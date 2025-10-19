McLaren verklaart mindere weekend van Piastri: “Hij mist vertrouwen en ritme”

Oscar Piastri is al het gehele weekend in Austin langzamer dan teamgenoot Lando Norris. Het verschil is normaal gesproken veel minder groot tussen de twee coureurs. McLaren heeft uitgelegd waarom Piastri langzamer is dan zijn teamgenoot.

Oscar Piastri start de Grand Prix van de Verenigde Staten als zesde, terwijl teamgenoot Lando Norris als tweede start. Het verschil tussen de twee coureurs is drie tienden van een seconde. In het wereldkampioenschap staat Piastri nog wel boven Norris. Dat verschil is momenteel 22 punten.

'Piastri is normaal beter'

"Oscar heeft in vrijwel alle sessies een paar tienden achter Lando gereden, terwijl we in werkelijkheid gewend zijn aan een Oscar die inhaalt en zich gedurende het weekend ontwikkelt", merkte McLaren-teambaas Andrea Stella op. "Dit is dus wat er tot nu toe ontbrak."

"Maar het is een wat rommelig weekend met het missen van de sprint en voor Oscar was het nodig om wat vertrouwen te vinden, de auto te pushen met zo weinig grip, de hobbels, de hoge temperaturen en ook nog eens veel wind. Je moet dus echt wennen aan je auto om te begrijpen hoeveel je kunt pushen."

Piastri moet naar de limiet

"Oscar had een interessante opmerking, die Lando ook herhaalde: 'Vandaag moet de auto op de limiet rijden'. Als je bijvoorbeeld te rustig rijdt omdat je een windvlaag niet aankunt of gewoon voorzichtig wilt rijden, ga je geen rondetijd halen. Je moet dus op de limiet leunen. En als je op de limiet leunt, moet je een bepaald ritme en een zeker zelfvertrouwen hebben", vertelt Andrea Stella.

"Dit is dus juist iets wat Oscar mist, maar als het zo krap is, kan een paar tienden je vanuit positioneel oogpunt vijf posities kosten. Dus ik denk dat we een beetje ritme zien bij Oscar, maar we zien ook de gevolgen van hoe krap het veld in dit stadium van het seizoen is." Piastri heeft in de ranglijst nog een voorsprong van 22 punten op Lando Norris en 55 punten op Max Verstappen.