McLaren houdt vast aan controversiële aanpak

Het team van McLaren staat dit weekend in Austin vol onder druk. Lando Norris en Oscar Piastri zien Max Verstappen gevaarlijk dichtbij komen, maar ze willen zich nog geen grote zorgen maken. Teambaas Andrea Stella stelt dat McLaren blijft weigeren om een kopman aan te wijzen.

Bij het team van McLaren zijn de coureurs dit seizoen vrij om met elkaar te vechten. Norris en Piastri moeten zich houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', maar mogen verder onderling uitvechten wie er met de prijzen naar huis gaat. Maandenlang leek het erop dat ze samen zouden uitmaken wie er wereldkampioen zou worden, maar Max Verstappen is nu gevaarlijk dichtbij gekomen.

Gaat McLaren de aanpak veranderen?

De Nederlander profiteerde op zaterdag in Austin van de startcrash van Norris en Piastri, waardoor hij zijn achterstand verder wist te verkleinen. De druk staat er vol op, maar bij McLaren blijven ze nog steeds wedden op twee paarden.

Teambaas Andrea Stella legt deze keuze uit aan de internationale media: "Dit is de manier waarop we willen racen. We willen eerlijk blijven en gelijkheid toepassen op beide coureurs. Maar het is evengoed duidelijk dat Max Verstappen nu ook meedoet."

Kampioen in de papajakleuren

Stella stelt dat ze bij McLaren nu niet willen kiezen voor een nummer 1-coureur. De Italiaan stelt dat McLaren de prioriteiten wel goed op orde heeft: "Het allerbelangrijkste is dat we ervoor zorgen dat de wereldkampioen in een auto rijdt in de papajakleuren. Maar wie zal dat zijn? Het team wil dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris hun ambities kunnen nastreven, zolang dat redelijk is en zolang het redelijk is om ons niet vast te leggen op één coureur."

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. De Australiër heeft een kleine voorsprong op Norris, en hij zag Verstappen naderen door zijn zege in de sprintrace van zaterdag.