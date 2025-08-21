Alonso prijst Drugovich: "Hij verdient een fulltime F1-zitje"

Valtteri Bottas tekent naar alle waarschijnlijkheid voor Cadillac. Dat betekent dat er nog maar een stoeltje beschikbaar is. Zowel Mick Schumacher als Sergio Pérez maakt kans op dat stoeltje en dat betekent dat Felipe Drugovich weer naast de Formule 1 grijpt.

Drugovich is al een tijdje de reservecoureur bij Aston Martin. Hij doet het daar goed, want Fernando Alonso hoopt dat hij een eigen stoeltje krijgt. In de Formule 2 had Drugovich ook al laten zien wat hij kan.

Weer misgrijpen

Al jaren grijpt Felipe Drugovich net naast een F1-zitje. De coureur is nu reservecoureur bij Aston Martin en daar zou hij zonder te aarzelen worden ingebracht, mocht een van de coureurs afwezig zijn. Drugovich heeft steeds de pech dat als hij ingezet kan worden, de coureurs net op tijd fit zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met Cadillac, maar daar lijkt de kans op een zitje steeds kleiner te worden voor Drugovich.

Fernando Alonso kent de coureur goed. Ze werken vaak samen in het team. Hij heeft dan ook een goed woordje over voor Drugovich: "Het zou geweldig zijn om hem in de Formule 1 te zien", reageert de Spanjaard tegen internationale media. "Hij heeft ongelooflijk veel talent. In de Formule 2 zette hij een demonstratie neer." De Braziliaan won de Formule 2 in 2022. Hij behaalde vijf overwinningen en elf podiums.

'Hij is echt goed'

"We zien het hier elke dag als we met hem werken. In de simulator, tijdens een aantal vrije trainingen, en hij heeft altijd de prestaties geleverd die het team van hem vroeg, zelfs met zeer beperkte kilometers achter de rug. Dus ja, het zou interessant zijn om hem fulltime te zien rijden en ik hoop dat het gebeurt", aldus Alonso. Drugovich heeft drie seizoenen Formule 2 achter de rug en heeft in totaal zeven vrije trainingen gereden, waaronder dit seizoen in Bahrein en Hongarije.