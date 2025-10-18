Norris tast volledig in het duister na pijnlijke crash met Piastri

Lando Norris zag de kans op een goed resultaat in de sprintrace in Austin al in de eerste bocht in rook opgaan. Hij werd geraakt door zijn teamgenoot Oscar Piastri en kon zijn auto in het gras parkeren. Na afloop stelde Norris dat hij hier niets aan kon doen.

Norris startte de sprintrace op het Circuit of the Americas vanaf de tweede plaats. Bij de start verloor hij veel terrein op polesitter Max Verstappen, en moest hij goed in zijn spiegels kijken. Daar zag hij hoe zijn teamgenoot Oscar Piastri tegen de Sauber van Nico Hülkenberg aanreed, werd gelanceerd en Norris uit de race kegelde.

Norris moest direct opgeven, en voor Piastri was het feest na een paar bochten ook voorbij. Balend beenden ze terug naar de paddock, waar ze zagen hoe Verstappen de sprintrace wist te winnen. Hij loopt hierdoor flink in in de strijd om het wereldkampioenschap.

Wat ging er mis?

Norris stelde na afloop bij de interviewer van Viaplay dat hij geen schuld had aan de crash: "Nee, ik denk dat de start niet geweldig was, maar dat kwam alleen doordat ik aan de vieze kant van de grid stond. Dus ik denk dat de start verder in orde was."

Over het incident was hij duidelijk: "Maar direct na de start, ik weet het niet. Ik ging gewoon door de bocht, en ik werd geraakt. Dus ja, er was gewoon niet meer dat ik had kunnen doen. Mensen achter ons gaven er blijkbaar wat minder om en daarvoor hebben we nu de prijs betaald."

Drukke dag voor de monteurs

De monteurs van McLaren moeten nu aan de bak, want later vandaag staat de kwalificatie weer op het programma. Voor Norris wordt dit het moment om terug te slaan, want voor de race van morgen is een goede uitgangspositie nodig.