Brown weigert knoop door te hakken: Twijfel over McLaren blijft bestaan

Het team van McLaren maakt er geen geheim van: Oscar Piastri en Lando Norris krijgen dezelfde kansen. Ze mogen vrij met elkaar vechten, en het team kiest geen nummer 1-coureur in de titelstrijd. Zak Brown laat nu echter doorschemeren dat daar mogelijk verandering in gaat komen.

Piastri en Norris waren begin dit jaar een klasse apart in de Formule 1. De twee coureurs werden in de eerste seizoenshelft slechts drie keer verslagen, en leken af te stevenen op een tweestrijd voor de titel. Na de zomerstop lieten ze echter een aantal kansen liggen, en zagen ze hun voorsprong slinken. Max Verstappen wist twee races te winnen, en verkleinde het gat. Piastri en Norris beginnen de druk te voelen, en een interne ontploffing ligt op de loer. Toch weigert McLaren echt in te grijpen.

Brown laat zich niet gek maken

McLaren-CEO Zak Brown werd in Austin tijdens de FIA-persconferentie gevraagd of er een scenario mogelijk is waar ze toch een nummer 1-coureur aanwijzen: "Nou, ik denk dat we het één race per keer bekijken. Ik word heel vaak gevraagd naar de toekomst. Ik denk dat we ons nu bevinden in een situatie waar Max net te dichtbij is. Lando is één zege weg, en Oscar één uitvalbeurt. We zagen wat er gebeurde in Nederland, hoe snel het kan omslaan."

Gaat McLaren echt geen coureur voortrekken?

Browns aanpak blijft dan ook hetzelfde, al laat hij wel een deurtje open: "We focussen ons op dit weekend, en we gaan proberen om onze coureurs als eerste en tweede te laten finishen. We blijven het race voor race evalueren. Als we in een situatie komen, zoals vorig jaar in Bakoe, waarin we Lando konden helpen, dan was het het eindresultaat dat Oscar won en Lando hielp. Het is een onvoorspelbare sport. Maar zoals het er nu uitziet, krijgen beide coureurs de kans om de titel te winnen."