user icon
icon

McLaren houdt vast aan controversiële aanpak

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren houdt vast aan controversiële aanpak
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 14:09
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat dit weekend in Austin vol onder druk. Lando Norris en Oscar Piastri zien Max Verstappen gevaarlijk dichtbij komen, maar ze willen zich nog geen grote zorgen maken. Teambaas Andrea Stella stelt dat McLaren blijft weigeren om een kopman aan te wijzen.

Bij het team van McLaren zijn de coureurs dit seizoen vrij om met elkaar te vechten. Norris en Piastri moeten zich houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules', maar mogen verder onderling uitvechten wie er met de prijzen naar huis gaat. Maandenlang leek het erop dat ze samen zouden uitmaken wie er wereldkampioen zou worden, maar Max Verstappen is nu gevaarlijk dichtbij gekomen.

Meer over McLaren Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Gaat McLaren de aanpak veranderen?

De Nederlander profiteerde op zaterdag in Austin van de startcrash van Norris en Piastri, waardoor hij zijn achterstand verder wist te verkleinen. De druk staat er vol op, maar bij McLaren blijven ze nog steeds wedden op twee paarden.

Teambaas Andrea Stella legt deze keuze uit aan de internationale media: "Dit is de manier waarop we willen racen. We willen eerlijk blijven en gelijkheid toepassen op beide coureurs. Maar het is evengoed duidelijk dat Max Verstappen nu ook meedoet."

Kampioen in de papajakleuren

Stella stelt dat ze bij McLaren nu niet willen kiezen voor een nummer 1-coureur. De Italiaan stelt dat McLaren de prioriteiten wel goed op orde heeft: "Het allerbelangrijkste is dat we ervoor zorgen dat de wereldkampioen in een auto rijdt in de papajakleuren. Maar wie zal dat zijn? Het team wil dat zowel Oscar Piastri als Lando Norris hun ambities kunnen nastreven, zolang dat redelijk is en zolang het redelijk is om ons niet vast te leggen op één coureur."

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. De Australiër heeft een kleine voorsprong op Norris, en hij zag Verstappen naderen door zijn zege in de sprintrace van zaterdag.

schwantz34

Posts: 41.096

Dat is uitstekend nieuws!




voor Max

  • 6
  • 19 okt 2025 - 14:52
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • @

    Posts: 365

    Ik heb het idee dat men bij McLaren niks geeft om de coureurstitel, nu met Max op schotsafstand zouden ze er toch 1 moeten voortrekken. Max ruikt bloed nu, dus die gaat er weer vol voor, ik ben benieuwd hoe McLaren gaat reageren

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 14:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.393

      Tja, wat moeten ze doen dan? Piastri staat ver achter Norris. Norris gaat zich natuurlijk niet terug laten zakken.

      Piastri lijkt ineens niet zo koeltjes meer en begint minder en minder te worden.

      De teamorder die ze moeten geven is dat ze in ieder geval niet vechten met elkaar. Maar alle pijlen op Piastri zetten is momenteel niet eens zo heel slim.

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 14:49
    • @

      Posts: 365

      @Damon Hill, in dit geval zouden ze Lando voor moeten trekken, maar ze zijn al veel te laat met dat soort plannen, maar het constructeurskampioenschap is binnen, dus dat hebben ze alvast, die coureurs zoeken het maar uit

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 15:16
    • snailer

      Posts: 30.322

      @Damon. Niet laten vechten met elkaar is echt enorm fout in mijn perceptie van F1.

      De twee McLaren rijders hebben nu een kans om kampioen te worden. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou de laatste kans van ze kunnen zijn. We weten allemaal hoe het is in F1. Elk jaar kan het laatste kampioenschap zijn. Of de laatste kans daar op. Kijk maar na Alonso. Die heeft nog het geluk dat hij er vrij snel 2 won.

      Op dit momnet mogen de rijders niets. Er is een video op yt die wat beelden achter elkaar zet. 1 van de momenten probeert Piastri Norris in te halen absoluut geen goede poging en ook absoluut niet gevaarlijk voor de andere rijder. Er komt wat rook van 1 van de voorbanden. Race engineer: Dat is niet de papaya manier. Geen risico.
      Een paar momenten later zie je Norris een vage poging doen bij Piastri. Hier was zelfs geen blokkerend voorwiel. Een zelfde opmerking via de onboard.

      Op dit moment doen ze al wat jij zegt bij McLaren. Alleen noemen ze het anders. Het is toegestaan om te racen. Zonder enige vorm van risico dan.

      Wat ze moeten doen is de twee het zelf uit laten zoeken. Dan komt het vanzelf goed met het WDC. 1 van de McLarens wordt gewoon kampioen namelijk. Het enige dat ze nodig hebben is 1 goed weekend. Tot Monza hebben ze er daar enorm veel van gehad. Heel goede weekends. De kans is vrij klein dat er geen meer komt.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 15:25
    • Damon Hill

      Posts: 19.393

      @Snailer,
      Ik hoop vurig dat het Max lukt dit jaar. Wat een stunt van jewelste zou dat zijn zeg. 2021 was al enorm knap omdat Mercedes de betere auto had, maar dit jaar kampioen worden zou pas echt ongekend zijn.

      En zowel Norris als Piastri zouden zwaar door de mand vallen. Er wordt altijd gezegd dat Piastri zo "cool" is, maar ik zie het niet.

      Na Verstappen vind ik momenteel Russell de beste op de grid, by far.

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 15:42
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 385

    Ja, het zou vreemd zij als ze nu ineens zou veranderen van aanpak. Het was een race-incident!

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 14:48
    • Beri

      Posts: 6.718

      In de afgelopen 4 races, is het 3x tot een (ongelukkige) samenkomst gekomen tussen de twee McLaren coureurs. Je moet wel blind als een oorworm zijn om niet het gevaar te erkennen daarin. Het hoeft maar 1x fout te gaan in de race en Max hoeft geen 10 punten per Grand Prix goed te maken, maar bij een dubbele DNF slechts 5 punten. En wil je weten hoeveel punten Max gemiddeld heeft goed gemaakt de afgelopen 4 races? Juist, ik ook. Maar ben te lui om het uit te rekenen, dus hoop op iemand anders die dit even wilt doen 😅

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 16:50
    • 919

      Posts: 3.745

      Bij deze;

      49 punten in 3 races + 1 sprintrace.

      Met nog 6 races + 2 sprintraces te gaan.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:16
  • schwantz34

    Posts: 41.096

    Dat is uitstekend nieuws!




    voor Max

    • + 6
    • 19 okt 2025 - 14:52
  • HarryLam

    Posts: 4.934

    Het is simpel mensen......Piastri zou aangewezen moeten worden als de no 1, maar omdat Zak een voorkeur heeft voor Lando doet hij dat niet en hoopt dat Lando nog bijtrekt.
    Zou Lando voor staan in het kampioenschap dan had Zak allang beslist.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 16:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.393

      Het is juist Piastri die nu door het ijs zakt. Wat moet Norris doen dan? Zich laten terugvallen naar P6 zodat Piastri P5 kan pakken? Dat slaat natuurlijk echt he-le-maal nergens op.

      Piastri moet eerst zelf weer op snelheid komen, en niet zoals in de sprint race als een blind paard zijn stuur naar links gooien.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 17:10
    • Avb1

      Posts: 219

      Piastri is sinds Monza langzamer dan Norris in elke race

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:25

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar