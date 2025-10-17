user icon
Drama voor Leclerc en Ferrari in Austin: "De versnellingsbak gaat er nu af!"

Drama voor Leclerc en Ferrari in Austin: "De versnellingsbak gaat er nu af!"
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 22:44
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc en Ferrari kenden een valse start van het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. De Monegask moest VT1 vroegtijdig staken door problemen aan zijn SF-25. Inmiddels is duidelijk geworden wat er precies misging bij Leclerc op het Circuit of the Americas in Austin.

Tijdens de eerste vrije training, waarin weinig spectaculairs gebeurde, moest Leclerc enkele ronden voor het einde zijn Ferrari naar de pitbox brengen. De 28-jarige stapte vroegtijdig uit en kon zijn sessie daardoor niet voltooien. Een valse start voor Leclerc, die met Ferrari een onrustig en teleurstellend seizoen beleeft.

Kravitz doet verslag van voorval Leclerc

Ted Kravitz, verslaggever van Sky Sports, deed op dat moment live verslag, terwijl de monteurs de achterkant van de Ferrari demonteerden. “De achterkant van de auto ontbreekt. De monteurs halen de oude versnellingsbak eraf en plaatsen de nieuwe. Een versnellingsbakwissel tijdens de enige training van het weekend – niet wat Leclerc wilde,” aldus Kravitz.

Toch zag Kravitz ook een klein lichtpuntje voor de Monegask. “Het enige positieve: hij verloor slechts zo’n acht minuten aan baantijd, maakte de meeste runs en begreep de auto goed. Er zit snelheid in de Ferrari. Al met al een onnodig ingewikkelde lunchpauze voor het team na wat lijkt op een versnellingsbakstoring.”

Het wil maar niet lukken bij Ferrari

Leclerc en Ferrari beleven een moeizaam seizoen. De Monegask pakte vijf podiumplaatsen, maar won nog geen enkele race. In aanloop naar Austin gingen geruchten rond dat zijn entourage met andere teams in gesprek was, maar die drukte Leclerc zelf de kop in. Zijn missie blijft onveranderd: hij wil wereldkampioen worden met Ferrari.

Later op de dag gaat de sprintkwalificatie van start op het Circuit of the Americas. McLaren oogde met Lando Norris en Oscar Piastri bijzonder sterk, terwijl Max Verstappen de training als vijfde afsloot.

  Larry Perkins

    Posts: 60.704

    Off-topic:

    "Norris grijpt op illegale wijze eerste tijd
    Norris sloot de sessie als snelste af en was drie tienden sneller dan Verstappen en Alonso.
    De McLaren-coureur kleurde in de laatste sector, waar hij veel tijd won, wel buiten de lijnen.
    In de vrije trainingen worden de tijden echter niet afgenomen, waardoor Norris de sessie op de eerste plek afsloot." (F1Mxml)

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 22:52
  racepace1

    Posts: 564

    Waaaaaaaaaaarom is het altijd drama?????
    een standaart woord dat hier veelal wordt gebruikt voor dit keer en technisch mankement aan de versnellingsbak. Wat nou drama. Kop had moeten zijn:
    Versnellingsbak Leclerc kapot. Punt niet meer of minder! Alles is tegenwoordig een held of drama bij het minste geringste. Iemand die een brandend huis in rend en er iemand uit haalt of niet dat is een held. Drama zijn al de onschuldige mensen in oorlogen dat is drama niet een kapot bakkie! Pffffff

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 23:04
  schwantz34

    Posts: 41.049

    Het hele seizoen is al één groot drama voor Ferrari, dus een bakkie meer dan minder kan er ook nog wel bij.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 23:29

show sidebar