Red Bull geeft Verstappen geen nieuwe onderdelen in Austin

Max Verstappen moet het dit raceweekend in Austin doen zonder nieuwe updates. Het team van Red Bull Racing introduceert geen nieuwe onderdelen op het Circuit of the Americas. Alleen de teams van Mercedes en Haas introduceren dit weekend nieuwe onderdelen.

Red Bull heeft na de zomerstop een aantal grote stappen gezet. De Oostenrijkse renstal kwam in onder meer Monza met ingrijpende updates, waardoor ze grote stappen hebben gezet. Het was dan ook de vraag of ze dit weekend weer met een verrassing zouden komen, maar dat is niet het geval. In Austin wordt er met een sprintformat gewerkt, en de laatste fase van het seizoen is ook aangebroken

Mercedes grijpt in

Dat weerhoudt het team van Mercedes er niet van om een update door te voeren. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Mercedes een verandering heeft doorgevoerd aan de rechterachterkant van de auto. Het gaat om een aantal aanpassingen rondom de wishbone. Onder meer de upper lip en de winglet zijn aangepast.

Enorme update bij Haas

Bij het team van Haas nemen ze een groot updatepakket mee naar Austin. De Amerikaanse renstal rijdt dit weekend een thuisrace, en ze hebben ervoor gekozen om vrijwel de hele vloer aan te passen. Ze hebben besloten om een nieuwe vloer mee te nemen, en deze moet ervoor zorgen dat de aerodynamische load wordt verbeterd, en ze focussen zich hierbij vooral op de prestaties in de snelle bochten. Daarnaast hebben ze ook aan de zijkant van de auto een update doorgevoerd. Het gaat om de achteruitkijkspiegel, en dit moet voor een betere flow zorgen.

Komen er later wel nieuwe updates?

De andere teams hebben ervoor gekozen om geen nieuwe onderdelen te introduceren. De kans is klein dat er in de komende races nog veel grote updates worden geïntroduceerd. De teams focussen zich nu vooral op 2026, en dat betekent dat veel auto's al zijn uitontwikkeld.