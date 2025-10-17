Charles Leclerc en Ferrari kenden een valse start van het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. De Monegask moest VT1 vroegtijdig staken door problemen aan zijn SF-25. Inmiddels is duidelijk geworden wat er precies misging bij Leclerc op het Circuit of the Americas in Austin.

Tijdens de eerste vrije training, waarin weinig spectaculairs gebeurde, moest Leclerc enkele ronden voor het einde zijn Ferrari naar de pitbox brengen. De 28-jarige stapte vroegtijdig uit en kon zijn sessie daardoor niet voltooien. Een valse start voor Leclerc, die met Ferrari een onrustig en teleurstellend seizoen beleeft.

Kravitz doet verslag van voorval Leclerc

Ted Kravitz, verslaggever van Sky Sports, deed op dat moment live verslag, terwijl de monteurs de achterkant van de Ferrari demonteerden. “De achterkant van de auto ontbreekt. De monteurs halen de oude versnellingsbak eraf en plaatsen de nieuwe. Een versnellingsbakwissel tijdens de enige training van het weekend – niet wat Leclerc wilde,” aldus Kravitz.

Toch zag Kravitz ook een klein lichtpuntje voor de Monegask. “Het enige positieve: hij verloor slechts zo’n acht minuten aan baantijd, maakte de meeste runs en begreep de auto goed. Er zit snelheid in de Ferrari. Al met al een onnodig ingewikkelde lunchpauze voor het team na wat lijkt op een versnellingsbakstoring.”

Het wil maar niet lukken bij Ferrari

Leclerc en Ferrari beleven een moeizaam seizoen. De Monegask pakte vijf podiumplaatsen, maar won nog geen enkele race. In aanloop naar Austin gingen geruchten rond dat zijn entourage met andere teams in gesprek was, maar die drukte Leclerc zelf de kop in. Zijn missie blijft onveranderd: hij wil wereldkampioen worden met Ferrari.

Later op de dag gaat de sprintkwalificatie van start op het Circuit of the Americas. McLaren oogde met Lando Norris en Oscar Piastri bijzonder sterk, terwijl Max Verstappen de training als vijfde afsloot.