de start. Verstappen weet wat hem te doen staat. “Laten we gewoon een goede start hebben en dan zien we het wel. Er kan veel gebeuren in de eerste bocht – iedereen heeft gezien wat er gisteren gebeurde. Dat wil natuurlijk niemand,” verwees hij naar de crash tussen Nico Hülkenberg, Piastri en Norris in de sprintrace.

Wat kan Verstappen in Austin?

Verstappen heeft bovendien een uitstekend trackrecord op het Circuit of The Americas, dat onlangs een nieuw contract kreeg tot en met 2034. De viervoudig wereldkampioen won er al drie keer eerder en hoopt daar zondag een vierde overwinning aan toe te voegen.

De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 21.00 uur Nederlandse tijd van start. Na zijn sprintzege en het uitvallen van de McLarens bedraagt Verstappens achterstand in het kampioenschap nu 55 punten op Piastri en 33 punten op Norris.

 

Pietje Bell

Posts: 31.536

Max is meteen in de tweede minuut te zien nadat ze hem van Kimi had losgeweekt:

https://youtu.be/GfIHScB3tRk

  • 1
  • 19 okt 2025 - 19:18
Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.537

    Max is meteen in de tweede minuut te zien nadat ze hem van Kimi had losgeweekt:

    https://youtu.be/GfIHScB3tRk

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 19:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.537

      Wat een vreselijke vertoning. De coureurs zijn voor bezoekers
      helemaal niet te zien door die lelijke gevaartes.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 19:20
    • Larry Perkins

      Posts: 60.767

      Lando had er wat op gevonden, en ik meen Carlos(?) later ook...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 20:47
  • NicoS

    Posts: 19.480

    Benieuwd hoe het gaat…. Vorig jaar won Max vrij eenvoudig de sprintrace, maar ging het in de hoofdrace niet zo geweldig.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 19:41
    • Pietje Bell

      Posts: 31.537

      Ze lieten net zien dat de wind tov gisteren 180 graden is gedraaid.
      Dus in/na de eerste bocht krijgt nu iedereen wind tegen.
      Gisteren had iedereen daar de wind in de rug.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 20:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.767

      Max heeft Lando nog ff toegefluisterd dat als hij in bocht 1 gekke dingen probeert en er met Max afgaat, Lando zijn teamgenoot (rivaal) wel flink in het zadel helpt richting het WDC...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 20:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.537

      Oei, Leclerc start op rood op plaats 3!!

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 21:02
  • worstenbroodje

    Posts: 7

    We gaan het zien, stiekem hopen dat hetgeen van gisteren zich herhaalt

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 19:57

Austin verlengt contract met meerdere seizoenen ×