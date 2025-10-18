Piastri van geen kwaad bewust: "Heb de beelden nog niet gezien"

Het team van McLaren kende een dramatische sprintrace in Austin. Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar in de eerste bocht, waardoor ze uitvielen en Max Verstappen zagen inlopen. Piastri baalde, en stelde dat dit geen goed begin van zijn dag was.

Piastri startte de sprintrace op het Circuit of the Americas vanaf de derde plaats. De Australiër had een aardige start, en zag dat Sauber-coureur Nico Hülkenberg hem inhaalde. Piastri raakte vervolgens de Sauber, werd gelanceerd en raakte in dit proces de auto van zijn teamgenoot Norris. De Brit viel direct uit, en Piastri probeerde nog even door te rijden. Hij had echter zijn voorwielophanging beschadigd, en moest zijn auto in het gras parkeren.

'Geen goed begin van de dag'

Balend keerde hij terug in de paddock. Hij zag daar hoe Max Verstappen de sprintrace wist te winnen, en daardoor dichter bij wist te komen in de strijd om het wereldkampioenschap. De teleurstelling droop van zijn gezicht af toen hij zich uitsprak voor de camera van Sky Sports: "Ik heb het incident nog niet teruggekeken vanuit het perspectief van de televisiecamera's, maar ik had natuurlijk een goede start, en toen gingen we allebei diep in bocht 1. Ik probeerde terug te snijden, en werd geraakt, dus dat is geen goede manier om de dag te beginnen."

Geen straffen

Piastri wil verder geen uitspraken doen over wie er schuldig was aan het incident. Als hij hiernaar wordt gevraagd, is zijn antwoord heel erg duidelijk: "Ik moet er naar gaan kijken." De stewards hadden snel hun oordeel klaarliggen over het incident waarbij ook Fernando Alonso betrokken was. Het werd beoordeeld als een race-incident, en er werden dan ook geen straffen uitgedeeld.

Voor McLaren was de dubbele uitvalbeurt al een straf, de monteurs moeten nu twee auto's gaan repareren met het oog op de kwalificatie van later vandaag.