Norris tast volledig in het duister na pijnlijke crash met Piastri
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 20:51
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris zag de kans op een goed resultaat in de sprintrace in Austin al in de eerste bocht in rook opgaan. Hij werd geraakt door zijn teamgenoot Oscar Piastri en kon zijn auto in het gras parkeren. Na afloop stelde Norris dat hij hier niets aan kon doen.

Norris startte de sprintrace op het Circuit of the Americas vanaf de tweede plaats. Bij de start verloor hij veel terrein op polesitter Max Verstappen, en moest hij goed in zijn spiegels kijken. Daar zag hij hoe zijn teamgenoot Oscar Piastri tegen de Sauber van Nico Hülkenberg aanreed, werd gelanceerd en Norris uit de race kegelde.

Norris moest direct opgeven, en voor Piastri was het feest na een paar bochten ook voorbij. Balend beenden ze terug naar de paddock, waar ze zagen hoe Verstappen de sprintrace wist te winnen. Hij loopt hierdoor flink in in de strijd om het wereldkampioenschap.

Wat ging er mis?

Norris stelde na afloop bij de interviewer van Viaplay dat hij geen schuld had aan de crash: "Nee, ik denk dat de start niet geweldig was, maar dat kwam alleen doordat ik aan de vieze kant van de grid stond. Dus ik denk dat de start verder in orde was."

Over het incident was hij duidelijk: "Maar direct na de start, ik weet het niet. Ik ging gewoon door de bocht, en ik werd geraakt. Dus ja, er was gewoon niet meer dat ik had kunnen doen. Mensen achter ons gaven er blijkbaar wat minder om en daarvoor hebben we nu de prijs betaald."

Drukke dag voor de monteurs

De monteurs van McLaren moeten nu aan de bak, want later vandaag staat de kwalificatie weer op het programma. Voor Norris wordt dit het moment om terug te slaan, want voor de race van morgen is een goede uitgangspositie nodig.

Larry Perkins

Posts: 60.750

Ondertussen geven Stella en Brown op [i] MS Global [/i] vooral Nico Hulkenberg de schuld. Brown wijst ook nog een beetje naar Alonso...
Ongelooflijke hypocrisie!

  • 7
  • 18 okt 2025 - 21:03
  • Rimmer

    Posts: 12.896

    Het is te hopen dat Max met de sprintrace data in de hand tot een betere kwali afstelling kan komen, een voordeel dat McLaren niet heeft. Zij zullen de kwali in principe in moeten gaan met de afstelling die ze al hadden want je hebt geen idee wat je zou moeten aanpassen als je niet gereden hebt. Dat is echt heel listig.

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 20:58
  • Dale U

    Posts: 1.768

    McLaren mist wat data uit de sprint race, afwachten of ze dat morgenavond niet "opbreekt".

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 20:58
  • Larry Perkins

    Posts: 60.750

    Ondertussen geven Stella en Brown op MS Global vooral Nico Hulkenberg de schuld. Brown wijst ook nog een beetje naar Alonso...
    Ongelooflijke hypocrisie!

    • + 7
    • 18 okt 2025 - 21:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.750

      Oh, Marko is het eens met 'Snip & Snap'.

      Marko: "Volgens mij was dit niet de fout van de McLaren-coureurs. Ze werden van achteren geraakt. Jammer voor hen, maar goed voor ons!", lacht hij tijdens een gesprek met MS.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:09
    • Canson Po

      Posts: 2.736

      Ja wat had je verwacht :p is het dan niet duidelijk dat iedereen voor huilbaby uit de weg moet zodat hij zeker volledig het tarmac kan opeisen en de apex kan nemen naar zijn wens wa dacht die Piastri eigenlijk wel eerste aan de apex zijn foei!

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 21:12
    • Larry Perkins

      Posts: 60.750

      Vervolg: De Oostenrijker zei vrijdag dat Verstappen de titel waarschijnlijk niet meer op eigen kracht kan pakken, maar dat hij hulp nodig heeft van McLaren. Een dag later is die hulp meteen gekomen, al is het volgens Marko nog altijd niet genoeg.
      "Nee, dit gaat maar om acht punten. We hebben dit soort dingen tijdens de hoofdrace nodig. Dit is nog niet genoeg voor ons, we hebben meer nodig."

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:12
    • Mrduplex

      Posts: 1.637

      want Norris mag vooral niet verdedigend rijden volgens sommigen hier. Hi doet het de laatste tijd een stuk beter dan Piastri,dat is een feit

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:22
    • Larry Perkins

      Posts: 60.750

      Het lag uiteraard gewoon 100% aan de blinde switchback van Piastri, Hulkenberg was juist één van de gedupeerden.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 21:44
    • marcelf1fan

      Posts: 436

      De actie van Piastri was prima.... als er niet 17 auto's direct achter je zitten. En dat is bij de start natuurlijk wel het geval. Typisch geval van alleen vooruit kijken en niet nadenken. Oftewel geen topper tot nu toe in vele opzichten.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:47
  • Skoda F1

    Posts: 428

    Hij doet gewoon hetzelfde als in Singapore!..En weer niet gelukt!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 21:07
  • Quovadis

    Posts: 274

    Klein beetje leedvermaak bij Nico Hulkenberg……na genegeerd te zijn door de papaya boys bij zijn eerste podium indirect karma

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 22:49
    • Smock

      Posts: 235

      Haha die vind ik dan wel weer grappig.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 22:56

