Alonso prijst Drugovich: "Hij verdient een fulltime F1-zitje"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 10:09
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Valtteri Bottas tekent naar alle waarschijnlijkheid voor Cadillac. Dat betekent dat er nog maar een stoeltje beschikbaar is. Zowel Mick Schumacher als Sergio Pérez maakt kans op dat stoeltje en dat betekent dat Felipe Drugovich weer naast de Formule 1 grijpt. 

Drugovich is al een tijdje de reservecoureur bij Aston Martin. Hij doet het daar goed, want Fernando Alonso hoopt dat hij een eigen stoeltje krijgt. In de Formule 2 had Drugovich ook al laten zien wat hij kan. 

Weer misgrijpen

Al jaren grijpt Felipe Drugovich net naast een F1-zitje. De coureur is nu reservecoureur bij Aston Martin en daar zou hij zonder te aarzelen worden ingebracht, mocht een van de coureurs afwezig zijn. Drugovich heeft steeds de pech dat als hij ingezet kan worden, de coureurs net op tijd fit zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met Cadillac, maar daar lijkt de kans op een zitje steeds kleiner te worden voor Drugovich. 

Fernando Alonso kent de coureur goed. Ze werken vaak samen in het team. Hij heeft dan ook een goed woordje over voor Drugovich: "Het zou geweldig zijn om hem in de Formule 1 te zien", reageert de Spanjaard tegen internationale media. "Hij heeft ongelooflijk veel talent. In de Formule 2 zette hij een demonstratie neer." De Braziliaan won de Formule 2 in 2022. Hij behaalde vijf overwinningen en elf podiums. 

'Hij is echt goed'

"We zien het hier elke dag als we met hem werken. In de simulator, tijdens een aantal vrije trainingen, en hij heeft altijd de prestaties geleverd die het team van hem vroeg, zelfs met zeer beperkte kilometers achter de rug. Dus ja, het zou interessant zijn om hem fulltime te zien rijden en ik hoop dat het gebeurt", aldus Alonso. Drugovich heeft drie seizoenen Formule 2 achter de rug en heeft in totaal zeven vrije trainingen gereden, waaronder dit seizoen in Bahrein en Hongarije.

F1 Nieuws Fernando Alonso Felipe Drugovich Aston Martin

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

