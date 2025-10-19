user icon
McLaren verklaart mindere weekend van Piastri: “Hij mist vertrouwen en ritme”

McLaren verklaart mindere weekend van Piastri: “Hij mist vertrouwen en ritme”
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 17:22
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri is al het gehele weekend in Austin langzamer dan teamgenoot Lando Norris. Het verschil is normaal gesproken veel minder groot tussen de twee coureurs. McLaren heeft uitgelegd waarom Piastri langzamer is dan zijn teamgenoot.

Oscar Piastri start de Grand Prix van de Verenigde Staten als zesde, terwijl teamgenoot Lando Norris als tweede start. Het verschil tussen de twee coureurs is drie tienden van een seconde. In het wereldkampioenschap staat Piastri nog wel boven Norris. Dat verschil is momenteel 22 punten. 

'Piastri is normaal beter'

"Oscar heeft in vrijwel alle sessies een paar tienden achter Lando gereden, terwijl we in werkelijkheid gewend zijn aan een Oscar die inhaalt en zich gedurende het weekend ontwikkelt", merkte McLaren-teambaas Andrea Stella op. "Dit is dus wat er tot nu toe ontbrak."

"Maar het is een wat rommelig weekend met het missen van de sprint en voor Oscar was het nodig om wat vertrouwen te vinden, de auto te pushen met zo weinig grip, de hobbels, de hoge temperaturen en ook nog eens veel wind. Je moet dus echt wennen aan je auto om te begrijpen hoeveel je kunt pushen."

Piastri moet naar de limiet

"Oscar had een interessante opmerking, die Lando ook herhaalde: 'Vandaag moet de auto op de limiet rijden'. Als je bijvoorbeeld te rustig rijdt omdat je een windvlaag niet aankunt of gewoon voorzichtig wilt rijden, ga je geen rondetijd halen. Je moet dus op de limiet leunen. En als je op de limiet leunt, moet je een bepaald ritme en een zeker zelfvertrouwen hebben", vertelt Andrea Stella.

"Dit is dus juist iets wat Oscar mist, maar als het zo krap is, kan een paar tienden je vanuit positioneel oogpunt vijf posities kosten. Dus ik denk dat we een beetje ritme zien bij Oscar, maar we zien ook de gevolgen van hoe krap het veld in dit stadium van het seizoen is." Piastri heeft in de ranglijst nog een voorsprong van 22 punten op Lando Norris en 55 punten op Max Verstappen.

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Verenigde Staten 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

